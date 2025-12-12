“Há mais EUA além de Trump. Não podemos desistir demasiado cedo dos americanos”

Escreve que “muitas vezes os amigos exigem mais investimento que os adversários se queremos preservar a qualidade da relação”, referindo-se aos Estados Unidos. E Portugal, um país tão longe de ter poder económico dentro da União Europeia, que papel pode jogar?

Todos os países devem jogar o seu papel, Portugal também. Recuso a ideia de Portugal é um país pobre, pequeno e periférico. Não somos mais pobres que outros, não somos mais pequenos que outros, somos um país médio à escala da União Europeia e da NATO. E a noção de periférico é uma noção obviamente relativa. Estamos mais longe da Rússia, mas mais perto dos Estados Unidos do que muitos países europeus. Portanto, não temos de ter complexos de inferioridade.

Temos de ter a noção do peso relativo que temos, mas maximizá-lo. A minha experiência de 40 anos na União Europeia é que os países de média dimensão como Portugal têm uma agilidade e flexibilidade que talvez os grandes países não tenham. Podem jogar os seus trunfos, quer a nível diplomático, quer nas relações políticas com outras zonas do mundo.

Portugal não deve abdicar de uma série de trunfos que pode jogar. Se formos eleitos para o Conselho de Segurança, como espero, teremos no próximo ano também um papel ao nível das Nações Unidas. Temos portugueses bem colocados nas instituições internacionais ao longo dos últimos anos. Não temos de ter complexos de inferioridade em relação a isso.

Temos de ter a visão clara de que só contamos se tivermos uma ação empenhada dentro da União Europeia, na linha de frente da construção europeia, dentro da NATO, na nossa relação com a África e com a América do Sul.

Há mais Estados Unidos para além de Trump. Não podemos cair na armadilha de desistir demasiado cedo dos Estados Unidos

Quando escreveu este livro, entre 2023 e 2024, a primeira das suas 14 tarefas que propõe para o mundo ocidental é ‘não cortar laços’. E sublinha que a última coisa que podia acontecer é os europeus terem de fazer uma escolha entre Estados Unidos e a China. Ainda é um cenário na sua perspetiva?

Isso é um dilema que nos vai perseguir durante algum tempo. No livro e nas minhas reflexões atuais tento manter uma perspetiva de médio e longo prazo.

Neste primeiro quartel do século, os Estados Unidos elegeram sucessivamente pessoas tão diferentes como George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump, Joe Biden e outra vez Donald Trump. Isto é claramente o sinal de que é um país que ainda está à procura do seu caminho, da sua linha, do seu posicionamento. Há algumas tendências que estão a ser confirmadas, mas é uma realidade também em mutação. O que é que vai acontecer para o ano nas eleições intercalares? Os democratas vão ganhar através da Câmaras dos Representantes? Se esse for o caso, os dados mudam nos Estados Unidos, daqui a alguns anos teremos uma nova eleição para Presidente. Não sabemos o que vai acontecer.

Não sabemos também o que vai suceder na Europa, onde temos eleições importantes nos próximos dois anos em países-chave. Temos de manter uma visão de mais longo prazo. Também não sabemos como é que vai evoluir na China, que tem alguns problemas estruturais importantes. Temos de manter na Europa um posicionamento equilibrado na nossa relação com os Estados Unidos - que espero que possa melhorar nos próximos tempos – e na nossa relação com a China.

Ter de escolher entre os dois é uma situação que temos de tentar evitar, porque isso coloca-nos perante escolhas com alguns custos importantes.

Passando da primeira para a 14.ª tarefa, diz que, de certa maneira, até para evitar crises – usando a metáfora do matrimónio - às vezes temos de seguir a ambiguidade estratégica. Parece que neste momento quem é muito claro é Trump e a China talvez tenha uma grande dose de ambiguidade estratégica. Isso não nos aproxima da China?

É uma boa reflexão. Sou partidário da ambiguidade estratégica, mas não em relação aos princípios. Aí temos de ser muito claros, daí a minha reação às últimas declarações de Trump serem muito na base do respeito desses princípios.

Quanto à ambiguidade estratégica, penso que é do interesse europeu manter uma considerável margem de manobra. Nós próprios somos um ‘animal’ difícil de gerir, muito particular em termos políticos. Muitas vezes as pessoas tentam avaliar a União Europeia como se fosse um país, que não somos. Somos um conjunto de países que precisa de encontrar os seus equilíbrios, e isso implica alguma maleabilidade e flexibilidade.

É o sentido desse meu ponto 14 da minha lista de ‘coisas a fazer’ pelo Ocidente. Tento refletir sobre como os nossos países europeus deverão posicionar-se em relação à situação atual, que é extremamente complexa e difícil. Temos de manter alguma clareza intelectual e de reflexão sobre isso, daí a ideia de alguma ambiguidade.

Faço uma comparação com a Guerra Fria, que era branco ou preto - ou se estava com o Ocidente e os Estados Unidos, ou se estava com a Rússia e as ideias que ela partilhava. Neste momento o mundo é muito mais complicado e complexo, e daí a necessidade de alguma maleabilidade estratégica.

Começou por nos dizer que não devemos aceitar mudanças de fronteiras pela força. Se olharmos para guerra na Ucrânia e quando se fala em cedências territoriais como a chave do conflito, essa ambiguidade estratégica pode levar-nos a aceitar um cenário desses, ainda que seja apenas e só porque não há verdadeiramente outra escolha entre a parede e a espada que é colocada aos ucranianos?

Como disse, a ambiguidade não deve acontecer ao nível dos princípios. E os princípios que estão em causa nesta negociação sobre a Ucrânia são os da inviolabilidade dos territórios, do respeito pela soberania nacional, e de que o futuro de um país não pode ser decidido na ausência de representantes desse país. Não se pode decidir sobre o futuro da Ucrânia sem os ucranianos, como não se pode decidir sobre o futuro da Europa sem os europeus.

Em relação à saída deste conflito, e à maneira como vamos gerir o “dia seguinte”, a diplomacia é obviamente importante. Espero que diplomatas experientes estejam encarregues desta negociação, e não diplomatas improvisados como os que vão algumas vezes do lado dos Estados Unidos. É preciso que a diplomacia intervenha para garantir que há soluções estáveis, de continuidade e que, antes do mais, parem a chacina que está a acontecer na Ucrânia, para depois garantirem as condições de segurança para a Ucrânia preservar a sua soberania.