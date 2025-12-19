Ucrânia: "Ideia principal é substituir as pessoas na linha de frente por sistemas de drones"

19 dez, 2025 - 19:53 • José Pedro Frazão
A deslocação do líder da indústria privada de defesa ucraniana a Lisboa, nos últimos dias, serviu para desenvolver os primeiros contactos técnicos mais detalhados entre Portugal e a Ucrânia. Em entrevista à Renascença, Ihor Fedirko explica como pode a Ucrânia ajudar a Europa a lidar com o que classifica de "guerra híbrida russa" em curso na União Europeia.
A indústria privada de defesa ucraniana disseminou um enorme ecossistema de drones que, diz este responsável, poderão ajudar também Portugal a defender o seu mar como a Ucrânia faz no Mar Negro.
O presidente do Conselho das Indústrias de Defesa da Ucrânia deixa elogios à investigação e inovação portuguesa em matéria militar e acredita que em breve vão surgir os primeiros mísseis balísticos ucranianos, mas reconhece as dificuldades em garantir o seu próprio sistema de defesa aérea.
Nas capacidades militares ucranianas, como se equilibram os setores privado e público?
Atualmente, na Ucrânia, operam mais de 900 empresas na área da defesa, sendo 800 privadas e 100 estatais. Antes de 2022, tínhamos apenas algumas empresas privadas, não mais do que cinco ou seis. E estamos a crescer muito rapidamente.
800 empresas privadas é um número enorme. E se adicionarmos a esse ecossistema as novas pequenas empresas, empresas de investigação e desenvolvimento, chegamos a mais de 1200 empresas, unidas por uma aceleradora estatal chamada Brave One.
E ainda poderíamos aqui adicionar os nossos centros de treino, alguns paramilitares, que formam os nossos civis e militares a usar o armamento mais moderno. É um ecossistema enorme. Contamos com mais de 30 escolas particulares licenciadas pelo nosso Ministério da Defesa para esse efeito. Estimamos que mais de 400 mil pessoas trabalhem neste setor da indústria de defesa.
E o que aconteceu desde 2022?
Aumentou drasticamente durante os últimos três anos. No início de 2022, entendemos que precisávamos de aumentar a nossa capacidade de produção. O governo eliminou muitas restrições, licenças e legislações antigas. Modernizamos essa legislação e assim que conseguimos essa oportunidade de crescer tão rapidamente.
O setor privado produz atualmente mais de 50% de todo o armamento que fabricamos para as nossas forças armadas na Ucrânia. E é um ator importante na nossa indústria de defesa
Portanto, muitos dos produtos militares usados no campo de batalha são fabricados na Ucrânia atualmente?
Sim, é verdade. Produzimos todos os tipos de drones: drones FPV [com câmaras de vídeo], quadricópteros, hexacópteros, muitos tipos de drones de asa fixa para reconhecimento, informações, etc. Também produzimos sistemas robóticos terrestres, guerra eletrónica, guerra de informações e outros tipos de armamento.
As empresas estatais produziam principalmente armamentos clássicos, como tanques, mísseis, morteiros, artilharia e navios de guerra. Mas, atualmente, o nosso setor privado é mais inovador e tecnológico. O setor privado produz 90% de todos os tipos de drones, 95% dos sistemas de guerra eletrónica e praticamente 100% dos nossos drones costeiros ou marítimos. A produção é dividida a meio, 50% pelo setor privado e 50% por empresas estatais.
Isso significa que a indústria privada pode fornecer principalmente produtos militares de pequeno porte, e não tanques - que só o governo consegue produzir em tempos de paz?
Sim. O setor privado está a começar a produzir mísseis. Estamos a pegar nessa parte do armamento clássico das empresas estatais e a fazer o mesmo produto para aumentar a escala de produção.
Os misseis são uma das maiores necessidades da Ucrânia. Atualmente podemos produzir mísseis de cruzeiro, mas não produzimos mísseis balísticos. Precisamos de estabelecer esse ecossistema. Investimos muito dinheiro e esforço na criação dos nossos próprios mísseis balísticos. E é por isso que incluímos o setor privado nesses processos, devido à rapidez, à agilidade e à flexibilidade que o setor privado oferece . O setor privado não está a crescer apenas em quantidade de empresas, mas também em qualidade dos produtos que fabricamos.
A Ucrânia recebeu muitos tanques e helicópteros que não eram muito utilizados nalguns países ocidentais. Isso significa que uma boa parte da vossa indústria passa por uma boa manutenção?
Antes de mais, muito obrigado a Portugal pelo vosso apoio. Também recebemos helicópteros, tanques e veículos blindados de transporte de pessoal do vosso governo, do vosso país. Muito obrigado ao vosso povo e ao vosso governo também.
