Helena Ferro Gouveia: "NATO teria muito a ganhar com adesão da Ucrânia"

O Conselho de Paz de Trump está a funcionar em Gaza?

Perante as informações que dão conta do abandono do governo de Gaza pelo Hamas, ambos os participantes desta semana do Escala Global têm dúvidas que seja exatamente assim.

“Acho muito difícil”, esclarece Helena Ferro Gouveia, explicando que “o Hamas não está desarmado” e que quem observa o que se passa pelo Médio Oriente percebe que tudo pode ser estratégico, na medida em que “temos o manipulador de marionetas, que é o Irão, e depois temos as marionetas, que é o Hamas, o Hezbollah, os Huthis”.

“Em papel e em marketing tudo isto é muito interessante, mas a verdade é que fazer uma reforma deste nível, com o investimento que foi anunciado, é muito complexo, é muito desafiante. Inclusivamente já foi anunciado que a grande parte deste financiamento evaporou-se e que há falta de financiamento para a reconstrução de Gaza”, recorda Manuel Poêjo Torres acerca dos planos de Trump para aquela região, encabeçados pelo Conselho de Paz liderado pelo presidente norte-americano.

“Tentativa de projeção de força de um regime moribundo”

Os números, e as imagens, apontam para milhares de participantes nas cerimónias fúnebres do líder supremo do Irão, Ali Khamenei. A pergunta que se impõe é, por isso, se se trata de uma demonstração de poderio e de adesão à forma de poder proposta pelos aiatolás (ou não).

Poêjo Torres considera que é “aquilo que sempre foi”. “Muitas daquelas pessoas estão ali forçadas, porque têm que manter as aparências, porque o Estado teocrático fechou-se sobre si mesmo, porque os Estados Unidos não terminaram aquilo a que se propuseram. Deixar no poder um Estado patrocinador de terrorismo, um Estado assassino e um Estado que continua a perseguir a sua população é fórmula para o desastre socioeconómico naquela região”, critica.

“É uma tentativa de projeção de força de um regime que está moribundo, mas é um regime que exerce uma pressão, uma opressão sobre a sua população”, analisa Ferro Gouveia, preocupada não apenas “com o perigo naquela região do globo”, mas também para “o nosso modo de vida”, porque, entende, é o principal patrocinador internacional de terrorismo”.

“Estão a aproveitar o funeral para tentar mostrar prova de vida. As pessoas que lá estão precisam também de sobreviver. Algumas acreditarão no regime, mas são a minoria aliás. Se virmos as imagens aéreas percebemos há ali muitos buracos. Não são as manifestações que vimos no passado”, termina.