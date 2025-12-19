Ucrânia: "Ideia principal é substituir as pessoas na linha de frente por sistemas de drones"

E o que aconteceu desde 2022?

Aumentou drasticamente durante os últimos três anos. No início de 2022, entendemos que precisávamos de aumentar a nossa capacidade de produção. O governo eliminou muitas restrições, licenças e legislações antigas. Modernizamos essa legislação e assim que conseguimos essa oportunidade de crescer tão rapidamente.

O setor privado produz atualmente mais de 50% de todo o armamento que fabricamos para as nossas forças armadas na Ucrânia. E é um ator importante na nossa indústria de defesa.

Portanto, muitos dos produtos militares usados no campo de batalha são fabricados na Ucrânia atualmente?

Sim, é verdade. Produzimos todos os tipos de drones: drones FPV [com câmaras de vídeo], quadricópteros, hexacópteros, muitos tipos de drones de asa fixa para reconhecimento, informações, etc. Também produzimos sistemas robóticos terrestres, guerra eletrónica, guerra de informações e outros tipos de armamento.

As empresas estatais produziam principalmente armamentos clássicos, como tanques, mísseis, morteiros, artilharia e navios de guerra. Mas, atualmente, o nosso setor privado é mais inovador e tecnológico. O setor privado produz 90% de todos os tipos de drones, 95% dos sistemas de guerra eletrónica e praticamente 100% dos nossos drones costeiros ou marítimos. A produção é dividida a meio, 50% pelo setor privado e 50% por empresas estatais.

Os misseis são uma das maiores necessidades da Ucrânia. Atualmente podemos produzir mísseis de cruzeiro, mas não produzimos mísseis balísticos. Precisamos de estabelecer esse ecossistema

Isso significa que a indústria privada pode fornecer principalmente produtos militares de pequeno porte, e não tanques - que só o governo consegue produzir em tempos de paz?

Sim. O setor privado está a começar a produzir mísseis. Estamos a pegar nessa parte do armamento clássico das empresas estatais e a fazer o mesmo produto para aumentar a escala de produção.

Os misseis são uma das maiores necessidades da Ucrânia. Atualmente podemos produzir mísseis de cruzeiro, mas não produzimos mísseis balísticos. Precisamos de estabelecer esse ecossistema. Investimos muito dinheiro e esforço na criação dos nossos próprios mísseis balísticos. E é por isso que incluímos o setor privado nesses processos, devido à rapidez, à agilidade e à flexibilidade que o setor privado oferece . O setor privado não está a crescer apenas em quantidade de empresas, mas também em qualidade dos produtos que fabricamos.

Muito obrigado a Portugal pelo vosso apoio. Também recebemos helicópteros, tanques e veículos blindados de transporte de pessoal do vosso governo, do vosso país

A Ucrânia recebeu muitos tanques e helicópteros que não eram muito utilizados nalguns países ocidentais. Isso significa que uma boa parte da vossa indústria passa por uma boa manutenção?

Antes de mais, muito obrigado a Portugal pelo vosso apoio. Também recebemos helicópteros, tanques e veículos blindados de transporte de pessoal do vosso governo, do vosso país. Muito obrigado ao vosso povo e ao vosso governo também.

Sim, usamos muitos armamentos produzidos em toda a Europa, como todos os tipos de sistemas de artilharia fabricados na França, Polónia e Suécia. Temos o nosso próprio sistema de artilharia. Usamos todos os tipos de tanques que recebemos dos Estados Unidos, França e Alemanha. A mesma situação ocorre nos sistemas de defesa aérea. Usamos mísseis RST, mísseis Patriot e muitos outros sistemas de defesa aérea. E, claro, precisamos de repará-los, precisamos de estações de serviço.

Temos alguns problemas devido à falta de licenças para essa manutenção e reparação. Uma grande parte deles precisa de ser colocada numa plataforma de estação ferroviária e enviada para a União Europeia ou para algum país da NATO, para que eles os reparem e a devolvam. Isso exige tempo, esforço e dinheiro, mas entendemos o que os fabricantes querem: proteger sua propriedade intelectual. Portanto, temos de trabalhar com os nossos parceiros para demonstrar que somos bons parceiros.

O que nos pode dizer sobre a conexão entre Portugal e Ucrânia nesse aspeto específico?

Não sei porque não temos uma conectividade tão forte entre nossas indústrias de defesa. Há poucos dias tivemos o primeiro fórum protocolar do Dia da Indústria de Defesa da Ucrânia. Portanto, foi apenas o primeiro contato. Estamos a conhecer-nos melhor. Tivemos alguns painel e apresentações. Estamos a tentar entender exatamente o que vocês produzem aqui.

Sabemos que Portugal é muito bom em investigação e desenvolvimento. Há muitos escritórios da NATO aqui, como o centro de lições aprendidas, o centro de excelência, centros educacionais, investigadores. É uma enorme base da NATO. A ligação à NATO é muito estreita. Vocês são realmente muito bons em assuntos aeroespaciais e agradecemos imensamente por compartilharem as fotos de satélite das nossas regiões na Ucrânia.

Conhecemos muito bem a vossa empresa privada Tekever, que produziu um drone de reconhecimento. É um produto muito bom, com ótimos comentários por parte das nossas forças armadas. ‘Pessoal da Tekever: vocês fizeram um ótimo trabalho mas gostaria de ver as vossas oficinas de reparação e os seus postos de serviço na Ucrânia’.

Sei que a equipa na Ucrânia está a crescer e estamos prontos para facilitar todos os processos nesse sentido. Estão a fazer um ótimo trabalho. Muito obrigado pelo produto. Vamos em frente, vamos trabalhar juntos. A Tekever tem um ótimo apoio do nosso Ministério da Defesa. Mas precisamos da sua base de serviços na Ucrânia e pedimos, por favor, que expandam a sua produção.

Estará também a ser discutido o posicionamento de Portugal como um centro de manutenção e reparação militar. Mas Portugal não fica perto da Ucrânia. Faz sentido ter um centro de operações aqui em Portugal?

É da responsabilidade do nosso Ministro da Defesa falar sobre isso. Mas, para mim, estamos em busca de todas as oportunidades e possibilidades de trabalhar com os nossos parceiros. Se virmos que isso representará mais um tipo de apoio para a Ucrânia e para as nossas forças armadas, acho que será uma grande oportunidade para nós.

Sei que têm muitas oficinas de reparação aqui em Portugal para produtos e armamentos da NATO. Portanto, vocês têm a experiência e o conhecimento técnico.

A vossa indústria de drones expandiu-se de forma vertiginosa. O que aprenderam sobre como usá-los no campo de batalha, como em casos de interferências eletrónicas?

O nosso Estado-Maior afirma que cerca de 80% de todos os impactos e perdas das forças blindadas russas são causados por drones. É por isso que os usamos bastante. Atualmente, podemos produzir mais de 7,5 milhões de drones FPV. É um número enorme. Na Ucrânia, em 2025, o governo adquiriu cerca de quatro milhões e meio deles.

A nossa principal ideia é substituir as pessoas na linha de frente por sistemas robóticos, sistemas de drones. É por isso que usamos muitos sistemas robóticos terrestres para evacuação médica, para a cadeia de abastecimentos logísticos, reconhecimento, mineração e desminagem.

É desta forma que substituímos as pessoas e mantemo-las a uma distância maior da linha de frente. Por exemplo, agora na Ucrânia, temos mais de 40 quilómetros de “zona da morte”. Em 20 quilómetros de cada lado é perigoso ter atividades.