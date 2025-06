"É prudente aguardar". Carlos Costa sugere ao BCE uma pausa na mexida das taxas de juro

"É uma manifestação de sucesso do processo de recuperação, é uma manifestação de sucesso da aposta num banco de transição e é uma manifestação de sucesso também por parte do poder político, que assistiu o fundo de resolução emprestando-lhe os recursos necessários para que ele pudesse suportar o banco de transição", diz o antigo governador do Banco de Portugal.

Nesta entrevista, Carlos Costa pronuncia-se pela primeira vez sobre a venda do Novo Banco aos franceses do BPCE, considerando a operação "um sucesso".

Não resultou, não. Atenção: resultou. Simplesmente, a expectativa na época era que, por força dessa abertura dos mercados, se gerasse um processo de concorrência que levasse ao aparecimento de entidades de maior dimensão e que, por essa via, houvesse um aumento da produtividade e, automaticamente, um aumento da capacidade de inovação dessas empresas. Esperava-se, por outro lado, no plano financeiro, que se gerasse uma rede transnacional de entidades prestadoras de serviços de intermediação financeira - fosse bancária ou serviços de investimento - e também se esperava, obviamente, que se gerasse um fenómeno de maior mobilidade do trabalho, no interior da União Europeia. Todos estes fenómenos aconteceram, embora numa escala inferior à prevista.

Para tornar a União Europeia num bloco económico relevante é necessário aprofundar o projeto, iniciado em 1987-88, da criação do mercado interno. E a criação do mercado interno ficou concluída durante a presidência portuguesa da União Europeia, em 1992, com a garantia da liberdade de circulação de bens, liberdade de circulação de pessoas, liberdade de circulação de capitais e liberdade de prestação de serviços.

Temos é de perceber porque é que esses princípios não produziram ainda o resultado que se pretendia. Não produziram o resultado que se pretendia, no mercado financeiro, porque do lado dos aforradores há uma ausência de mecanismos de intermediação e de recolha da poupança, que a leve para aqueles que necessitam, que são os investidores, as empresas. E, do lado das empresas, há uma preferência pela manutenção do financiamento bancário, em vez de abrir o capital e ir ao mercado de capitais. Isso tem a ver, basicamente, com a estruturação das empresas europeias que privilegiam o controlo pelos acionistas, mais do que a abertura do capital ao mercado.

Portanto, na União Europeia, é preciso conciliar partilha de soberania - que traz consigo o princípio de legitimação do processo de integração - com os benefícios da integração. E os princípios-base da criação do mercado interno, que foram estabelecidos no tempo do Jacques Delors, continuam válidos.

Portanto - e por isso é que se faz sentido falar hoje de uma União de Poupanças e Investimento -, é preciso agir dos dois lados. É preciso haver procura de capital de risco por parte das empresas, um modelo de financiamento que deixe de estar dependente só do crédito para estar dependente do capital de risco, e é preciso, por outro lado, existirem entidades com capacidade de oferecer produtos aos aforradores e que esses aforradores possam transferir, através dessas instituições, os seus aforros para aplicações diferentes dos meros depósitos.

O que faz sentido é estimular as empresas a irem ao mercado de capitais, mais do que ao mercado de crédito. E, simultaneamente, garantir que as regras de investimento, em cada um dos mercados, são transparentes e merecem a confiança dos investidores, além de perceber que os investidores são de duas categorias: há investidores institucionais, que são predominantes no mercado americano, e há investidores particulares.

O problema que se coloca é que a União Europeia já deu um passo nesse sentido, por exemplo, ao criar o Estatuto Europeu de Sociedade, de forma a ultrapassar os estatutos nacionais. No entanto, a adesão não foi por aí além, porque cada empresa está referida a uma jurisdição, ou seja, a um Estado, e trabalha de acordo com as regras desse Estado.

Faria sentido - como sugere a comissária Albuquerque - incentivar os cidadãos a investirem mais nos mercados de capitais, em vez de deixarem as poupanças paradas nos bancos?

As poupanças não ficam paradas nos bancos. As poupanças ficam nos bancos para eles concederem crédito. O que acontece é que as poupanças entregues aos bancos beneficiam de garantias que têm um custo: têm um custo para as entidades que intermediam e têm um custo, por implicação, que é a redução da rentabilidade das aplicações.

Portanto, o que faz sentido, e, aliás, também é o que diz a Comissária Maria Luís Albuquerque, é criar uma cultura financeira, junto do público em geral, para distinguir entre produtos de risco e produtos de depósito e, por outro lado, perceber que há fórmulas de tirar partido de maior rentabilidade e de maior risco em investimentos a longo prazo.

Era bom que as empresas abrissem o capital no sentido de não dependerem tanto do crédito e, sim, muito mais das aplicações através do mercado de capitais. Era bom que houvesse agentes que recolhessem a poupança junto dos aforradores e a aplicassem no setor empresarial. E era bom que, por essa via, os aforradores beneficiassem da maior rentabilidade que as empresas permitem em investimentos dessa natureza: assumem uma parte do risco, mas têm como contrapartida muito maior rentabilidade.

Isto tem duas vantagens, que é preciso perceber: as empresas, quando dependem do crédito, estão dependentes, em termos do seu desenvolvimento, do volume de capitais próprios que têm, porque há uma proporção permanente entre capitais próprios e capitais alheios. Se elas não tiverem capacidade de mobilizar capitais próprios, não têm capacidade de mobilizar capitais alheios além de um certo volume. E, não tendo capacidade, não podem crescer. Significa isto que este modelo de financiamento via crédito constitui um travão ao crescimento das empresas. Para o ultrapassar, é preciso que as empresas aceitem que o controlo da empresa passe a ser um controlo em função da detenção do capital colocado no mercado de capitais. Isto implica uma alteração de mentalidade e uma alteração de posicionamento.

No dia em que as empresas europeias estiverem a emitir capital de risco nos mercados, aumentam as oportunidades, por exemplo, para um investidor português que vai ao encontro das empresas, no espaço europeu, à procura das mais rentáveis ou que lhe merecem mais confiança. Isto significa, automaticamente, que a poupança passa a ter muito mais mobilidade.