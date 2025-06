Durão Barroso. "Falta de vontade" reformista e "governos minoritários" travam economia em Portugal

Quarenta anos após a assinatura do tratado de adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia (CEE), Durão Barroso recorda, em entrevista à Renascença, o "antes e depois" da abertura de Portugal à Europa, para concluir que "foi uma das datas mais importantes da história de Portugal no século XX".

A 12 de junho de 1985, Barroso ainda não tinha exercido funções governativas e estava longe de sonhar que viria a ser, um dia, presidente da Comissão Europeia.

Mas há datas que ficam para sempre na memória: "Com certeza que recordo muito bem. As pessoas às vezes esquecem, mas Portugal estava muito, muito atrasado. Por exemplo, em questões de saneamento básico. A minha família vem de Trás-os-Montes. A maior parte das casas da nossa região não tinha, por exemplo, água canalizada".

Quarenta anos depois, o antigo primeiro-ministro sublinha que, em alguns aspetos, este é hoje "um país irreconhecível para melhor, quando comparado ao Portugal anterior à adesão à Comunidade Europeia".

Portugal mudou muito nas últimas quatro décadas, admite Durão Barroso, mas poderia ter crescido mais no plano económico. Desde logo, porque há reformas estruturais que continuam por fazer.

"Deve-se a questões de política interna ou de falta de políticas públicas, falta de vontade das reformas. Tem havido instabilidade, muitas vezes, no nosso país ou então governos minoritários que não têm o necessário apoio para promover essas reformas", analisa.

Como viveu este dia há 40 anos, quando Portugal aderiu formalmente à CEE, a atual União Europeia?

Vivi esse momento com grande alegria, com grande esperança. Eu não estava ainda no Governo, viria a estar pouco tempo depois, aliás nos 10 anos dos governos do professor Cavaco Silva. Mas nessa altura, não estando no Governo, acompanhei com intensidade esse momento e, aliás, eu já acompanhava muito as questões europeias porque tinha feito depois da minha licenciatura em Direito em Lisboa, tinha ido lá para fora para estudar questões de Ciência Pública e questões europeias, precisamente. E, portanto, esse dia foi muito importante para mim, pessoalmente, mas eu diria que para todos nós. Acho, aliás, que se pode dizer que a data da nossa assinatura ou da nossa adesão à Comunidade Europeia foi uma das datas, seguramente, mais importantes da história de Portugal no século XX.

Recorda-se bem do tecido social de Portugal naquela altura?

Com certeza que recordo muito bem. As pessoas às vezes esquecem, mas Portugal estava muito, muito atrasado. Por exemplo, em questões de saneamento básico. A minha família vem de Trás-os-Montes e a maior parte das casas da nossa região não tinha, por exemplo, água canalizada.

Uma das grandes vantagens da nossa adesão à União Europeia foi o investimento em infraestruturas, não só as autoestradas - que às vezes as pessoas até criticam - mas estruturas fundamentais para a saúde pública, como são as estruturas de saneamento básico ou tudo o que foi infraestruturas de educação, por exemplo.

Posso dizer que, graças em grande parte à Comunidade Europeia, Portugal avançou muito no aspeto económico e, sobretudo, no desenvolvimento social e no espeto cultural, e é hoje um país muito mais moderno, em alguns aspetos é um país irreconhecível para melhor, quando comparado ao Portugal anterior à adesão à Comunidade Europeia.