D. Matteo Zuppi, o cardeal das missões difíceis: "Ninguém tem sozinho a chave da paz"

Um dos pontos importantes diz respeito às crianças que foram levadas para a Rússia. Vê progressos nesta situação?

Há um bom diálogo também entre os responsáveis [dos dois países] sobre as crianças. Há também um diálogo que começou bem pela troca dos prisioneiros. Agora há o problema dos prisioneiros civis, de uma parte e de outra. Há muitas coisas a fazer.

A guerra produz um sofrimento enorme. Temos de estar ao lado deles, fazer o que podemos, sem deixar de lado qualquer tentativa. Precisamos de fazer. Depois os frutos, veremos. De toda a maneira estamos a fazer força para evitar o sofrimento.

Ninguém tem sozinho a chave da paz

Para a Santa Sé, também a mediação é necessária, ou é apenas um lugar para as pessoas conversarem?

Claro que ninguém tem sozinho a chave da paz. A chave da paz é um conjunto. Mas precisa que o conjunto seja entre eles, em acordo, para ajudar as partes a encontrar a chave justa da paz.

Leu este ano, numa ocasião, em voz alta, os nomes das crianças vítimas, quer do Hamas, quer de Israel. Há agora um plano de paz. Acredita que está dado um passo decisivo para a paz em Gaza?

Temos de acreditar. Sabemos que é um processo, mas é um início, o que é fundamental. Quando as coisas começam, isso não significa acabar amanhã e largar todas as coisas. Mas já o facto de dialogar, de trocar os reféns e os prisioneiros, essa é a direção justa. É acabar com a violência.

Temos de nos felicitar por este passo, mas certamente será um processo que precisa também de acompanhamento da oração e também da solidariedade.

E, por fim, Moçambique. Encontrou-se com o Presidente Daniel Chapo, em Roma. Temos a situação do Norte de Moçambique. Como é que vê esse problema neste momento?

Há tanta violência também aí, mas vi um presidente que tem a convicção de que a guerra - ou a violência, neste caso – só pode acabar com o diálogo.

O "espírito de Roma" está aqui, porque o diálogo acabou e pode sempre acabar com as causas e as razões da violência. Penso que é a visão do Presidente Chapo. Oxalá que este desejo de todos de acabar com a violência possa dar frutos rapidamente.