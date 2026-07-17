Plano iraniano para matar Trump? "Há risco. EUA devem ter cuidado"

Este especialista militar nota “intermitências” e “abertura” por parte do regime iraniano e a razão, diz, não é difícil de adivinhar – tal como Donald Trump, Teerão também está interessado em “fazer negócios”, nomeadamente para fortalecer a posição no poder.

“O regime – que, inicialmente, Trump e Netanyahu queriam derrotar –, parece ter saído fortalecido e pretende perpetuar-se. Conseguiu também, através de uma limitação significativa e de uma ação mediática e psicológica, passar a mensagem ganhadora. Galvaniza uma parte significativa, especialmente os que estão alinhados com o regime, mas depois a faixa que tem dúvidas e acaba por se juntar aos ganhadores.”

Quanto ao Estreito de Ormuz, e depois de o bloqueio iraniano e o contra bloqueio norte-americano terminarem, Rafael Martins assinala que apenas a existência de duas rotas vai ser capaz de garantir segurança na região no curto prazo.

Daí para a frente, os Estados Unidos terão o desafio de criar uma “zona de exclusão muito robusta, aérea e marítima”, para permitir a passagem com segurança de mercadorias. A juntar a isso, há ainda o perigo das minas naquelas águas.