Especialistas defendem importância de mais interligações energéticas entre Península Ibérica e resto da Europa

Os autores assinalam que Portugal importou da Rússia 7% do gás em 2024, metade da percentagem que representava em 2021. O nosso país teve sempre a Nigéria como principal fornecedor, mas a guerra na Ucrânia levou a uma subida significativa na importação de gás norte-americano, passando de 19% em 2020 para 42% em 2023. Esta subida norte-americana coincidiu com incertezas sobre a capacidade de fornecimento de gás nigeriano, afetado por grandes inundações e instabilidade política local.

A União Europeia pretende acabar em definitivo com as importações de gás russo até 2027. Os autores admitem que os Estados Unidos deverão desempenhar um papel importante na substituição do fornecimento russo," abrindo novos caminhos para a cooperação transatlântica em energia e infraestruturas". Assinalam, ainda assim, alguns desafios como os regulamentos europeus sobre emissões de metano que podem travar a entrada do gás de xisto norte-americano. Os autores considera que os decisores europeus terão que avaliar esta estratégia pró-EUA e ter em conta as instabilidades no Mediterrâneo que podem causar interrupções no fornecimento de gás.

Planos de Energia e Clima têm que estar mais alinhados com comunidades

O relatório assinala que os planos dos países ibéricos para a energia e clima são ambiciosos, mas contêm desafios políticos e económicos. As metas de descarbonização e de eficiência energética vão a ultrapassar constrangimentos existentes na infraestrutura. Isso implica o desenvolvimento de novas redes, mais eficiência nas atuais, investimento em armazenamento, industrialização "verde" mas também garantir o apoio público a estas políticas. Os autores apontam um número crescente de contenciosos e contestações a novos projetos energéticos, mas sublinham que os cidadãos portugueses e espanhóis "geralmente apoiam a transição energética, que também veem como uma oportunidade económica", o que é visto como "uma vantagem competitiva na captação de oportunidades industriais verdes".

"Garantir que os benefícios da energia renovável chegam às populações locais — por exemplo, com pagamentos únicos ou regulares associados à capacidade instalada e/ou mecanismos de partilha da eletricidade produzida com as comunidades locais — deverá tornar-se uma prioridade para as autoridades e os promotores", recomenda este relatório. O documento assinala que em Portugal, existem mecanismos de compensação para os municípios afetados por projetos estratégicos de expansão da rede e por novos projetos de energias renováveis. "A ação política deve continuar a abordar os principais estrangulamentos, nomeadamente a disponibilidade da rede, a previsibilidade dos procedimentos administrativos e de licenciamento, os incentivos aos investidores, os mecanismos de formação de preços e a aceitabilidade local", recomendam os autores.

Escrito depois do apagão ibérico de 28 de Abril, mas antes da revelação de relatórios oficiais, este estudo assinala apenas os tópicos que têm sido mais debatidos no plano técnico: "a necessidade urgente de acelerar as interligações internacionais, de fortalecer o sector elétrico e a sua digitalização, reforçar os serviços auxiliares e a flexibilidade da procura, e avançar na implementação de soluções de armazenamento de baixo carbono, como baterias e energia hidroelétrica bombeada".

Interligações fracas com a Europa

O estudo é crítico das interligações entre ao mercado ibérico de energia e França e o resto da União Europeia, que explicam a descrição da Península como uma "ilha de energia". Os projetos atuais ficam aquém das metas europeias de interligação, "limitando o papel da Península Ibérica no reforço da segurança energética europeia e na descarbonização". Os autores sublinham que interligações mais fortes teria permitido uma maior contribuição ibérica durante a crise energética.

"Espanha e França têm um dos mais baixos níveis de integração elétrica entre países vizinhos na UE, com uma capacidade de interligação de aproximadamente 2.800 megawatts (MW). Isto contrasta fortemente com a capacidade total de interligação da França com outros cinco países europeus — Grã-Bretanha, Bélgica, Alemanha, Itália e Suíça — que ascende a mais de 15.000 MW. Esta integração assimétrica desencorajou historicamente a França a investir, tanto económica como politicamente, nas suas interligações com Espanha", pode ler-se no relatório.