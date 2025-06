"Não precisamos de uma bomba nuclear. Se quiséssemos, poderíamos tê-la, mas não a podemos usar contra ninguém"

A NATO é uma ameaça ao Irão?

A NATO é uma cooperação militar. Não pensamos porque é que ela deveria ser uma ameaça. Mas digo que, se queremos minimizar o uso da força, precisamos de nos livrar deste tipo de coligações, e todos os países ficarão próximos uns dos outros.

Os políticos, no seu melhor formato, representam 20% da população,porque na Europa,a maioria da participação é de 50% a 55%, e uma pessoa pode tornar-se presidente tendo entre 25% e 26%. Isto significa que, no melhor formato, cada presidente representa 20% da população e não 100%.

Depois, precisam de reconhecer todas as visões de uma nação. Uma NATO maior com 10% do orçamento da defesa significa 10% do dinheiro do país. Isto não são soluções. A solução é termos um tratado de não proliferação e a universalidade do TNP. A solução deve ser encontrada dentro de um mundo sem armas nucleares pesadas. O TNP é sobre proliferação, mas precisamos de um TDNP, um tratado de desarmamento e não proliferação.

Repare, a França tem bombas nucleares. E daí? O Reino Unido tem. E daí? Conseguiremos travar a Rússia? A Rússia está a procurar os seus próprios direitos. Quer dizer, estas não são armas mais poderosas para travar os outros. Precisamos aqui novamente do poder da lógica. O resultado do ataque da Rússia à Ucrânia não deveria ser analisado pelo ângulo dos drones iranianos. Deviam investigar a base disto e resolvê-lo. E penso que será um grande ganho para a UE resolver esta questão com a Rússia o mais rapidamente possível.

É contra a invasão da Ucrânia pela Rússia?

O Irão já não reconheceu os territórios ocupados pela Rússia e avisou sempre que estávamos prontos para mediar. Ninguém se importou. Eles seguem as suas próprias regras. E, repito, creio que os europeus fizeram uma péssima ação depois do fim do pacto de Varsóvia, depois da queda do Muro de Berlim, tentando crescer cada vez mais e investindo fortemente na militarização da UE. Não é bom ameaçar o seu vizinho e, ao mesmo tempo, questionar a democracia.

Por fim, gostaria de lhe perguntar sobre Ormuz. Existe alguma decisão sobre o encerramento do estreito neste momento por parte do Irão?

Ainda não recebi qualquer informação sobre isso, mas a segurança na travessia é importante. Temos 20 a 25% do mundo inteiro a passar por este estreito. Este estreito não pertence ao Irão, mas à comunidade internacional. Mas o Irão tem soberania e precisa de investigar e ter a certeza de que a segurança implica realmente uma passagem segura.

Depois, é importante que todos os países da região do Golfo Pérsico ajudem o Irão e minimizem aqui o uso da força. Será muito bom para a continuidade dessa passagem segura. E, definitivamente, se algo acontecer, é inevitável que o Irão não faça parte. O Irão está apenas a tentar fazer o melhor pela segurança aqui. Fechar ou algo deste género é apenas propaganda que hoje em dia ouvimos de muitas fontes.

Então, não está decidido?

Até ao momento, não está decidido. Mas, como disse, voltamos à situação em que, por vezes, a comunidade internacional talvez precisa de fazer alguma coisa para controlar e não aumentar o fogo na região. É uma zona muito perigosa. Milhões de barris entram e saem todos os dias.

Falou em não aumentar o fogo. O Irão é também acusado de alimentar grupos como o Hezbollah, o Hamas e outros. Como comenta isso?

[Acusado) por quê?

Por alimentar a violência contra Israel.

Quem é o Hezbollah?

É um movimento conhecido no Líbano.

Não, quem é? Um grupo terrorista ou faz parte do Líbano?

Falo da forma como os iranianos são percepcionados como fonte de ajuda financeira e logística para este tipo de movimento que se diz contra o Estado de Israel.

