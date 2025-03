"Tolerar a presença russa no Donbass é criar uma bomba-relógio para décadas"

O forte domínio do inglês, a que não é alheia a sua passagem pelo Reino Unido, transformaram naturalmente Lesia Vasylenko num rosto internacional do Parlamento ucraniano. Eleita em 2019 pelo partido Holos (“Voz”, em ucraniano) é membro da delegação permanente da Ucrânia na Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa e na União Interparlamentar. Em entrevista à Renascença, registada no centro de Kiev, a deputada defende que ao cessar-fogo deve suceder a imediata saída das tropas russas dos territórios ucranianos ocupados.

O Parlamento aprovou uma resolução sobre as eleições. Sabendo que as eleições são ilegais ao abrigo da lei marcial, porque é que decidiram redigir esta resolução?

Na verdade, a resolução era sobre o fortalecimento dos processos democráticos na Ucrânia. Não se tratava tanto de eleições. Ela afirma que a Ucrânia está dedicada ao seu caminho democrático, mas que num momento em que temos lei marcial, as eleições não são possíveis.

Mas têm a constituição para esse efeito, não precisam de uma resolução para isso. E em segundo lugar, o Parlamento defende que deve haver paz antes de qualquer tipo de eleições. Para efeitos de paz, consideram o cessar-fogo ou apenas um grande e abrangente acordo com ambas as partes?

Sim, temos uma constituição e uma lei sobre as eleições, que é muito clara: em estado de guerra, durante a lei marcial ativa, a Ucrânia não pode ter eleições.

Na verdade, esta regulamentação não é apenas típica da Ucrânia, mas de qualquer país. A maioria dos países tem essas disposições nas suas leis básicas e nas suas constituições.

No entanto, devido ao momento e à arena internacional, quando alguns dos nossos parceiros começaram a perguntar porque é que não há eleições na Ucrânia, nós, como parlamentares, decidimos deixar isso claro aprovando não uma lei, mas uma resolução, que é basicamente uma declaração política sustentando exatamente o que está aqui a acontecer.

Quanto à segunda parte da sua questão, haver um cessar-fogo, depois uma eleição e só depois assinar um acordo de paz, é um formato completamente inaceitável para a Ucrânia.

Precisamos, claro, de um cessar-fogo. Este é um ponto do plano de paz do Presidente Zelensky, sobre o qual ele tem falado inúmeras vezes com muitos líderes mundiais. Um cessar-fogo é um ponto importante do processo, mas o segundo ponto é a desocupação do território ucraniano pela Rússia, a retirada das tropas russas que atualmente controlam o território ucraniano. E depois poderemos sentar-nos e discutir todos os tipos de acordos de paz.

Haver um cessar-fogo, seguido de eleições pressuporia outro acontecimento muito importante entre os dois eventos, que seria o levantamento da lei marcial.

Se a lei marcial for levantada, as fronteiras da Ucrânia ficarão abertas. Isto significa que o país fica significativamente enfraquecido em termos de defesa e segurança. E isto também significa que a Rússia tem acesso para interferir fortemente nas eleições ucranianas.

Não podemos ter isso. Não podemos aceitar isso. Os dois cenários que se desenvolveriam a partir de então significariam uma completa eliminação da Ucrânia da face da Terra.

Portanto, no cenário de um cessar-fogo, lei marcial suspensa, realização de eleições com o aparecimento de um candidato russo, imagine que um partido pró-russo vence na Ucrânia. Como seria um acordo de paz? Seria entregar toda a Ucrânia à Rússia, tornando-a vassala dos russos, parte do império russo. Seria uma vitória para a Rússia.

Numa segunda opção, no cenário de um cessar-fogo, ambas as partes respeitam o cessar-fogo, a lei marcial é suspensa, as fronteiras são abertas, as eleições realizam-se, o candidato ucraniano ganha.

Imagine que o candidato ucraniano não concorda com um acordo de paz em que sejam entregues territórios ucranianos ou em que haja concessões significativas à Rússia que signifiquem essencialmente a ‘russificação’ da Ucrânia. Putin não concordaria com este acordo. O que aconteceria depois?

A luta recomeçaria, mas num formato totalmente diferente para a Ucrânia, que estaria muito pior. Muitos dos nossos recursos humanos de combate teriam partido, porque, recordo, a lei marcial teria sido suspensa, logo as fronteiras estariam abertas.

As sanções seriam provavelmente levantadas pelos países parceiros. Seria provavelmente mais difícil mobilizar esforços de apoio à defesa e à segurança. E mais importante, a Rússia teria a hipótese de se reagrupar, reorganizar-se e reforçar a sua capacidade militar para lançar outro ataque total à Ucrânia.

Qual é a vossa proposta alternativa?

A nossa alternativa é pública há mais de um ano com o plano de paz do Presidente Zelensky. Nós somos as vítimas, estamos sempre a lembrar isso.

Não gosto da palavra vítima, é um sinal de fraqueza. Mas o caso é este, a Ucrânia é vítima da agressão da Rússia. A Rússia é o Estado agressor.

Aqueles que se autointitulam Estados parceiros - da União Europeia, de fora da UE, do outro lado do Atlântico, de África, da Ásia, o que quer que seja - são também Estados parceiros da democracia, dos direitos humanos, da ordem mundial internacional que foi estabelecida após a Segunda Guerra Mundial.

E é do nosso interesse, ucraniano e global, manter esta ordem mundial, que permite aos países coexistirem como vizinhos pacíficos, como Estados independentes, soberanos e pacíficos.

É do nosso interesse geral, neste caso, lutar contra a agressão de um crime internacional e proteger a vítima, para garantir que o crime é travado e que não há mais crimes como estes a acontecer.

O plano para o fazer está estabelecido no plano de paz do Presidente Zelensky.