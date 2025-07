"O momento difícil de Espanha é uma oportunidade para Portugal"

"Não prestamos atenção suficiente ao que acontece na China". O alerta é da investigadora em relações internacionais da Universidade Nova de Lisboa, Raquel Vaz Pinto. Numa conversa com a Renascença registada no Encontro Fora da Caixa no Funchal, a especialista analisou a agenda internacional chinesa, as mudanças na América, os desafios para a Europa e para Portugal.

Quando olhamos para o mundo, geralmente olhamos para o peso do continente norte-americano no mundo. Estaremos a ver mal o mundo nessa perspetiva?

Um dos maiores desafios que nós professores, jornalistas ou analistas temos é a sensação de estarmos submersos em informação, em desinformação e em contra-informação. Estamos cansados, exaustos e essa sensação acaba por também nos fazer concentrar a atenção nos polos a que estávamos mais habituados, ou seja, leia-se os Estados Unidos e não só.

Há aqui um elemento que os jornalistas conhecem muito bem, que é o da proximidade. Preocupo-me muito mais com o que acontece em Portugal e depois na Europa, do que aquilo que acontece no Turquemenistão. Mas nós não prestamos atenção suficiente ao que acontece na China.

Enquanto temos muita informação de um lado - e no caso dos Estados Unidos atuais, é exasperante - do outro lado, também porque a China é a ditadura mais sofisticada deste mundo, com uma estratégia clara, nós temos muito pouca informação. E é neste contraste que nós estamos.

Quando olhamos para o mundo, devíamos estar mais atentos àquilo que acontece fora do que eram as nossas zonas de conforto, e não o fazemos. Há uma forma de fazer política internacional, uma "âncora" internacional que está a morrer, se é que já não está quase enterrada. Tivemos décadas que foram ótimas para a Europa Ocidental, a partir da Segunda Guerra Mundial e até há pouco tempo- Essa forma de fazer política, essa "âncora", esse nosso mundo, está infelizmente a morrer.

Virá uma nova, qualquer coisa a seguir, mas a resposta mais honesta é que não sabemos como é que vai ser. Tenho cada vez mais dúvidas e menos certezas face àquilo que vou analisando todos os dias. Estamos numa fase de transição e não sei se o mundo vai ser bipolar, se vai ter dois polos e a União Europeia vai conseguir acertar o passo entre as estruturas da sua União e a prosperidade, a competitividade e a felicidade dos seus cidadãos e dos estados-membros. Não sei o que é que vai acontecer à Rússia e por aí fora.

Portanto, não prestamos atenção suficiente ao resto do mundo, que é cada vez mais importante a nível internacional. É a China, a Índia, temos a Coreia do Sul - um país que tem uma economia com uma vitalidade e uma capacidade de imaginação e de tecnologia extraordinária - temos o Japão que tem imensos problemas internos e que continua a ser também um país importante.

Temos que ser menos eurocêntricos na forma como lemos o mundo, porque o mundo, também ele próprio, já não é, ou é cada vez menos eurocêntrico.

E o que é que a China quer do mundo, na verdade?

A China quer aquilo que todas as grandes potências querem do mundo. E tem feito o trabalho de casa nesse sentido.

Primeiro, há uma noção histórica: a China não é uma potência emergente. Regressa a um lugar onde esteve durante séculos, embora mais limitado, não ao mundo como um todo, mas ao que era o seu mundo. A China quer desenvolver um conjunto de políticas que lhe permitam manter a supremacia naquilo que a China considera ser a sua "esfera de influência", uma expressão terrível, mas a que infelizmente temos que voltar.

A China tem uma política externa muito clara relativamente ao Ártico. Ou face à inteligência artificial, porque hoje não consigo ter uma conversa sobre inteligência artificial sem incorporar o que a China tem hoje em termos de entusiasmo, de impacto do ponto de vista tecnológico.

A China quer ter aquilo que os Estados Unidos tiveram - e ainda têm - durante muito tempo: uma hegemonia. Aí não é diferente das outras grandes potências.

Mas muitas vezes ouvimos dizer que há uma nova 'ordem mundial', uma ideia em que a China lidera um pelotão com a Índia ou com a Rússia, por oposição aos Estados Unidos. Desafia essa ideia?