Não sei do que está a falar. Primeiro precisa de investigar o que está a falar sobre o Hezbollah. É melhor fazerem aqui uma conferência. Perguntem ao povo libanês. Pergunte ao povo palestiniano quem são estes movimentos. Acredita neles ou não? Depois, fale com os outros países. Esquece-se da principal fonte da essência do grupo.

Se está a falar do Hamas, se não me engano, eles ganharam as eleições na Palestina. Ganharam as eleições, mas ninguém se importa. Se está a falar do Hezbollah, eles têm o seu próprio representante no parlamento. Portanto, estes movimentos são parte de uma nação, uma parte legal de uma nação. São combatentes da liberdade, ao que parece. Mas se são um grupo terrorista, qual é a vossa ideia sobre o reconhecimento de atividades terroristas?

Vocês, na UE, declararam um país com dois Estados em 1967. Porque não estão a obedecer? Porque não estão a seguir essa regra?

O governo português também não fez o reconhecimento da Palestina como Estado. Como vê esta posição do governo português?

Então como reconhecem Israel?

É um reconhecimento já de longa data de Portugal.

Há muito tempo? Há 500 anos?

Não, não... [N.R. Portugal estabeleceu relações diplomáticas com Israel em 1977)

Por favor, voltem à resolução do artigo 181 [N.R. Plano de Partilha da Palestina, que levou à divisão do território num estado judaico e outro árabe]. Nesta resolução, todos os que votaram - até mesmo o rei do Irão naquela altura, não votou a favor - reconhecem este país ou um formato de dois países [N.R. O Irão votou contra como outros países árabes. Portugal só seria membro da ONU em 1955] . A Resolução 181 falava numa comunidade judaica e numa comunidade muçulmana. Deveriam dizer Israel e a Palestina, fora das religiões.

Portugal ou qualquer país que reconheça ou respeite a resolução 181 já reconheceu automaticamente a Palestina. Como é possível aceitar uma resolução até meio? Metade dela e não aceitar a outra parte? Aqueles que respeitam a Resolução 181 como a criação deste país, deveriam respeitar o outro também.

E, por fim, Ormuz tem uma grande fortaleza portuguesa. Visitei-a há 20 anos. Houve algumas discussões nestas décadas sobre conservação e restauro. Como está a situação neste momento?

Está a falar dos "castelos"?

Sim.

Vamos reconstruir e revitalizar estes "castelos". E a vossa embaixada em Teerão também fez um ótimo trabalho há alguns meses. Estamos à procura de um patrocinador para os reconstruir, porque fazem parte da nossa história em Ormuz. E desejo que um dia este belo local se torne uma atração turística.

Perguntei isto ao longos dos últimos anos aos seus antecessores. Respondem sempre a mesma coisa, que vão tentar renová-la e assim sucessivamente. Se é tão importante porque demora tanto tempo?

Precisa de dinheiro. É uma questão do dinheiro. E depois precisamos de um patrocinador. E uma construtora porque são grandes "castelos". Mas parece que no Irão há algumas companhias que aceitaram. Porque, repito, o que precisamos é de paz e segurança na região. Nesta situação, ninguém fica feliz por construir algo que fica debaixo de tendas e com tiroteios.

Precisamos de nos livrar desta agressão. Precisamos de ser amigos e não estou a falar de um país ou nação específica. A comunidade internacional, na era do acesso à informação, com o nível, a qualidade e a quantidade de perigos a aumentar de dia para dia, precisa de encontrar a melhor solução para o compromisso e para a amizade. Isto porque o resultado de cada utilização da força, muitas vezes, é muito maior do que antes. Precisamos de livrar o mundo da tensão e da guerra. Isso é importante. Caso contrário, falar apenas...

Por exemplo, apoiar criminosos de guerra não é um privilégio para ninguém, desde [garantir] o abastecimento a qualquer tipo de coisa. Porque o Tribunal Internacional de Justiça já reconheceu este crime de guerra. O Tribunal Penal Internacional já emitiu um mandado de detenção.

O que precisamos é de trabalhar com as realidades. E depois sermos honestos e ajudarmos juntos. O mundo é suficientemente grande para todos. E a religião, a crença e até a nacionalidade não são suficientes para nos dividir. Precisamos de unir a humanidade e construir um mundo mais seguro.