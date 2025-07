Vírus transmitidos por mosquitos podem ter os anos contados. Equipa portuguesa do i3S participa na investigação

Os vírus transmitidos por mosquitos podem ter os anos contados, na sequência de uma investigação internacional, que conta com o contributo de uma equipa portuguesa do i3S.

A investigação já avança há cerca de um ano - de um lado e do outro do Atlântico - mas, a partir de agora, conta também com a participação de cientistas do i3S, liderados por Joana Tavares, investigadora do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (i3S) e professora do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, da Universidade do Porto.

"Nós vamos entrar agora em campo e é realmente uma oportunidade para Portugal contribuir, fazer parte destes consórcios de excelência", afirma Joana Tavares, à Renascença. Trata-se de um projeto com um financiamento global que ultrapassa os oito milhões de euros e, deste bolo, a participação do nosso país será apoiada por uma fatia de 540 mil euros.

A investigação, segmentada, reúne especialistas de virologia, imunologia, biotecnologia e saúde pública de países europeus e dos Estados Unidos. Uma união de esforços que pretende desenvolver, nos próximos três anos, uma vacina inovadora, apelidada de Flavivaccine. Se a investigação resultar, este escudo servirá para nos proteger dos vírus transmitidos por mosquitos com potencial epidémico.

Em entrevista à Renascença, Joana Tavares traduz o seu otimismo numa frase: "acho que no espaço de alguns anos vamos conseguir".

Que projeto é este? Qual é o objetivo da vacina que este consórcio de investigadores europeus e norte-americanos pretende criar?

É uma vacina contra vírus que são transmitidos por mosquitos, nomeadamente os vírus causadores de doenças como dengue, febre amarela, zika ou vírus do Nilo Ocidental. Estes vírus têm em comum o facto de serem transmitidos por mosquitos. Isto significa o quê? Que a mesma espécie de mosquito pode transmitir vírus diferentes. E os mosquitos quando picam - para se alimentarem de uma refeição de sangue - vão introduzir saliva na nossa pele, para acederem aos vasos sanguíneos. E, juntamente com essa saliva vão os vírus.

O nosso objetivo é que esta vacina tenha como alvo esses componentes, que nós sabemos que favorecem a infeção. Portanto, pretendemos bloquear, neutralizar, a disseminação do vírus numa fase inicial, logo após a picada.