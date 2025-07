Ucrânia "acredita em Zelensky para liderar até ao fim", mas "não ficará em silêncio"

Em apenas 24 horas, o Parlamento e o presidente ucraniano aprovaram um diploma que alterava a forma como se desencadeavam operações anticorrupção. No espaço de apenas um dia, Zelensky e os deputados davam poder hierárquico real ao Procurador-Geral nos processos, destruindo a autonomia e independência da polícia anticorrupção (NABU) e da Unidade de investigação especializada no Ministério Público (SAPO).

Na véspera, os serviços de informação realizaram buscas aos escritórios dos detetives do NABU. Enquanto Zelensky promulgava a lei, os protestos ouviam-se a poucos metros do seu gabinete, com centenas de ucranianos a ocupar a praça onde se situa o Teatro Ivan Franko, paredes meias com o edifício do Presidente.

Passadas outras 24 horas, Zelensky voltava atrás e anunciava a apresentação de uma nova lei para restaurar e reforçar os poderes do NABU e do SAPO. Sete dias depois, a polémica lei nº 12414, aprovada em 24 horas, para repúdio das ruas ucranianas e dos corredores europeus, ainda não foi substituída pela lei presidencial nº 13533. Uma nova discussão está marcada para quinta-feira, dia 31 de Julho.

O analista político Artem Bronzhukov, do grupo de reflexão 'Politika' em Kiev, pensa que Zelensky cometeu o maior erro político da sua Presidência e que vai manter-se no poder até ao fim da guerra, sabendo agora que a sociedade civil estará muito atenta a qualquer deslize grave do Presidente e do seu círculo no poder em Kiev.

Quais as razões pelas quais Zelensky pôs em causa até a sua imagem externa com a adopção de uma lei que retira autonomia de investigação anticorrupção às agências especializadas neste tipo de criminalidade?

A História mostra que durante uma guerra, todas as autoridades tentam concentrar mais poder nas suas mãos. Zelensky constatou que, durante a invasão em grande escala, a maioria da sociedade apoiava-o. Dentro do seu círculo, cada movimento seu estava sempre certo. E observou que, quando propôs algo ou cometeu erros durante a guerra, todos o apoiaram. E talvez tivesse pensado que era um bom momento para assumir mais poder. Por isso propuseram esta lei.

Mas a sociedade ucraniana mostrou que a Ucrânia gosta da democracia e está a lutar por ela. No geral, foi um bom movimento para todos. A sociedade civil mostrou a Zelensky que o apoia e que estão prontos para agir de forma compreensiva face a alguns erros ou problemas. Mas quando as autoridades tentarem construir uma autocracia, isso não vai passar.

A imprensa ucraniana tem noticiado de forma extensiva como as agências NABU e SAPO têm investigado membros do círculo de poder de Zelesnky. Associa a lei apresentada e agora aparentemente repelida por Zelensky a essas investigações?

Com certeza. Teve uma grande influência na situação em geral. Zelensky e o seu círculo próximo assumem a mentalidade de que, como estão a lutar e são muito importantes para o país, podem ter alguns comportamentos e que ninguém os deve controlar. Mas a sociedade rapidamente mostrou a Zelensky que esta não é a forma correta de desenvolver esse quadro. Acredito que esta lei também estava ligada com a investigação contra pessoas próximas de Zelensky, conhecidas como o seu círculo mais próximo.

Zelesnky tem tido uma popularidade oscilante desde 2022. Poucos meses antes de Trump entrar na Casa Branca, o Presidente ucraniano estava a perder apoio interno. A discussão na Sala Oval veio aparentemente unir de novo os ucranianos em torno de Zelensky. E agora acontece algo que poderá voltar a fazer cair os índices de aprovação de Zelensky.

Sim, claro. É oportuno ter lembrado como Trump deu um grande impulso a Zelensky. Mas também será interessante conhecer as próximas sondagens. Quando percorremos os comentários no Facebook, vemos algumas pessoas que ainda confiam muito em Zelensky e apoiam-no, mesmo sob a vigência desta lei. Por isso, por enquanto, é complicado dizer que influência terá esta polémica terá na popularidade dele.

Mas curiosamente, ninguém pede realização de eleições presidenciais na Ucrânia.