Desafio por completo. Hoje fala-se muito na ideia dos BRIC. Não há BRICs do ponto de vista geopolítico e estratégico. Não é possível ter no mesmo espaço um país que tem essa expressão como a China e um outro país como a Índia, de que não falamos tanto, e que joga em vários tabuleiros. Está no QUAD com os Estados Unidos, a Austrália e o Japão e tem uma posição muito interessante na sua zona regional. Mas o seu maior rival, aquele país que lhe dá dores de cabeça para além do Paquistão, é a China. E ainda hoje toda aquela fronteira nos Himalaias não está delimitada entre os dois.

É interessante sermos críticos em relação à nossa forma de fazer política, de olhar para os desafios internacionais, mas também temos que fazer o mesmo para o outro lado. Podemos dizer que há um conjunto de críticas e até de um certo ressentimento que pode ser característico. Agora, a heterogeneidade é tão grande dentro deste grupo que muito honestamente tenho sérias dificuldades em perceber os BRIC, porque para existir uma estratégia, tem que haver uma liderança. E nos BRIC o máximo que podemos dizer é que a China, que é aqui o principal motor, é fundamental, mas não é de todo consensual.

Completamos o primeiro semestre da Administração Trump. O que é que mudou realmente na posição norte-americana no mundo?

Pessoal e fisicamente, parece-me que estes 6 meses já levam 2 anos, no mínimo. Estamos cansados, mas isso é uma tática, faz parte da forma de fazer as coisas. O que é que mudou? Se conseguirmos separar o estilo e a linguagem desta administração, há questões de fundo que são consensuais e em que há continuidade: Indo-Pacífico, em detrimento do Atlântico e uma forma unilateral de olhar para o mundo - agora com mais reforço, sobretudo a nível das taxas aduaneiras - mas os Estados Unidos têm há muito tempo dificuldades em lidar com tribunais internacionais ou qualquer hipótese de retirar soberania a si próprio, como é o caso do Tribunal Penal Internacional, entre outras instâncias. Isso também não é novo.

Aquilo que é novo é a questão de não entender a democracia liberal e o chamado 'soft power', a ideia dos valores, do exemplo. Não entende que esta dimensão de poder, mas também a própria democracia liberal tem um valor em si mesma e é benéfica em termos da política externa para os Estados Unidos no mundo.

E articula-se este movimento 'trumpista' ou este Partido Republicano, e, por exemplo, olhar para a Europa e escolher uns europeus de que gostem, como Viktor Orban ou o líder da AFD na Alemanha. Essa é uma grande diferença para mim.

A segunda grande diferença é o facto de o mapa mental e a forma como Donald Trump olha para o mundo é pré-1945, se não mesmo do final do século XIX. Entende que o 'hard power' é muito mais forte, a ameaça de coerção é muito mais importante do que os amigos.

Não consigo compreender como é que os Estados Unidos, que continuam a ser a superpotência - e sem equívoco - conseguem levar a bom porto esta estratégia de manter o domínio sem terem aliados ou amigos. Porque a China também tem imensos problemas internos. Não é uma democracia, mas do ponto de vista económico interno, tem imensos problemas.

Destacaria um aspeto onde, para mim, toda esta discussão é quase absurda.

A China, e sobretudo a liderança de Deng Xiaoping - que foi o homem que verdadeiramente revolucionou e trouxe a China ao mundo - pensou: ' onde é que nós podemos fazer a diferença? O Golfo Pérsico tem petróleo, nós, chineses, temos as terras raras. E é nisso que vamos apostar'.

Ou seja, nós, europeus e os próprios Estados Unidos, só agora começam a acordar para esta realidade das terras raras e outras matérias-primas críticas.

As terras raras são fundamentais para a indústria automóvel, para a indústria de defesa - não se consegue só olhar para um caça F-35, pois temos 350 mil componentes fundamentais - para as turbinas eólicas, carros elétricos ou um telemóvel.

Penso que é mais ou menos consensual que o Canadá não é propriamente um país que criou uma ameaça existencial aos Estados Unidos. Quando Trump foi eleito, começou a conversa do Canadá como o estado número 51 dos Estados Unidos, e as sondagens e os eleitores viraram radicalmente. Há muito tempo que não via em termos de escolha de líderes políticos (15:42) uma pessoa com um currículo tão impressionante como o do atual primeiro-ministro do Canadá. O Canadá é para mim uma escolha, às vezes no meio de tantas notícias difíceis com que nós temos que lidar. É uma boa escolha, com esperança.