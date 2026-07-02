Venezuela. Social-democrata José Cesário pede apoios rápidos para comunidade portuguesa

“Não me focaria, neste momento, no dito programa ‘Regressar’. A questão principal, neste momento, não é trazer as pessoas para cá. As pessoas que tiverem de vir, têm de ser apoiadas, mas, repito, estou convencido que não serão muitas. Até ao momento, tanto quanto sei, não houve manifestações de vontade no sentido de as pessoas quererem sair de lá”.

O ministro dos Negócios Estrangeiros já adiantou que o Governo está a preparar uma linha de donativos financeiros para enviar para a Venezuela. José Cesário diz também ter indicação de que o executivo está em contacto com ONG para facilitar o envio de material humanitário. Avisa, no entanto, que esse processo é mais complexo do que se julga – e que alguma ajuda pode mesmo ficar em terra.

“Normalmente, quando acontecem estas campanhas, as pessoas procuram enviar tudo e mais alguma coisa”, ressalva. “Há que selecionar muito bem aquilo que se envia. Eu diria que, neste momento, aquilo que as pessoas mais precisam até são meios financeiros, que lhes permitam, no terreno, adquirir coisas. É também muito difícil, da Europa, enviar coisas para lá”.

Quanto aos balanços de mortos e feridos das autoridades venezuelanas, José Cesário admite que possam não ser totalmente verdadeiros, mas mostra-se mais seguro da fiabilidade dos números adiantados pela embaixada em Caracas. “São aproximadamente corretos. Noutros casos, já não direi o mesmo”, admite.