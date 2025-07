"Nos próximos 5 a 10 anos a Europa vai tapar os gigantescos buracos orçamentais americanos"

Viaja pelo mundo como consultor de grandes empresas mas também como jornalista. Foi secretário de Estado dos Assuntos Europeus no Governo de Pedro Passos Coelho. Bruno Maçães conversa com a Renascença a propósito do seu livro "Construtores de Mundos", onde cruza a tecnologia com a geopolítica. A entrevista passa por alguns dos pontos mais quentes da atualidade internacional.

Foi governante, é consultor e vem da ciência política e das relações internacionais. Mas tem trabalhado em ambiente de jornalismo internacional. Porquê?

Sempre quis fazer esse tipo de trabalho jornalístico sobre política internacional. É uma maneira de perceber o mundo, melhor do que com os livros. O meu primeiro livro já contém muitas viagens, com muita reportagem. Não é tão fácil assim fazer a transição, porque as pessoas nos media - sobretudo internacionais, mas aqui também - são bastante relutantes em admitir pessoas que não vêm de dentro do meio. E por isso tem sido mais difícil talvez do que esperava.

Nos últimos dois ou três anos, sobretudo no que diz respeito à guerra na Ucrânia e no Médio Oriente, senti muito a necessidade de ir aos sítios, falar com as pessoas, quebrar um pouco estas camadas de propaganda imensas e opressoras. Esta é talvez a principal razão. O meu objetivo é sempre tentar perceber o que está a acontecer. A minha prioridade são os livros, mas este trabalho é muito importante também para os livros, para que estes não sejam abstratos e desligados da realidade.

A atividade jornalística requer um balanceamento entre as diferentes partes. Tendo opinião formada há muito tempo sobre algumas destas questões, sente dificuldade ou encara isso como um desafio também às suas próprias ideias?

Essa tem sido uma questão muito 'quente', sobretudo no Reino Unido, com as discussões sobre parcialidade ou imparcialidade da BBC. A imparcialidade não pode ser desligada dos factos. Se as coisas estão a acontecer, ser imparcial é relatar a verdade dos factos. Acho, por exemplo, que a BBC e muitos dos media britânicos têm perdido completamente o pé nesta questão. Há uma espécie de imparcialidade abstrata que se traduz na recusa em reconhecer o que está a acontecer, por exemplo, em Gaza. Isso não é imparcialidade.

Procuro estar sempre de mente aberta para mudar de opinião, se isso for necessário. Isso é importante neste trabalho e também nos livros, que não é um trabalho assim tão diferente. É apenas uma questão de, quando escrevo os livros, tentar sair das notícias do dia ou da semana.

Há sempre esta tensão entre a realidade no terreno e aquela que é vista a partir de um gabinete. Apesar de haver gente a morrer na Ucrânia, a verdade é que subsiste um 'jogo global', que faz pensar que estas mortes são apenas de peões que vão caindo numa guerra global. As suas idas ao terreno mudaram esta perspetiva?

Temos de mostrar o nosso respeito a dois níveis. É evidente que há muito heroísmo dos soldados no campo de batalha. Um heroísmo ucraniano, porque, voltando à questão da imparcialidade objetiva, os ucranianos estão a defender o seu território, o seu país, a sua história, de uma invasão não provocada.

Temos de reconhecer esse heroísmo. Mas ao mesmo tempo, como analistas, temos de perceber também que, num mundo como hoje existe, construído tecnologicamente, os grandes sistemas globais operam muitas vezes por detrás das atividades do indivíduo. É aí que a guerra vai ser decidida. Desde que Trump regressou à Casa Branca, isso é ainda mais claro.

Não vai ser uma batalha no Donbass que vai decidir a guerra. Vão ser questões ligadas à transferência de tecnologia, à capacidade tecnológica da Ucrânia e da Rússia, questões ligadas à economia da Rússia, ao comércio global de petróleo e energia, ligadas ao estatuto e ao estado do rublo, que são decididas ao nível destes grandes sistemas construídos, que são o tema do meu livro.