Arcebispo de Moscovo: "O prolongamento do conflito na Ucrânia mina e enfraquece a esperança"

D.Paolo Pezzi defende que o diálogo é a arma possível face ao conflito entre ucranianos e russos. Em entrevista à Renascença, o Arcebispo de Moscovo confessa que convida os crentes até a falar sobre os ódios que, com um conflito prolongado, vão corroendo a esperança que, diz o prelado, pode ser encontradas nas próprias raízes da Europa.

Estamos em tempo de guerra na Ucrânia e no Médio Oriente. Qual é o maior desafio que a Europa enfrenta atualmente?

Devo dizer que não gosto muito de falar sobre desafios. Prefiro falar das oportunidades, das preocupações, do propósito da existência e, por conseguinte, da iniciativa de cada um.

Posto isto, penso que o maior desafio para a Europa de hoje é a radicalidade, ou seja, o regresso às suas origens. Infelizmente, isto vai completamente contra a corrente. Hoje, muito poucas pessoas pensam dessa forma.

E, nesse sentido, parece-me que existe um forte risco de se fazerem escolhas trágicas. Parece-me que a experiência das duas guerras terríveis que devastaram a Europa — essa lição, infelizmente, foi esquecida. Os pais fundadores da Europa foram muito claros ao afirmar que, sem a redescoberta destas raízes, nenhum grande passo em frente pode ser dado.

Uma radicalidade da violência na Europa, física, mas também verbal.

Quando falo de radicalidade, refiro-me precisamente a este sentido literal: radicalidade significa regressar às próprias raízes.

E isso é também uma resposta à violência, às guerras. É também uma resposta à necessidade do homem de construir, de deixar um futuro, de deixar o seu país e o seu ambiente de vida num lugar melhor.

Três anos após o início da guerra na Ucrânia, qual é o significado da guerra na Ucrânia para os católicos na Rússia?

Penso que o significado da presença católica na Rússia continua a ser o mesmo de sempre.

O significado nunca muda consoante as circunstâncias. O significado é sempre tornar presente Aquilo para que existimos. A Igreja, onde quer que esteja, existe pela única razão de anunciar Cristo.

É claro que, nas condições em que nos encontramos, isso traduz-se em sermos arautos da esperança, toda a esperança. Porque a continuação, o prolongamento do conflito mina e enfraquece a esperança.

Ainda tem esperança?

Sim. Claro que a esperança cresce. A esperança cresce na medida em que redescobrimos as nossas raízes. Na medida em que vivo o meu compromisso, a minha pertença a Cristo. Então, uma vez que Cristo é a minha esperança, essa esperança cresce com o tempo.

Mas os sinais da guerra não são positivos.

Não. Mas devemos recordar isto: Nosso Senhor Jesus Cristo não destruiu os homens para os salvar. Nosso Senhor Jesus Cristo não eliminou o mal, não eliminou o ódio, não eliminou a violência, mas venceu-os.

E Ele venceu-os de uma forma muito particular, que ainda hoje permanece uma possibilidade de superação. E essa possibilidade é o perdão, a misericórdia, a reconciliação, a oferta de amizade. É claro que também aqui vamos à raiz da mensagem cristã. Mas quando a experimentamos, somos sempre capazes de ter esperança, sermos sempre portadores de esperança.

Quero partilhar uma breve citação de uma mulher judia num campo de concentração, encontrada numa página do seu diário, que milagrosamente chegou até nós. Ela chamava-se Etty Hillesum. A certa altura do diário, ela diz: "Mas pensas que não vejo que há arame farpado? Achas que não reparo nos crematórios? Achas que não compreendo que a morte reina? E, no entanto, vejo este céu estrelado, vejo esta beleza. E isso é mais forte. E é isso que me dá esperança, é isso que me faz viver."

Existe sofrimento pela guerra no coração do russo anónimo?

Claro que existe sofrimento, uma dor, que é, digamos, diferente consoante o grau de envolvimento de uma pessoa.

Pode ser o sofrimento do ódio, pode ser o sofrimento de alguém que perdeu um vizinho, familiar, marido, filho ou amigo no conflito. Pode ser a dor de alguém que não sabe o que aconteceu aos seus entes queridos envolvidos no conflito.

Um grande sofrimento?

Eu já encontrei esse sofrimento.

Conheci algumas pessoas em sofrimento, porque até conheci pessoalmente, alguns que morreram no conflito.

Conheço bem duas pessoas — a sua mulher, a sua sogra e a mãe de outro.

Existe um desejo de paz nos corações dos cristãos ortodoxos russos?

Sim, acredito nisso: que o desejo de paz está em todos.

Não acredito que seja possível eliminar, erradicar do coração humano este desejo de paz.

Qual é o problema? E de que paz estamos a falar? E isto é muito mais difícil porque normalmente - digamos, não quero generalizar - encontramos frequentemente uma visão de paz que é uma visão mundana, em que se dizia que se está sempre preparado para a possibilidade, mesmo para a eventualidade muito provável de conflito, e então estará sempre num estado de paz no sentido romano.

Ou pensamos na paz como uma vitória.

Mas todas as vitórias, exceto a vitória de Cristo, são vitórias temporárias, que duram algum tempo.

E sabemos bem, por exemplo, após a Primeira Guerra Mundial, o efeito catastrófico que a humilhação dos vencidos pode ter, como aconteceu na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial.

Portanto, também aqui se trata de nos entendermos. É difícil discutir como entendemos a paz, mas podemos propô-la; essa é a grande vantagem.

Quando temos esperança em Cristo, propomos apenas a paz de Cristo, a paz que Cristo dá, e não a nossa própria paz. Isto não significa, obviamente, que, do ponto de vista político e diplomático, não devamos procurar soluções.

Mas para um homem da igreja, para um crente, o objetivo deve ser primeiro dar testemunho da paz que Cristo dá, que já existe.