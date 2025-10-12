Menu
Renascença Renascença

Exclusivo Renascença

D. Matteo Zuppi, o cardeal das missões difíceis: "Ninguém tem sozinho a chave da paz"

12 out, 2025 - 08:00 • José Pedro Frazão

Em entrevista exclusiva à Renascença, o mediador da paz em Moçambique e enviado especial do Papa Francisco à Ucrânia e à Rússia diz ter encontrado um desejo de paz no patriarca de Moscovo e uma vontade de diálogo no Presidente moçambicano. D. Matteo Zuppi acredita que o plano de paz gizado para Gaza vai na direção certa e diz que a Igreja não pode deixar de continuar a ajudar populações em sofrimento.

A+ / A-
D. Matteo Zuppi, o cardeal das missões difíceis: "Ninguém tem sozinho a chave da paz"
D. Matteo Zuppi, o cardeal das missões difíceis: "Ninguém tem sozinho a chave da paz"

“A guerra é o contrário da humanidade." A frase de D. Matteo Zuppi aplica-se a todos os conflitos mais agudos do momento. O papel da Igreja Católica, diz o cardeal, é ser “operador de paz”.

Em entrevista à Renascença, registada nos últimos dias, em Fátima, onde participou na Assembleia do Conselho das Conferências Episcopais da Europa, D. Matteo Zuppi explica que nada mudou na preocupação papal com os conflitos do mundo, apesar das diferenças de estilo entre Francisco e Leão XIV.


Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui


O que impede a paz na Ucrânia?

Tantos problemas… Penso também que não houve um apoio para defender os agredidos. Falta ainda um apoio forte para resolver as causas e, então, acabar o mais rápido possível com o conflito. O Papa Leão, ele mesmo, convidou as partes a olharem-se: ‘Venham aqui para sentarem-se e olharem-se, ver os olhos dos outros. O compromisso da Igreja é o de sermos operadores de paz e nunca aceitar que a guerra e a violência sejam a maneira de alargar os conflitos.

O Papa Leão pediu-lhe ajuda ou terminou a sua missão com o pontificado do Papa Francisco?

Fizemos um plano humanitário. O Papa Leão continuou a dizer que há que fazer o possível para ajudar no enorme problema humanitário que existe. A guerra é o contrário da humanidade. Há um enorme problema humanitário e a Igreja quer ajudar as vítimas de qualquer parte.

O compromisso da Igreja é o de sermos operadores de paz

Quando se encontraram em Moscovo, sentiu no patriarca ortodoxo Kyrill um desejo de paz?

Certamente. Penso que existe em todos, no fundo. Infelizmente, há em cima tantas coisas, tanto ódio, tanta vingança, a lógica da guerra e as causas que colocaram na guerra. Mas penso sempre que temos de acreditar que, por baixo de qualquer coisa, há sempre o desejo de paz.

Um dos pontos importantes diz respeito às crianças que foram levadas para a Rússia. Vê progressos nesta situação?

Há um bom diálogo também entre os responsáveis [dos dois países] sobre as crianças. Há também um diálogo que começou bem pela troca dos prisioneiros. Agora há o problema dos prisioneiros civis, de uma parte e de outra. Há muitas coisas a fazer.

A guerra produz um sofrimento enorme. Temos de estar ao lado deles, fazer o que podemos, sem deixar de lado qualquer tentativa. Precisamos de fazer. Depois os frutos, veremos. De toda a maneira estamos a fazer força para evitar o sofrimento.

Ninguém tem sozinho a chave da paz

Para a Santa Sé, também a mediação é necessária, ou é apenas um lugar para as pessoas conversarem?

Claro que ninguém tem sozinho a chave da paz. A chave da paz é um conjunto. Mas precisa que o conjunto seja entre eles, em acordo, para ajudar as partes a encontrar a chave justa da paz.

Leu este ano, numa ocasião, em voz alta, os nomes das crianças vítimas, quer do Hamas, quer de Israel. Há agora um plano de paz. Acredita que está dado um passo decisivo para a paz em Gaza?

Temos de acreditar. Sabemos que é um processo, mas é um início, o que é fundamental. Quando as coisas começam, isso não significa acabar amanhã e largar todas as coisas. Mas já o facto de dialogar, de trocar os reféns e os prisioneiros, essa é a direção justa. É acabar com a violência.

Temos de nos felicitar por este passo, mas certamente será um processo que precisa também de acompanhamento da oração e também da solidariedade.

E, por fim, Moçambique. Encontrou-se com o Presidente Daniel Chapo, em Roma. Temos a situação do Norte de Moçambique. Como é que vê esse problema neste momento?

Há tanta violência também aí, mas vi um presidente que tem a convicção de que a guerra - ou a violência, neste caso – só pode acabar com o diálogo.

O "espírito de Roma" está aqui, porque o diálogo acabou e pode sempre acabar com as causas e as razões da violência. Penso que é a visão do Presidente Chapo. Oxalá que este desejo de todos de acabar com a violência possa dar frutos rapidamente.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Como o OE vai mexer no seu bolso? Saiba em 2 minutos

Como o OE vai mexer no seu bolso? Saiba em 2 minutos

"Que seja realmente o fim." Palestinianos e Israelitas celebram Acordo de Paz em Gaza

"Que seja realmente o fim." Palestinianos e Israelitas(...)

Joana Marques: absolvição é "uma vitória de toda a gente"

Joana Marques: absolvição é "uma vitória de toda a gen(...)

Frasco: "Apanhei o João Félix no Padroense e chamava-lhe pés de veludo; só não é jogador se não quiser"

Frasco: "Apanhei o João Félix no Padroense e chamava-l(...)