Sim, usamos muitos armamentos produzidos em toda a Europa, como todos os tipos de sistemas de artilharia fabricados na França, Polónia e Suécia. Temos o nosso próprio sistema de artilharia. Usamos todos os tipos de tanques que recebemos dos Estados Unidos, França e Alemanha. A mesma situação ocorre nos sistemas de defesa aérea. Usamos mísseis RST, mísseis Patriot e muitos outros sistemas de defesa aérea. E, claro, precisamos de repará-los, precisamos de estações de serviço.
Temos alguns problemas devido à falta de licenças para essa manutenção e reparação. Uma grande parte deles precisa de ser colocada numa plataforma de estação ferroviária e enviada para a União Europeia ou para algum país da NATO, para que eles os reparem e a devolvam. Isso exige tempo, esforço e dinheiro, mas entendemos o que os fabricantes querem: proteger sua propriedade intelectual. Portanto, temos de trabalhar com os nossos parceiros para demonstrar que somos bons parceiros.
O que nos pode dizer sobre a conexão entre Portugal e Ucrânia nesse aspeto específico?
Não sei porque não temos uma conectividade tão forte entre nossas indústrias de defesa. Há poucos dias tivemos o primeiro fórum protocolar do Dia da Indústria de Defesa da Ucrânia. Portanto, foi apenas o primeiro contato. Estamos a conhecer-nos melhor. Tivemos alguns painel e apresentações. Estamos a tentar entender exatamente o que vocês produzem aqui.
Sabemos que Portugal é muito bom em investigação e desenvolvimento. Há muitos escritórios da NATO aqui, como o centro de lições aprendidas, o centro de excelência, centros educacionais, investigadores. É uma enorme base da NATO. A ligação à NATO é muito estreita. Vocês são realmente muito bons em assuntos aeroespaciais e agradecemos imensamente por compartilharem as fotos de satélite das nossas regiões na Ucrânia.
Conhecemos muito bem a vossa empresa privada Tekever, que produziu um drone de reconhecimento. É um produto muito bom, com ótimos comentários por parte das nossas forças armadas. ‘Pessoal da Tekever: vocês fizeram um ótimo trabalho mas gostaria de ver as vossas oficinas de reparação e os seus postos de serviço na Ucrânia’.
Sei que a equipa na Ucrânia está a crescer e estamos prontos para facilitar todos os processos nesse sentido. Estão a fazer um ótimo trabalho. Muito obrigado pelo produto. Vamos em frente, vamos trabalhar juntos. A Tekever tem um ótimo apoio do nosso Ministério da Defesa. Mas precisamos da sua base de serviços na Ucrânia e pedimos, por favor, que expandam a sua produção.
Estará também a ser discutido o posicionamento de Portugal como um centro de manutenção e reparação militar. Mas Portugal não fica perto da Ucrânia. Faz sentido ter um centro de operações aqui em Portugal?
É da responsabilidade do nosso Ministro da Defesa falar sobre isso. Mas, para mim, estamos em busca de todas as oportunidades e possibilidades de trabalhar com os nossos parceiros. Se virmos que isso representará mais um tipo de apoio para a Ucrânia e para as nossas forças armadas, acho que será uma grande oportunidade para nós.
Sei que têm muitas oficinas de reparação aqui em Portugal para produtos e armamentos da NATO. Portanto, vocês têm a experiência e o conhecimento técnico.
A vossa indústria de drones expandiu-se de forma vertiginosa. O que aprenderam sobre como usá-los no campo de batalha, como em casos de interferências eletrónicas?
O nosso Estado-Maior afirma que cerca de 80% de todos os impactos e perdas das forças blindadas russas são causados por drones. É por isso que os usamos bastante. Atualmente, podemos produzir mais de 7,5 milhões de drones FPV. É um número enorme. Na Ucrânia, em 2025, o governo adquiriu cerca de quatro milhões e meio deles.
A nossa principal ideia é substituir as pessoas na linha de frente por sistemas robóticos, sistemas de drones. É por isso que usamos muitos sistemas robóticos terrestres para evacuação médica, para a cadeia de abastecimentos logísticos, reconhecimento, mineração e desminagem.
É desta forma que substituímos as pessoas e mantemo-las a uma distância maior da linha de frente. Por exemplo, agora na Ucrânia, temos mais de 40 quilómetros de “zona da morte”. Em 20 quilómetros de cada lado é perigoso ter atividades.
Em toda a extensão da linha de contacto?
Sim. E não é uma área coberta por pessoas, mas sim por drones. É por isso que eles estão a tornar-se no principal elemento no novo tipo de guerra.
Mas estamos falando de milhares de quilómetros.
Sim. Milhares e milhares de quilómetros.
Como uma barreira de drones entre russos e ucranianos?
