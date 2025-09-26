Cortes nas ajudas: "Clamor dos pobres implica protesto mais forte da Igreja"

Os europeus não estão a colocar o clima no topo da lista de prioridades das sociedades, pelo menos não com tanta força como há alguns anos. É o momento de uma nova onda da sociedade civil em relação ao clima?

Com certeza. A sociedade civil, também os governos, todos estão conscientes de que a crise climática está hoje no nosso dia a dia. Sofremos com ondas de calor, escassez de água, etc. Imaginando que isto se tornará muito mais grave e muito pior, é claro que precisamos de estar muito preocupados. Estes acontecimentos estão também relacionados com certos conflitos e tensões que vemos quando ligamos a televisão. Muitas vezes, têm a ver com os recursos naturais, o acesso à água. Também vemos mais conflitos e mais migrações por causa das alterações climáticas. A situação está a piorar, passo a passo.

É por isso que acredito que cada organização e cada governo que colocam as alterações climáticas em alta prioridade estão também a ajudar a ultrapassar a fome, a combater a pobreza, a ajudar as pessoas a terem uma vida digna no seu ambiente doméstico e a não fugirem. Por isso, acredito que essas ligações são importantes. E também quando observamos, por exemplo, o que o Papa Francisco, com a sua encíclica "Laudato Si", tentou demonstrar, é que estes conflitos sociais, a paz e o ambiente estão ligados.

Isso também fazia parte da agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que nós criámos. Conseguimos perceber isso dentro mas também fora da Igreja. Percebemos que todas estas coisas andam juntas. E isto é algo que precisamos de ter a coragem de continuar, de ligar os pontos que ligam a exploração petrolífera, por exemplo, às alterações climáticas. E que as alterações climáticas estão ligadas à migração. Precisamos de aprender e construir melhores políticas.

Não podemos deixar que os governos tomem decisões que são muito prejudiciais para os pobres. Este é um momento em que a Igreja precisa de se manifestar

Acha que os líderes da Igreja, os bispos e outros estão a falar alto o suficiente para abordar a situação?

Sobre a justiça climática, sobre as alterações climáticas, sim. À medida que o Papa Francisco criava um impulso, também proporcionou um ambiente de ensinamentos católicos que permitia aos bispos trabalharem realmente nesta importante questão. Assim, por exemplo, agora os bispos de África, Ásia e América Latina têm uma declaração muito forte sobre a COP30 em Belém este ano, para as negociações climáticas. Dirigiram-se ao Secretário-Geral das Nações Unidas, incentivando-o a ter a coragem de reunir os chefes de Estado para tomar decisões mais ousadas e ambiciosas. Sinto que a Igreja está a fortalecer-se em relação às alterações climáticas.

O que me desilude um pouco é que o clamor dos pobres, como disse o Papa Francisco, e por causa de todos os cortes na ajuda ao desenvolvimento agora, implica um protesto da Igreja que poderia ser mais forte. Porque a fraternidade, o amor ao próximo e a solidariedade são valores importantes dos cristãos. E sinto que não podemos deixar que os governos tomem decisões que são muito prejudiciais para os pobres. Este é um momento em que a Igreja precisa de se manifestar, e quero vê-la a falar mais alto, tão alto como por exemplo em relação às alterações climáticas.

Está a falar dos bispos europeus, da Santa Sé ou o Papa?

Espero que todos tenham lidado um pouco com o choque de todos estes cortes vindos de um país para outro. Espero, por isso, que as conferências episcopais europeias se manifestem cada vez mais. Espero também que o Santo Padre aborde esta questão com mais destaque no futuro. Mas também espero muito que o Papa Leão XIV adote também este pensamento holístico do Papa Francisco e fale sobre a pobreza, a injustiça social, mas também sobre a injustiça ambiental. E por isso espero muito que ele possa, por exemplo, aceitar o convite dos bispos brasileiros para ir à COP30.

Há sempre uma grande expectativa em torno das COP climáticas. O que espera da COP30? Acha que o processo de decisão climática pela ONU está em rutura?

O processo da ONU é lento, também porque conta com todos os países deste planeta, incluindo os produtores de petróleo, que têm muito pouco interesse em agir rapidamente. Tentam proteger o seu negócio principal. Além disso, os nossos governos tentam frequentemente esconder dos cidadãos quantos subsídios ainda concedem à indústria dos combustíveis fósseis. Existem também relatórios muito interessantes da Climate Action Network e de outras organizações que documentam todos estes subsídios com muito cuidado. Por isso, o progresso é lento, também devido aos interesses de certos governos. Deve-se também ao facto de as últimas três COP terem sido realizadas em países produtores de petróleo, num cenário muito difícil. Quando um país produtor de petróleo preside às negociações, tudo ficou bastante lento.

O Brasil também tem indústria petrolífera.

