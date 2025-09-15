"Um enorme sucesso". No Atlântico, entre Portugal e a Noruega, pesca sustentável abrange 75% dos stocks

E o que se passa no Atlântico Norte, onde se situa Portugal, por exemplo?

A área marinha a que se refere vai desde Portugal para norte, até à Noruega. Nesta área, verificamos que 75% dos stocks são explorados de forma sustentável. E isto é um enorme sucesso porque, há cerca de 15 anos, apenas 25% dos stocks eram explorados de forma sustentável. Agora, são 75%. E este é um resultado muito claro das medidas de gestão para estabelecer quotas de pesca. O quadro europeu das pescas é frequentemente criticado, mas é verdade que teve um impacto claramente positivo na sustentabilidade.

E houve uma aceleração das boas notícias após a Conferência dos Oceanos de Lisboa em 2022? As reuniões da Conferência das Nações Unidas dos Oceanos (UNOC) estão a ser impulsionadas pelas boas notícias?

As melhorias nas pescas são o resultado de um trabalho muito mais direto do que estas reuniões. Estas reuniões são boas para gerar um pouco de consenso, para discutir problemas, discutir soluções, mas os resultados são sempre locais. E a melhoria da pesca que estamos a observar em alguns locais agora é o resultado de um trabalho que tem vindo a ser feito há 10 ou 20 anos. Não é um trabalho de ontem ou das Cimeiras do Oceano. Em locais onde não vemos a mesma tendência, é também porque não seguiram as diretrizes que recomendámos durante muitos anos.

O Tratado de Alto Mar é uma grande notícia, e será muito bom se entrar em vigor

Qual será o impacto previsível do Tratado de Alto Mar nesta perspetiva?

O Tratado de Alto Mar é uma grande notícia, e será muito bom se entrar em vigor. É um tratado muito amplo, abrange muitas coisas. Alguns aspetos estão completamente desregulados, como os recursos genéticos oceânicos, e outros estão regulamentados, como a pesca em alto mar, porque temos 25 organizações regionais de gestão das pescas em todo o mundo que já o fazem há muito tempo.

Acredito que o Tratado BBNJ, como é designado, criará um maior impulso para a criação destas estruturas regionais de gestão das pescas, para que não haja nenhuma zona do oceano onde não tenhamos um plano de gestão.

Fala-se muito sobre a aquacultura sustentável. Que bons exemplos têm para apresentar?

A aquacultura é um sucesso fundamental. Desde 1980 até hoje, a aquacultura quadruplicou. Na Europa, quando se fala de aquacultura, pensa-se imediatamente em salmão, mas esse é o nono grupo de espécies cultivadas. Começámos com carpas, mexilhões, ostras e camarões. Existem muitas espécies antes disso, muitas delas não carnívoras, que precisam de ser alimentadas apenas com farinha vegetal. E o crescimento é essencial. Já vimos isso em muitos países.

A Zâmbia, por exemplo, é um país africano sem litoral cuja produção aquícola cresceu de 10.000 toneladas para 90.000 toneladas. Importava 80.000 toneladas de peixe por ano, e agora são produzidas localmente.

E como torná-la sustentável?

A sustentabilidade da aquacultura depende de muitas coisas. Primeiro, é necessário ter uma boa fonte de alimento, de sementes e de juvenis. Precisamos de garantir que o desperdício de água, caso exista, e as doenças são controladas. Todos estes aspetos são importantes e, como em qualquer setor, devem ser levados a sério. O que deixámos bem claro é que este ano, pela primeira vez na história, a FAO negociou com todos os países aquilo a que chamamos diretrizes para a aquacultura sustentável. São um guia normativo, um produto regulamentar que esperamos que os países incorporem nas suas legislações nacionais, delineando claramente os passos que devem seguir para desenvolver a aquacultura de forma sustentável.

Chegaremos aos 10 mil milhões de pessoas em algumas décadas e temos de alimentar toda a gente. E o que temos de procurar são soluções positivas

Está otimista quanto ao fracasso em atingir o ODS 14 sobre a proteção da vida marinha?

Se encararmos exatamente aquilo que as metas dizem que será atingido até 2030, não posso estar totalmente otimista. Mas o que me importa muito mais é ver a tendência, mais do que se atingimos esse nível. E a tendência que vejo é que, antes de mais, a população humana continua a crescer. Chegaremos aos 10 mil milhões de pessoas em algumas décadas e temos de alimentar toda a gente. E o que temos de procurar são soluções positivas.

As soluções positivas têm sempre impacto. O que temos de considerar são os trade-off (compensações) sobre o que estamos dispostos a aceitar. E o que vejo é que o oceano, os mares, não são apenas um lugar bonito para nadar e estar. É onde 600 milhões de pessoas obtêm o seu alimento, o seu sustento em muitos lugares. E o que há que ver é se esse trabalho, essa vida, se torna cada vez mais sustentável. E o que vejo são sinais positivos. Se vamos atingir as metas que foram definidas quando o ODS 14 foi aprovado? Talvez não, mas a direção é o que importa.

Há também uma aceleração da ligação entre o clima e o oceano. A velocidade dessa conexão vai aumentar ainda mais com a Conferência do Clima (COP30) no Brasil?

Sim, esse é um ponto muito importante. As alterações climáticas afetarão profundamente os ecossistemas marinhos. No ano passado, a FAO divulgou um relatório sobre as alterações na biomassa pesqueira, que ocorrerão país a país ao longo dos próximos 70 anos. O que estamos a observar é uma diminuição da biomassa oceânica, que não é uniforme. É maior em alguns locais do que noutros.

Portanto, o que é muito importante nos próximos anos - e para o qual precisamos de muita inovação - é adaptar a gestão das pescas, como adaptar a exploração das pescas às mudanças que as alterações climáticas vão criar.

Há uma coligação de alimentos aquáticos que a FAO está a desenvolver, e o Brasil está envolvido nisso, certo?

Sim, existe uma parceria sobre alimentos aquáticos que une a academia, organizações não governamentais e também organizações internacionais como a FAO, para aumentar a consciencialização sobre o papel extremamente importante dos alimentos aquáticos, não só para a segurança alimentar, mas também para a nutrição. Há um trabalho cada vez mais evidente que a FAO tem feito com a Organização Mundial de Saúde, que mostra a importância fundamental dos alimentos aquáticos para o desenvolvimento mental, para o controlo de doenças e também para melhorar o crescimento dos jovens e das mulheres durante a gravidez.

Será que isto irá quebrar a desigualdade entre o Norte e o Sul se esta coligação se concentrar nos alimentos aquáticos?

Estas coligações fazem uma sensibilização não apenas para o público, mas também para os próprios países. Os alimentos aquáticos são particularmente importantes nos países do Sul, onde a sua contribuição em termos da percentagem de alimento animal proveniente da pesca é muito maior do que no Norte. Por outras palavras, a proteção dos alimentos aquáticos para a nutrição, para a segurança alimentar daqueles que mais precisam, deve ser apoiada. E a FAO tem aqui um papel muito importante a desempenhar, tal como outras organizações, para garantir que é também uma questão de justiça, que os alimentos chegam a quem precisa.