Sim. Tudo o que se mover nessa zona será alvejado imediatamente. É por isso que
temos de implementar o uso de drones também na nova doutrina dos países da NATO. O que vemos agora é que muitos países ainda compram apenas tanques e veículos blindados, mas não drones. E acho que isso é um erro.
Somos ucranianos e estamos prontos a partilhar esse conhecimento especializado com os nossos parceiros. É por isso que estamos a tentar construir a nossa coprodução militar e a nossa experiência em toda a Europa. Se não mudarem de ideias sobre drones, não saberão como eles são realmente perigosos. Precisam de saber como usá-los, como se proteger e como evitar acidentes. Sem isso, será difícil ter uma compreensão clara do que exatamente é a guerra mais moderna
E quanto ao uso duplo de drones? Para países como Portugal, essa é uma ideia muito importante em termos de fomento da indústria de defesa.
Vemos que aqui em Portugal essa é uma das suas medidas fundamentais. Vocês são realmente bons em produtos de duplo uso. Mas na Ucrânia, por exemplo, os nossos fabricantes estão agora muito focados na guerra. É por isso que não incorporam essa mentalidade de duplo uso nos seus produtos. Mas entendemos que, se quiserem ter mais oportunidades e possibilidades para o seu produto na sua empresa, precisam de pensar nisso.
As nossas empresas estão a começar a pensar em tecnologias de duplo uso e a propor aos nossos parceiros europeus os seus produtos nesse domínio. Mas isso não é tão comum na Ucrânia. Estamos focados na guerra.
Na Ucrânia, muitas pessoas doam drones para brigadas de combate. Como lidam com um sistema profissional de fabricação de drones? Há problemas em ligar esses dois mundos?
Um dos nossos pontos fortes, no setor privado, é a forte ligação entre as nossas forças armadas e os nossos fabricantes, que criam as suas próprias pequenas equipas técnicas que, trabalhando na linha de frente, recolhem toda a experiência e conhecimento das forças armadas e imediatamente aplicam esse conhecimento nos seus produtos mais recentes. Isso demonstra a ligação entre as forças armadas e os fabricantes profissionais.
Mas se falarmos sobre as doações e nosso ecossistema de voluntários, ainda está a funcionar bem. Pela primeira vez na nossa história que um dos nossos maiores centros de voluntariado recebe verbas públicas de outro país para compras diretas.
E os doadores compram drones ucranianos?
Exatamente. Sabemos que não é o melhor dos melhores, mas o nosso produto é atualizado todos os dias. É como se todos os dias surgisse um produto novo. Sabemos tudo sobre a nossa guerra e que o nosso produto tem eficácia comprovada.
Qual é realmente a maior necessidade da Ucrânia em termos de produtos militares?
Em primeiro lugar, precisamos de sistemas de defesa aérea, algo que não podemos produzir internamente. Estamos a trabalhando nisso e tentando estabelecer nosso próprio sistema de defesa aérea. Mas isso levará tempo. Tempo, dinheiro e esforço. É um dos armamentos mais difíceis, tecnicamente falando.
A seguir vêm os mísseis, especialmente os mísseis balísticos, que não temos na nossa própria produção. A etapa seguinte envolve explosivos e químicos para a fabricação de projéteis e explosivos para bombardeamentos. É um fabrico realmente perigoso. A maior parte desses equipamentos é importada do exterior.
Além disso, precisamos de mais sistemas de radar. Produzimos os nossos próprios, temos três empresas que atuam nesse setor, mas ainda assim temos uma grande necessidade.
A Ucrânia está a caminho de desenvolver sistemas de defesa aérea próprios, com produtos militares ucranianos?
Acho que sim, mas não tão rápido. Vai levar tempo e muito dinheiro. Temos de fazer parte do ecossistema de defesa europeu. Precisamos de trabalhar com os nossos parceiros. Produzir tudo na Ucrânia não é boa prática. É hora de cooperar com os nossos parceiros na Europa. Se compararmos as vossas tecnologias avançadas e cultura de fabrico com a nossa experiência e conhecimento, podemos criar um tipo de armamento capaz de nos defender. E que será testado em combate. Será eficaz e, mais importante, será economicamente viável.
É impossível usar mísseis de defesa aérea, que custam entre 2 e 5,5 milhões de dólares por unidade, para abater drones, que custam 120 mil dólares. Foi por isso que criámos nossos próprios intercetores de drones. Somos muito bons nisso. Aprimorámos essa tecnologia constantemente. Um bom drone intercetor custa perto de 10 a 12 mil dólares.
É possível, em termos de indústria militar, lidar com a ideia de não ter acesso direto aos padrões da NATO?
Nós somos um campo de testes. Não conheço nenhum tipo de armamento que nunca tenhamos testado na Ucrânia. Acho que testámos tudo, desde granadas a mísseis.
Exceto armas nucleares.
