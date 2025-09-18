Embaixadora da Ucrânia: "Esperamos duas grandes ofensivas russas nas próximas semanas"

Onde vão ser aplicados os 200 milhões de dólares de assistência de Portugal à Ucrânia do memorando que foi assinado aqui em Lisboa?

A forma como esse dinheiro é gasto e distribuído depende do lado português. Mas uma parte desse dinheiro foi direcionado para o apoio militar, claro, forneceram-nos algum equipamento militar, como veículos blindados. Reparamos helicópteros que agora estão operacionais, e assim por diante.

Além disso, Portugal participou em 2023 e, salvo erro, em 2024, na implementação do programa "Alimentos da Ucrânia" através de uma organização internacional. Apoiou alguns dos nossos projetos através de organizações internacionais, como a FAO, a ONU, a UNICEF, e assim por diante.

E o que esperam de Portugal em termos de participação militar nestes esforços?

Por um lado, trabalhamos arduamente com o vosso Ministério da Defesa. Temos a lista das nossas prioridades, discutimos e vocês tentam fornecer-nos, de acordo com a vossa capacidade, com o que têm. Por outro lado, trata-se da participação e utilização de diferentes instrumentos por parte de Portugal. Por exemplo, agora um dos instrumentos é o SAFE (Security Action For Europe), uma ação de segurança financiada por empréstimos europeus, numa iniciativa lançada pela União Europeia.

Tanto quanto sei, agora Portugal está a pensar na possibilidade de participar nesta iniciativa. Além disso, é extremamente importante que Portugal, desde o início, faça parte da ‘coligação de vontades’. E, dentro desta coligação, a questão da garantia de segurança para a Ucrânia está a ser discutida ativamente. Portugal tem participado em todas as reuniões onde se discute o que nos podem oferecer. Mas tudo depende da configuração geral e do formato deste acordo de segurança.

Três anos e meio após a invasão em grande escala, muitos cidadãos ucranianos regressaram à Ucrânia, outros mudaram-se para outras partes da Europa. Temos uma primeira geração muito grande de ucranianos que chegaram aqui nos anos 90. Consegue estimar o número de ucranianos da geração desta guerra que esteja aqui?

A chamada velha geração de ucranianos que chegou no final dos anos 90 é composta por cerca de 30.000 pessoas. É uma comunidade muito ativa e bem integrada na sociedade portuguesa. Após o início da guerra, Portugal recebeu 60.000 ucranianos. Alguns voltaram para casa - mas não assim tantos - depois do fim da ocupação em Kiev, na região de Kharkiv e em algumas outras regiões. Portanto, agora, estimamos que existam cerca de 85.000 ucranianos aqui em Portugal. Existem 17 organizações ucranianas em Portugal, com quem cooperamos.

As crianças e, claro, todos os ucranianos, durante este período, tentaram aprender português e integrar-se. Mas, claro, queremos todo o nosso povo de volta, porque a questão-chave para nós é o nosso povo. Porque sem o povo, não podemos reconstruir o nosso país.

Os recém-chegados estão a ter problemas de integração?

Não há grandes problemas, porque estamos em contacto com a maior parte deles, através das organizações ucranianas e até de uma nova geração. Não vemos um grande problema aqui em Portugal. Estamos muito gratos ao vosso povo, porque os ucranianos continuarão a ser bem-vindos aqui em Portugal.

Os ucranianos estão longe desta discussão sobre as leis de imigração?

Sim, estão longe desta discussão, porque, como já disse, os ucranianos estavam muito bem integrados antes e mesmo agora tentam ser integrados. Vão à escola, aprendem português, e muitos começaram a trabalhar. E, como me disseram as vossas autoridades, a comunidade ucraniana não cria problemas a Portugal.

Todos os anos, a União Europeia prorroga o estatuto de proteção temporária dos ucranianos. E agora o estatuto foi prolongado até 2027. Estamos muito gratos ao governo português, porque no ano passado alteraram a legislação para respeitar também as regras europeias. Antes, de acordo com a vossa lei, o estatuto dos ucranianos deveria ser prorrogado de seis em seis meses. Claro que isto criou alguns problemas, não só para os ucranianos, mas também para o governo. Mas este problema foi resolvido no ano passado.

Existe um centro de reabilitação em Ourém, ligado à Associação Ucraniana UAPT onde se investiram cerca de 1,5 milhões de euros para receber alguns soldados feridos. Mas as instalações estão vazias, ninguém vem para aqui. O que sabe sobre este processo?

Foi uma iniciativa privada. Como embaixada, cooperamos com as autoridades oficiais para garantir a reabilitação dos nossos militares aqui em Portugal. Estamos em conversações com o vosso Ministério da Defesa e esperamos realmente que, o mais brevemente possível, tenhamos a possibilidade de receber oficialmente os nossos militares para reabilitação. Vocês têm dois hospitais militares. E há também um programa dentro da União Europeia de acordo com a sua capacidade. Estamos a discutir agora a questão sobre quantos militares e com que problemas podem recebê-los.