E tem a floresta tropical desmatada. Mas parece-me que o governo brasileiro quer realmente dar um grande passo em frente e aumentar a ambição. Mas também - e isto é muito bom para nós enquanto organizações de desenvolvimento - quer que os governos ouçam os povos indígenas, as comunidades que já sofrem com as alterações climáticas, mas que também têm soluções para viver de forma diferente.

O que vai acontecer em Belém é entusiasmante, porque não haverá apenas negociações governamentais; Em Belém, vamos assistir a uma grande mobilização da sociedade civil e popular, que se designa por Cimeira dos Povos. E, paralelamente às negociações oficiais, haverá milhares de pessoas em Belém a protestar, a realizar workshops, conferências, a apresentar as suas próprias propostas. Agrada-me muito que a Igreja Católica esteja a apoiar isto e que a Igreja Católica do Brasil tenha organizado workshops e conferências por todo o país para se preparar para esta COP30.

Creio que o povo brasileiro está bastante bem preparado para a chegada de todos estes governos. Portanto, sim, tenho a impressão de que esta COP pode ser um impulso também de esperança e de mudança, até porque todos percebemos hoje que a crise climática está presente e vemos um progresso lento. Espero que Belém se torne um ponto de viragem para negociações mais rápidas.

Não creio que em Belém consigamos tudo o que desejamos, mas acredito que pode ser um momento de mudança. A partir daí, tudo pode caminhar melhor e mais depressa.

Falamos sempre da Europa, mas a CIDSE também inclui ONGs norte-americanas. Como vê a situação atual do outro lado do oceano?

Temos membros dos EUA e do Canadá. Nos EUA, é evidente que a situação é devastadora e frustrante para a sociedade civil. Quase não têm acesso ao governo, que não os está a ouvir. Todos estes espaços estão a diminuir. Mas a sociedade civil nos EUA é forte, as pessoas estão organizadas. E, por exemplo, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, todas as organizações da sociedade civil se reunem e promovem a ambição em relação ao clima. Nem todos nos EUA estão satisfeitos com o que o governo está a fazer neste momento. Portanto, é uma situação muito difícil e é assustador para as pessoas.

Além disso, as pessoas têm receio, por exemplo, de comunicar nas redes sociais, etc. Isto pode ter um impacto negativo na sua organização e nas suas liberdades pessoais.

Há medo de se expressarem?

Sim. As pessoas têm medo, mas também têm coragem. E por isso ouço falar não só de depressão. A sociedade civil nos EUA está a organizar-se. E tenho a certeza de que usarão as próximas eleições para criar impulso. Muitos dizem também que este governo não está a falar por eles, nem por todos os americanos. Precisamos de lidar agora com este governo. Ele é como é. Mas também não devemos desistir da ideia de que poderá haver um ambiente político diferente daqui a alguns anos.

É agora presidente do CITSE, quando a organização faz 60 anos. Este é um ano de celebração. Qual é a grande prioridade a curto prazo para a CIDSE aos 60 anos?

É envelhecer bem. Talvez seja como um bom vinho ou queijo, por vezes demora alguns anos...

A CIDSE está a trabalhar de forma muito profissional. Como muitas organizações, começou com uma abordagem leiga. E hoje estamos muito bem organizados. Temos equipas especializadas compostas por organizações-membro e especialistas, e temos prioridades muito importantes para todos no Sul Global, bem como no Norte Global. São elas: a segurança alimentar, as alterações climáticas, os direitos humanos. São questões em que trabalhamos juntos e em que também coordenamos o nosso trabalho de desenvolvimento para nos fortalecermos em conjunto. O grande desafio é que, quando os governos cortam na ajuda ao desenvolvimento e também reduzem o apoio às ONG e às organizações de desenvolvimento como as membros da CIDSE, a rede terá também menos financiamento, menos apoio. Portanto, existe o risco, claro, de ficar mais fraca.

É por isso que precisamos de unir forças e criar espaços para aprendermos uns com os outros e também para criar eficiência quando temos menos financiamento para lidar com a nova situação. Mas também para aprendermos uns com os outros como podemos escapar dela. E depois observo que em diferentes países, as coisas acontecem em diferentes momentos e diferentes membros já tiveram experiências.

Por exemplo, quando um governo está a cortar na ajuda, onde se podem encontrar novas fontes de financiamento? Onde podem encontrar apoio? Como podem comunicar ao público que estão com eles? Sinto que o aniversário surge num momento muito difícil, em que o mundo está no meio de uma espécie de turbulência com todos estes conflitos e dificuldades.

Mas quando vemos o nosso trabalho - e é nesse momento que começo a sorrir - quando visito os nossos programas em África, Ásia e América Latina, vejo pessoas fantásticas a criar mudanças concretas. Por isso, acredito que, no futuro, devemo-nos concentrar também no excelente trabalho das comunidades locais e não apenas nas grandes manchetes dos jornais e nas mensagens devastadoras. Na prática, há muita coisa a acontecer e continuaremos a apoiar, e é isso que a CIDSE tentará fazer também no futuro.