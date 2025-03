Aproximação Londres-Bruxelas: "O meu desejo mesmo era que fosse um caminho de regresso"

A propósito das tarifas ou taxas alfandegárias, tem havido um piscar de olhos da China à União Europeia. Imagine que a UE estabelecia uma parceria estratégica - no plano comercial - com a China. Isso não poderia, pelo menos, fazer estremecer Donald Trump?

Sim, podia. Mas eu continuo a achar que, apesar de Trump, a União Europeia deve manter uma relação comercial com os Estados Unidos. Os Estados Unidos não são um país qualquer. Desde a Segunda Guerra Mundial, são um aliado de sempre do espaço europeu. Circunstancialmente estamos com este presidente nos Estados Unidos, mas isso não deve desviar a União Europeia de duas coisas: de manter as relações que deve ter com os Estados Unidos e, por outro lado, tentar responder àquilo que são os desvarios, neste momento, de Trump… os ataques que Trump faz ao coração da Europa e aos nossos Estados-membros.

Dito isto, o que eu sinto é que a Europa deve reforçar a sua cooperação com outros Estados e com outros pontos do mundo. A última presidência portuguesa da União Europeia reforçou muito as relações com a África. Eu acho que a União Europeia deve olhar para o continente africano como um parceiro estratégico.

E também há o Mercosul. Mas, regressando à China, porque é que a União Europeia, ao estilo Trump, continua a taxar de forma muito pesada os produtos vindos da China?

Eu acho que o relatório Draghi faz esse retrato muito bem feito. Ao longo dos últimos anos, a Europa perdeu competitividade, quer para a China, quer para os Estados Unidos. E perde competitividade, essencialmente, nos setores tecnológicos, na inteligência artificial, naquilo que são as tecnologias de ponta.

A Europa liderou, nos anos 90, o 2G e o 3G e era líder mundial das tecnologias e, desde então, não o fez. O espaço europeu foi sendo assaltado, entre aspas, por produtos muito mais baratos, mão de obra muito mais barata, que também vinha da China.

E, portanto, o que eu acho que, neste momento, começa a acontecer é que, para haver uma concorrência leal no espaço europeu, é preciso haver regras. E regras também sobre os produtos chineses. Como digo, (é importante) continuar a manter as relações com os Estados Unidos, ter as relações e as parcerias comerciais com a China, reforçar o Mercosul e alianças estratégicas com África, que eu acho que é absolutamente essencial.

Nos Conselhos Europeus, nomeadamente neste último, António Costa tem dito que, se não se decide a 27, decide-se a 26. Quando a Viktor Orbán, da Hungria, levanta problemas, dizem fontes diplomáticas, “já nem se perde tempo a argumentar com ele”. Só que há questões que são essenciais e que obrigam a unanimidade. Não pode ser um trajeto complicado, este de abdicar de um parceiro para se poder seguir em frente quando, em alguns pontos, existe a obrigatoriedade da unanimidade?

Eu julgo que vale a pena ter consciência do momento geopolítico, de termos agora a necessidade de reforçar a defesa da Europa. Ora, quando nós estamos a falar do reforço da defesa da Europa, não é apenas em termos militares. Estamos a falar do reforço da Europa em termos militares, mas estamos também a falar muito do reforço da Europa na defesa das nossas democracias e das democracias dos Estados-membros. E sabemos que hoje há governos no seio da União Europeia, de Estados-membros, que são contra a democracia e contra aquilo que é o projeto europeu.

Orbán é um exemplo disso. Não me parece que seja um parceiro de construção da União Europeia, nem das soluções que são necessárias para a União Europeia. É muito mais um adversário do projeto europeu e das soluções europeias.

Mas existindo a regra da unanimidade, é possível, a António Costa, continuar a apostar em decisões a 26, sabendo-se que mais tarde ou mais cedo a Hungria vai bloquear algum dossier importante?

A regra da unanimidade, do meu ponto de vista, já devia ter sido removida há muito tempo, mas ela existe. É verdade também que, a propósito das discussões que têm sido feitas no Conselho Europeu, se fala também das “cláusulas passerelle” – a possibilidade de tomar algumas das decisões sem que exista unanimidade, e sem termos que alterar tratados.

E, portanto, eu acho que é nisso que o Conselho Europeu tem apostado para não bloquear duas coisas: a ajuda, que é absolutamente essencial à Ucrânia, seja nesta fase de guerra, seja na fase posterior à paz e à reconstrução da Ucrânia e, depois, aquilo que deve ser do pacote que foi aprovado pela Comissão Europeia dos 800 mil milhões de euros para a defesa. 800 mil milhões de euros para a defesa. Volto a frisar que este dinheiro não é apenas para as questões militares, é também para a inteligência artificial e para os ataques híbridos que são feitos às democracias, para (combater) a interferência de terceiros, como foi feito, por exemplo, nas eleições da Roménia. É também para a defesa das nossas fronteiras, garantindo que os cidadãos migrantes são tratados com dignidade e com respeito.

Virando a moeda ao contrário, seria avisado mexer nos tratados e acabar com a regra da unanimidade? Quando a extrema-direita está a crescer, a regra da unanimidade não poderá vir – no futuro - a revelar-se fundamental para defender a democracia?

Volto a dizer, eu não sou partidária nem defensora da regra da unanimidade. Entendo que ela é necessária e entendo que não é o momento certo para fazermos alterações aos tratados. Mas para mim, na defesa da democracia, há uma coisa que é absolutamente essencial: os partidos que construíram a União Europeia, os partidos que são estruturalmente democratas, têm de dar respostas aos cidadãos para que os extremos não cresçam.

É preciso responder às questões da desinformação, é preciso responder às questões das migrações, é preciso responder com um estado social forte, e esse sim pode estar ameaçado com outras derivas.

É preciso, como diz, responder à desinformação, mas faz sentido que os políticos europeus, e as instituições europeias, comuniquem diretamente com os cidadãos através de publicações nas redes sociais, abdicando assim do escrutínio dos jornalistas?

Não. Infelizmente, nos tempos que correm, os políticos escolhem muito as redes sociais para comunicar com os cidadãos, para fugir de algumas perguntas e eu acho que substituir pelas redes sociais aquele que é o chamado quarto poder da nossa democracia, é um erro e mina as nossas democracias.

E mais, numa altura em que nós assistimos a retrocessos significativos da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, eu acho que é um erro depenar este quarto poder daquilo que são os seus instrumentos.

Vejo, por isso, com muita preocupação a falta de liberdade de jornalistas em muitos Estados-membros, a prisão de alguns jornalistas e nós, políticos, temos um dever, que é o dever de zelar pela democracia. Também a comunicação social, porque muitas vezes também se põe a jeito. A comunicação social deve zelar pela verdade dos factos. Não deve ir atrás das perceções, mas confirmar as informações. E muitas vezes isso também não tem acontecido.