Embaixadora da Ucrânia: "Esperamos duas grandes ofensivas russas nas próximas semanas"

As cedências territoriais não são caminho para acabar com a guerra. A opinião é da embaixadora da Ucrânia em Lisboa, Maryna Mykhailenko, em entrevista à Renascença concedida na sequência das palavras do cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado da Santa Sé. Em entrevista à Renascença, o secretário de Estado da Santa Sé afirmou que as expetativas de paz parecem ter desaparecido um pouco. Como comenta essa posição? Em primeiro lugar, gostaria de sublinhar que o secretário de Estado Parolin conhece muito bem a situação na Ucrânia, pois visitou o país por três vezes, a última das quais em 2024, após o início da invasão em larga escala. Por isso, é claro que lhe estamos gratos, e também ao Papa, por tudo o que fizeram pela Ucrânia em relação ao apoio humanitário. Sua Santidade recebeu o meu Presidente, e recordamos a foto na Basílica de São Pedro, quando os Presidentes Trump e Zelensky se encontraram. Sua Santidade recebeu os familiares dos nossos prisioneiros de guerra e civis que, infelizmente, estão agora nas prisões russas, e sentimos o seu apoio. Como se recordam, o Vaticano foi proposto como um dos locais para as possíveis negociações de paz, mas essa proposta foi recusada pelo lado russo. A Ucrânia não se opõe à possibilidade de o Vaticano ser o local para essas negociações? O meu presidente concordou imediatamente com esta proposta. Era também uma proposta do presidente Trump, mas o lado russo recusou. O argumento era que dois países cristãos ortodoxos não podem dialogar no centro do catolicismo.

A situação no terreno é muito difícil, mas parece piorar cada vez mais à medida que o lado russo conversa cada vez mais com o lado americano. Como comenta isso? Claro que a situação é difícil agora, mas as três operações ofensivas lançadas este verão pelo lado russo falharam. E agora estão a preparar mais duas operações ofensivas. Tendo falhado no campo de batalha, aumentaram, infelizmente, o bombardeamento das infraestruturas civis. E este verão foi muito difícil para nós neste domínio específico, pois perdemos mais de 726 civis em apenas três meses, e muitas pessoas ficaram feridas. Isto não significa que a Rússia esteja a ganhar esta guerra e nós estejamos a perdê-la. Esperam uma ofensiva mais forte do lado russo nas próximas semanas, antes da chegada do inverno? As perdas russas foram muito elevadas durante este período de verão, por isso. Perderam mais de 6500 soldados por semana. Por isso podem imaginar quantos russos já foram mortos nesta operação ofensiva. Portanto, veremos, mas continuamos a defender-nos, continuamos preparados para esta operação ofensiva. O que entende ser o objetivo do lado russo com os bombardeamentos às cidades? Um efeito psicológico para tentar atingir o povo ucraniano? Sim, claro, é o objetivo principal, continuar a matar civis se não tiverem sucesso no campo de batalha. É um esforço terrorista, eles agem como terroristas. Anunciaram muitas vezes o seu objetivo de destruir a Ucrânia, porque para eles a Ucrânia e os ucranianos não existem. É por isso que as velhas discussões sobre as concessões territoriais são infrutíferas, porque não conduzirão ao fim desta guerra. É por isso que precisamos de mais pressão sobre a Rússia para os trazer à mesa das negociações. Da nossa parte, estamos prontos. Recordemos que imediatamente a seguir, o meu presidente concordou com o cessar-fogo, como foi proposto pelo presidente Trump. O meu presidente aceitou retomar as chamadas ‘negociações’ em Istambul, que foram apenas consultas. Durante essas consultas apenas apresentaram um ultimato antigo e já tão conhecido, e não conseguiram discutir qualquer questão e negociar. O meu presidente concordou de imediato com a proposta de reunião, quer em formato trilateral, quer bilateral. O que precisamos é de pressionar a Rússia e trazê-la para a mesa das negociações.

O vosso presidente esteve cá em Portugal no ano passado. Desde então o que é que mudou na relação bilateral entre Portugal e a Ucrânia? Foi uma boa e excelente visita e estamos muito gratos ao lado português por isso. Durante esta visita, assinámos o chamado ‘acordo de segurança’ com Portugal, e vocês forneceram-nos no ano passado 226 milhões de euros de apoio, o que é extremamente importante para nós. Este ano o vosso primeiro-ministro confirmou estar pronto a fornecer-nos 221 milhões de euros de apoio. Por isso, posso dizer que o nível de apoio é muito elevado, em termos de cooperação política, cooperação militar, apoio humanitário. Estamos gratos ao vosso ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, e também ao Instituto Camões, por terem apoiado dos projetos da Primeira Dama para reconstruir o projeto intitulado Escolas de Super-Heróis. Criámos um espaço educativo para as crianças nos hospitais, de forma a permitir que continuem os seus estudos mesmo nos hospitais. Portugal financiou duas das escolas de super-heróis, finalizámos este projeto no final do verão e, agora em Setembro, abrimos duas escolas de super-heróis em Chernihiv e Cherkasy. Este espaço foi criado graças ao apoio financeiro do Instituto Camões e com o apoio político do Ministro dos Negócios Estrangeiros. E o que aconteceu ao projeto português de reconstrução de uma escola em Zhytomyr? Já foi concluído? Não, até agora, não, mas estamos em contacto com as vossas autoridades para avançar com a implementação deste projeto. Pela nossa parte, gostaríamos de organizar uma conferência nos próximos meses para apresentar um projeto diferente e convidar as vossas empresas - não só as autoridades, mas também as empresas privadas - a participar na reconstrução na Ucrânia, porque existem agora muitas oportunidades para isso. Temos uma relação muito boa a nível político, militar e outros, mas o meu foco está agora na economia e em melhorar a nossa cooperação económica. O volume de negócios entre os nossos países não é assim tão elevado, ronda os 325 milhões de euros, e temos muitas oportunidades. É por isso que queremos organizar a conferência aqui e apresentar todas as nossas oportunidades. Também o faremos em conjunto com a embaixada da Estónia, porque este país implementou alguns projetos na região de Zhytomyr. Reconstruíram o jardim de infância e outras instalações e podem fornecer informações sobre como as coisas funcionam na Ucrânia, com quem é melhor cooperar e assim por diante. Portugal também participou na grande conferência em Roma, que decorreu em julho em Itália, para que pudessem ver e receber toda a informação necessária. Apresentámos o projeto que estamos prontos a implementar.