Sim. E esperamos que isso nunca mais aconteça neste mundo. Não falemos disso. Mas para nós, ucranianos, uma das maiores possibilidades para defendermos o nosso país é fazer parte da NATO e da União Europeia. Acho que, sem essa união, não conseguiremos sozinhos defender o nosso país. As forças armadas ucranianas, os seus produtos e os do setor privado podem ajudar a Europa a defender-se.
A Ucrânia está em guerra, mas também tem a possibilidade de exportar.
Neste momento, produzimos três vezes mais do que compramos na Ucrânia. Vocês produzem três vezes mais do que precisam. Em 2025 podemos produzir cerca de 35 mil milhões, mas a verba destinada à aquisição foi de apenas 12 mil milhões. Ou seja, poderíamos produzir três vezes mais, mas não temos recursos suficientes e não há possibilidades de financiamento adequadas. É por isso que estamos a tentar trabalhar com os nossos parceiros por meio do chamado ‘modelo dinamarquês’.
Se não tivermos esse dinheiro, se não tivermos um futuro previsível e contratos, teremos de cortar as nossas instalações de produção e fabricação, e reduzir a nossa capacidade produtiva. É por isso que precisamos trabalhar com os nossos parceiros na Europa.
O nosso presidente anunciou que estamos abertos a exportações, mas o nosso foco principal, enquanto especialistas, é a coprodução militar. Queremos duplicar as nossas principais instalações, tecnologias e inovações em solo europeu para mantê-las seguras e protegidas. E é assim que podemos criar uma estratégia vantajosa para todos. Vocês terão as nossas tecnologias e nós teremos a segurança das nossas instalações, que é uma questão de segurança nacional.
Mas como podem ajudar a Europa?
Veja o que aconteceu no Mar Báltico, na Polónia, na Dinamarca. Há muitos drones, muita provocação. Esta é a guerra híbrida russa neste momento. A parte oriental da Europa está em guerra. Toda essa provocação nas ferrovias, as explosões nas plataformas e nos depósitos de mercadorias – são os russos que estão realmente ativos na parte central e oriental da Europa.
Nós temos todo o conhecimento de como prevenir e defender a Europa contra isso. Temos um enorme ecossistema de prevenção e deteção de drones, bem como soluções para desativá-los. E é realmente económico. Sabemos como construir esse ecossistema de inovações e tecnologias e estamos prontos para compartilhá-lo.
Estamos prontos para trabalhar com a União Europeia, e a União Europeia abriu essa porta com o mecanismo SAFE. É o primeiro passo da Europa na nossa direção. Todas as nossas indústrias de defesa também estão prontas. Neste momento, está no domínio da vontade política.
Finalmente, Portugal é um país com um vasto mar para proteger. A Ucrânia tem protegido o seu próprio território em lugares como o Mar Negro. Que tipo de lições e produtos podem partilhar com os portugueses em termos de proteção de infraestruturas críticas e marítimas?
Em primeiro lugar, vocês são bastante avançados em tecnologias para patrulhar a área marítima, com alguns novos tipos de sensores. Nós, ucranianos, somos muito bons a defender infraestruturas estratégicas e críticas. Os nossos drones marítimos derrotaram a frota russa no Mar Negro. Então, somos bons nessas áreas e vocês são bons em sensores e patrulha.
Se combinarmos esses conhecimentos, podemos defender o vosso litoral e vocês podem ajudar-nos a construir esses sistemas de prevenção ou deteção no Mar Negro. E sei que os nossos maiores fabricantes de drones marítimos têm representantes aqui em Portugal. Eles estão a trabalhar em estreita colaboração com as vossas empresas. E acho que estes são apenas os primeiros passos e veremos os resultados em breve.
Na guerra moderna, como a que estão a travar, é possível defender toda a frente marítima principalmente com drones, mais do que com navios, por exemplo?
Com 100% de eficácia. Se observar a nossa guerra naval, verá isso. Nunca usámos navios nessa guerra, mas sim drones. Criamos a chamada Frota dos Mosquitos. Destruímos a frota russa. Estamos a controlar o litoral. Instalámos diversos outros tipos de armamento nos nossos drones marítimos. Usamos drones FPV, que ficam dentro dos drones marítimos aguardando o alvo. Instalamos sistemas de defesa aérea na parte superior dos drones. E é assim que estamos a abater muitas aeronaves perto da região da Crimeia.
Estamos sempre a tentar encontrar um novo tipo de solução, para podermos destruir a infraestrutura na Crimeia e no Mar Negro e defender os nossos túneis. Neste momento, os nossos drones marítimos conseguem cobrir mais de mil quilómetros.
Trabalhar com submarinos nesse domínio é mais difícil?
Está difícil. Temos algumas empresas que trabalham nesse domínio. Acho que precisamos de tempo, dinheiro e esforço.