Acordo comercial UE-EUA é "mal menor", admite antiga comissária Elisa Ferreira

Se não houver novidades, deve entrar na próxima quinta-feira em vigor o acordo alcançado entre Donald Trump e a presidente da Comissão Europeia que fixa uma tarifa de 15% a aplicar à generalidade dos produtos da União Europeia, importados pelos EUA.

Em entrevista à Renascença, Elisa Ferreira, que trabalhou diretamente com Ursula von der Leyen no anterior mandato, reconhece que o acordo negociado não é propriamente bom - “é um mal menor” -, mas sublinha que, dada a personalidade de Donald Trump, era importante manter aberta a porta do diálogo.

A antiga comissária europeia acredita que esta estratégia permite ganhar tempo e espaço de diálogo: "estamos num daqueles casos em que se questiona se é melhor um acordo menos bom, não diria mau, mas um acordo menos bom ou nenhum acordo."

Em resumo, Elisa Ferreira considera que "no curto prazo acalma um bocadinho as relações. Penso que manter portas abertas é capaz de ser mais inteligente do que fechá-las, e entrar numa lógica de conflito aberto".

Enquanto antiga comissária europeia, que trabalhou diretamente com Ursula von der Leyen no seu mandato anterior, como olha para o acordo alcançado entre a presidente da Comissão Europeia e Donald Trump?

Bem, acho que estamos num período muito complicado. É escusado estar a dizê-lo porque toda a gente sabe. De facto, não se pode dizer que tenha sido uma negociação da qual a Europa tivesse saído uma grande vencedora. Estamos num daqueles casos em que se questiona se é melhor um acordo menos bom - não diria mau - ou nenhum acordo.

Com a personalidade de Trump, e com tudo o que está em jogo neste momento - porque hoje estão muitas coisas em jogo que ultrapassam a questão das tarifas - eu penso que manter uma porta de diálogo e uma negociação em aberto, que pode sempre vir a ser modificada, mas que no curto prazo acalma um bocadinho as relações, penso que é preferível do que entrar numa lógica de conflito aberto.

Temos o problema da Ucrânia, temos o problema da China, temos o grande problema de Gaza, onde a Europa deveria ter uma perspetiva bastante mais afirmativa, porque estão a ser violados os direitos humanos fundamentais.

Isto no fundo é ganhar tempo?

É ganhar tempo e é ganhar espaço de diálogo.

Mas não é ceder em toda a linha, ao mesmo tempo, perante aquilo que alguns apelidam de "bullying"?

Enfim, é evidente que há um estilo muito próprio, mas a maior parte dos blocos internacionais está neste momento a tentar trazer Trump e os Estados Unidos ao diálogo, a um espaço internacional que, naturalmente, precisa de ser revisto, porque as instituições de regulação internacional, que vêm do tempo de “Bretton Woods” [Pacto internacional estabelecido em 1944, durante a Conferência Monetária e Financeira das Nações Unidas], estão neste momento praticamente inoperacionais e é preciso criar um novo espaço de diálogo entre os grandes parceiros internacionais. Eu acredito nisso. Penso, portanto, que manter portas abertas, mesmo que não sejam as portas ideais, é capaz de ser mais inteligente do que fechá-las e entrar numa lógica de conflito aberto.