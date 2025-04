Conseguirá a Europa substituir os Estados Unidos no apoio à Ucrânia?

A discrepância entre os dados da UE e os do Instituto Kiel pode resultar do facto de os cálculos da UE visarem a totalidade da ajuda (militar, financeira e humanitária). Enquanto, os dados do Kiel Institute, que olham apenas para a ajuda financeira, indicando assim uma fatia mais elevada de empréstimos — o que explica a diferença.

“Uma vez que a ajuda militar e humanitária é normalmente concedida sob a forma de subvenções ou de apoio em espécie (e não de empréstimos), a sua inclusão no total reduziria a percentagem global de empréstimos, aproximando o resultado do valor da UE”, disse Taro Nishikawa à Euranet Plus.



Poderá a Europa colmatar o défice de apoio militar dos EUA?

Se a ajuda financeira poderia ter uma resposta mais simples, uma vez que, segundo a análise da Euranet Plus, os países europeus poderiam ainda dar contribuições significativas em áreas fundamentais, no caso da ajuda militar pode ser mais complicado, já que implicaria substituir as armas americanas e os serviços de informação militar.

Os oficiais de defesa ucranianos estimam que cerca de 20% do equipamento militar utilizado na guerra provém dos EUA - além de mais cerca de 55% da Ucrânia e 25% da Europa. Contudo, estes 20% dos EUA estão entre os mais capazes, sendo por isso mais difíceis de substituir pela Europa ou por outros países.

De acordo com Rachel Ellehuus, diretora-geral do Royal United Services Institute, a contribuição dos EUA é fundamental em três áreas: defesa aérea, onde as alternativas europeias aos sistemas Patriot são limitadas; mísseis balísticos de longo alcance – a Alemanha a recusa-se a fornecer mísseis Taurus e os mísseis franco-britânicos ‘Storm Shadow’ estão em falta – ; e, em terceiro lugar, comunicações por satélite.

Como parte da ajuda é concedida sob a forma de financiamento, empréstimos ou subsídios, a Ucrânia poderia usar o financiamento europeu para para comprar armas a empresas de defesa americanas, mas não há certeza de que a administração autorize o envio de armas para a Ucrânia, mesmo que sejam compradas por outros países.

A decisão dos EUA de suspender a partilha de informações com a Ucrânia pode também complicar outros campos, já que muitas das armas europeias dependem de informações provenientes dos EUA.

Então, pode a Europa substituir os Estados Unidos na ajuda à Ucrânia?

Resumidamente, com base nos dados do Kiel Institute, a equipa de investigação da Euranet Plus defende que sim, já que conclui que a Europa tem capacidade para substituir grande parte da ajuda americana, especialmente no campo financeiro, com um esforço adicional moderado — estimado em 0,21% do PIB europeu por ano.

Contudo, pode ser mais difícil no que diz respeito à substituição da ajuda militar, nomeadamente no fornecimento de armamento e nas capacidades de inteligência militar.