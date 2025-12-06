"Há uma viragem dos EUA para o isolacionismo.Tem de existir réplica por parte dos europeus"

A Estratégia de Segurança Americana sustenta que a política geral para a Europa para por “restabelecer as condições de estabilidade dentro da Europa e a estabilidade estratégica com a Rússia”. Será que os EUA querem ser uma espécie de mediadores da tensão entre a União Europeia e a Rússia?

Não vejo isto dessa maneira.

Uma coisa é a letra da lei, a outra coisa é o espírito da lei. São coisas diferentes. Este tipo de documentos e as diferentes conferências de imprensa que foram oferecidas aos media americanos têm um propósito muito transparente: garantir que existe uma demonstração de força internamente para o eleitorado americano, e que coloque a Europa no seu devido lugar. Não esqueçamos a transcrição da conversa do famoso caso ‘Signalgate’ e das informações sobre as mensagens trocadas entre Peter Hegseth e o vice-presidente Vance, em que ambos repudiavam a posição dos europeus. Acusavam a Europa de estar sempre à sombra e debaixo do protetorado nuclear americano durante os últimos 70 anos, onde, em vez de investirem no armamento e nas forças armadas, investiram na segurança social, na saúde, na educação.

Este tipo de pensamento anti-europeu, anti-atlântico, anti-aliado, diz respeito a uma linha dura MAGA dentro do Partido Republicano, que não corresponde às expectativas do eleitorado republicano. Da mesma forma, muitos republicanos moderados - que estão em maioria - não concordam com esta posição nem de Peter Hegseth, nem do vice-presidente Vance.

O que interessa aos Estados Unidos neste momento é garantir que tem paz, que tem um cessar-fogo para poder daí alavancar a negociação económica e financeira que já está pré-preparada com a equipa russa. Claro que o objetivo dos Estados Unidos é garantir que existe paz, para isso tem de envolver os europeus. O que está aqui subentendido é que, para os Estados Unidos, o grande entrave à paz é a posição dos europeus. Isso acaba por ser bom, porque é um reconhecimento que os europeus afinal têm influência e força e têm a capacidade de não aceitar aquilo que é uma paz injusta para a Ucrânia, mas também para a sua arquitetura de segurança e defesa.

O objetivo dos Estados Unidos da América e desta administração Trump é garantir que existe paz, a todo o custo, para conseguir daí alavancar dividendos económicos não apenas no acordo de minérios com a Ucrânia, mas no acordo que foi provavelmente já discutido entre Michael Witkoff, Jared Kushner e a equipa no Kremlin. Kushner é bem conhecido, desde a primeira administração Trump, por ser a pessoa responsável por negociar acordos económicos com os diferentes Estados. É recordado por vários embaixadores que trabalharam na Casa Branca como o indivíduo que tenta celebrar a todo o custo novos negócios.

De acordo com esta estratégia, os Estados Unidos querem ser mediadores entre a Ucrânia e a Rússia, mas querem também ser mediadores entre a posição de intransigência - e bem - dos europeus, com o agressor russo. Os Estados Unidos querem paz a todo custo, mas existem dois tipos de paz.

Existe uma paz positiva, justa, de desenvolvimento de instâncias e de criação da capacidade de não voltar a haver agressão. E existe a paz negativa, que é simplesmente a ausência de violência. Penso que não vamos ter nem paz positiva nem negativa. Vamos ter provavelmente uma ‘paz de Trump’, uma vitória de Pirro para Trump, que vai acabar com uma terceira invasão russa. A primeira foi em 2014, a segunda em 2022, e teremos provavelmente uma terceira invasão, assim que as condições forem ideais para a Rússia. A Rússia não parou na Crimeia, não parou no Donbass, e certamente que não vai parar agora em Pokrovsk.

Nos anos 40, quando a Europa teve uma guerra no seu continente, os Estados Unidos vieram em seu auxílio. Esta estratégia não confirma que se a União Europeia entrar em conflito com a Rússia, a Europa não poderá contar com os EUA para a sua defesa?

Exatamente. Nessa altura, os Estados Unidos também estavam isolados em relação aos destinos da Europa. A história costuma ensinar-nos lições, e estamos a assistir à derrocada das Nações Unidas nos seus diferentes órgãos de governação. Mas estamos a assistir também ao distanciamento dos Estados Unidos da América.

Tendo muitas dúvidas que de facto seja materializado desta maneira, este retorno tentativo à doutrina Monroe, ao isolacionismo político e estratégico dos Estados Unidos nos seus interesses, vai colocar em fraqueza o posicionamento dos aliados europeus e do Canadá.

Do ponto de vista da dissuasão nuclear, os europeus não podem competir com o potentado nuclear da Rússia. Por isso, muitas nações começam a pensar que se calhar vão ter que fazer mais investimentos na sua preparação nuclear, nos seus investimentos na programação militar e, provavelmente, na tentativa de aderirem ao programa de partilha de armamento nuclear dos Estados Unidos da América.

Os Estados Unidos da América podem remover-se desta equação, mas se não fizerem um divórcio com a NATO e continuarem a participar da NATO, em princípio, os seus programas de partilha de armamento convencional e nuclear, ainda estarão a funcionar. Nesse sentido, sabemos que a Polónia já pediu aos Estados Unidos que sejam colocado no seu território armamento nuclear que garanta uma dissuasão efetiva contra o hipotético avançar das forças russas.

O problema é mais complexo do que isso, tem a ver com a falta de preparação europeia, que nunca contou, pelo menos nos últimos 60 anos, com a falta do grande aliado da ‘casa da democracia’ americana. Isto é um duro golpe para todos os europeus que pensavam que podiam continuar a contar com o ‘seguro de defesa’ dos Estados Unidos que agora, de repente, evapora-se.

Mas este posicionamento dos Estados Unidos é o da dinastia de Donald Trump, que pode cessar no final do seu mandato, ou não. Pode ter novos herdeiros e indivíduos que vão continuar nesta senda, colocando em causa não apenas a existência da Aliança Atlântica, mas acima de tudo a posição pacifista dos Estados europeus, que neste momento correm atrás do prejuízo, na tentativa de se rearmarem, tendo uma indústria de base militar ainda por desenvolver.

Temos excelentes capacidades plataformas e armamento, mas não temos escala. Parece-me grave que os europeus tenham sido surpreendidos por esta posição, porque existem várias universidades e vários relatórios que já apontavam, no final do primeiro mandato de Donald Trump, que este cenário ‘horribilis’ poderia acontecer. E, efetivamente, ele começa agora a ganhar contornos sérios.