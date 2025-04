Estados Unidos gastaram mais do que a Europa no apoio à Ucrânia, como afirma Trump?

Com o início do terceiro ano da invasão russa à Ucrânia, em Fevereiro de 2025, reacendeu-se o debate sobre quem tem suportado o maior custo da ajuda internacional.



Donald Trump tem afirmado que os Estados Unidos da América gastaram muito mais dinheiro na Ucrânia do que a Europa, mas será mesmo assim?

“Os Estados Unidos disponibilizaram muito mais ajuda à Ucrânia do que qualquer outra nação, centenas de milhares de milhões de dólares”, afirmou Trump durante uma reunião com o seu homólogo francês Emmanuel Macron na Casa Branca, em fevereiro.

“Gastámos mais de 300 mil milhões de dólares e a Europa gastou cerca de 100 mil milhões de dólares. É uma grande diferença”.

Em comentários posteriores, Trump aumentou o montante de apoio dos EUA à Ucrânia para 350 mil milhões de dólares, culpando o ex-presidente Joe Biden pela despesa.

No entanto, Trump nunca especificou se esteve valor se referia a despesas com a defesa ou se incluía também outros tipos de apoio, como empréstimos ou ajuda humanitária.

À medida que a guerra continua e a resistência ucraniana persiste, cresce a necessidade de financiamento militar, humanitário e financeiro. Mas afinal, quem tem financiado mais a Ucrânia: os Estados Unidos ou a União Europeia?

Existem diferentes cálculos oficiais sobre as despesas dos EUA com a Ucrânia, que variam consoante o que é considerado “ajuda”. Alguns destes cálculos podem incluir até promessas de ajuda futura, mas, em qualquer dos casos, o valor é muito inferior ao citado por Trump.

Quais são afinal os números reais de apoio à Ucrânia?

De acordo com a investigação da Euranet Plus, baseada em dados do Kiel Institute for the World Economy, entre 24 de janeiro de 2022 e 28 de fevereiro de 2025, os Estados-Membros da União Europeia investiram um total de 138 mil milhões de euros na Ucrânia, comparados com 115 mil milhões de euros por parte dos EUA.