Se tomarmos estes protestos como exemplo do que pensa a sociedade ucraniana, ninguém apareceu a pedir novas eleições. Esta foi apenas uma forma de dizer às autoridades que as pessoas não gostam da forma como o país se está a desenvolver. E que, antes de mais, prestamos atenção à forma como estamos a manter a nossa democracia. Isto é muito importante para a sociedade ucraniana, mesmo passados três anos e meio da invasão em grande escala.

Há consenso na sociedade de que não precisamos de realizar eleições antes do fim da guerra. Assim, mesmo aquelas pessoas que se aproximaram do Teatro Ivan Franko e se opuseram a Zelensky, não se querem posicionar contra o seu país. Todos aqui compreendem que as eleições em grande escala não são o nosso cenário. Esse é um guião que foi criado na Rússia.

No entanto, algo se vai movendo. Zelenksy promoveu uma grande remodelação governamental, o general Zalushny - ex-líder militar ucraniano e putativo candidato presidencial - reapareceu com uma extensa entrevista sobre os rumos de guerra. Há um pano de fundo que mexe com as pedras que se vão jogar nas presidenciais.

Penso, antes de mais, que é muito cedo para falar sobre isso. Ninguém sabe quando se vão realizar as eleições. Esta lei terá certamente alguma influência na corrida presidencial no futuro. Esta atitude de Zelensky e do seu gabinete é um dos maiores erros políticos de toda a sua presidência.

Além disso muitos deputados da maioria vieram a público reconhecer pressões e incómodos relacionados com a sua votação do diploma.

É um problema realmente grande. É fácil classificar o nosso parlamento "desorganizado" porque, em geral, a maioria das pessoas que chegou ao parlamento ucraniano em 2019 são pessoas comuns. Ninguém as conhecia antes. E todos eles chegaram ao parlamento através de uma decisiva avaliação positiva por parte de Zelensky. É por isso que construímos este mono-poder. Mesmo antes da invasão em larga escala pela Rússia, os graves danos desta situação para o país foram debatidos, porque o parlamento é o local onde se devem discutir ideias, haver um sistema de equilíbrios, etc. E, infelizmente, não temos isso tudo.

Zelensky tem realmente uma grande influência sobre todos os seus parlamentares. E a maioria deles são políticos não independentes, e o seu futuro, durante a próxima campanha eleitoral, depende a 100% de Zelensky. É por isso que não têm hipóteses de se colocar no caminho de Zelensky. E isso é realmente um grande problema.

Zelensky disse que percebeu o sinal enviado pelas ruas. Esta reversão vai acalmar a situação?

Espero que sim. Em comunicado de imprensa, o NABU afirma que apoia a iniciativa de Zelensky. De um modo geral, se estamos a falar de um país em guerra, é um bom sinal para todos nós que Zelensky, mesmo que tenha tentado concentrar mais poder nas suas mãos, ainda ouça as pessoas nas ruas e a voz da sociedade civil. Para um país que está em guerra, é muito importante manter a nossa identidade, porque, agora, fala-se muito, por exemplo, das nossas oportunidades de avançar mais rapidamente no caminho da integração europeia. Penso que os militares ucranianos, o povo ucraniano, os jornalistas, a sociedade civil, todos eles mostraram que ainda estamos neste caminho e que merecemos fazer parte da UE.

Sim, por vezes as nossas autoridades cometem alguns erros, mas não se deve considerar que todo o país está concentrado nesta situação. Se contarmos a partir de 2013, estamos a pagar a maior fatura de toda a história para fazer parte da UE.

Mas como fazer esse equilíbrio entre criticar Zelensky e, no entanto, dar-lhe apoio?

O povo ucraniano sempre esteve atento às questões políticas durante toda a invasão de larga escala pela Rússia. As pessoas manifestaram muitas vezes os seus protestos nas redes sociais durante esta guerra. Mas penso que também temos algum tipo de 'acordo social' em que tentamos não criticar as autoridades durante a guerra.

Esta atitude de Zelensky, e também do parlamento por ele controlado, foi um gatilho para as pessoas lhe dizerem: "nós gostamos muito de te apoiar. Acreditamos em ti e deves ser o nosso líder durante o fim da guerra. Mas, se fizeres algo como isto, nós não ficaremos em silêncio nesses momentos".