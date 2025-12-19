Ucrânia: "Ideia principal é substituir as pessoas na linha de frente por sistemas de drones"

Em toda a extensão da linha de contacto?

Sim. E não é uma área coberta por pessoas, mas sim por drones. É por isso que eles estão a tornar-se no principal elemento no novo tipo de guerra.

Mas estamos falando de milhares de quilómetros.

Sim. Milhares e milhares de quilómetros.

Como uma barreira de drones entre russos e ucranianos?

Sim. Tudo o que se mover nessa zona será alvejado imediatamente. É por isso que

temos de implementar o uso de drones também na nova doutrina dos países da NATO. O que vemos agora é que muitos países ainda compram apenas tanques e veículos blindados, mas não drones. E acho que isso é um erro.

Somos ucranianos e estamos prontos a partilhar esse conhecimento especializado com os nossos parceiros. É por isso que estamos a tentar construir a nossa coprodução militar e a nossa experiência em toda a Europa. Se não mudarem de ideias sobre drones, não saberão como eles são realmente perigosos. Precisam de saber como usá-los, como se proteger e como evitar acidentes. Sem isso, será difícil ter uma compreensão clara do que exatamente é a guerra mais moderna

E quanto ao uso duplo de drones? Para países como Portugal, essa é uma ideia muito importante em termos de fomento da indústria de defesa.

Vemos que aqui em Portugal essa é uma das suas medidas fundamentais. Vocês são realmente bons em produtos de duplo uso. Mas na Ucrânia, por exemplo, os nossos fabricantes estão agora muito focados na guerra. É por isso que não incorporam essa mentalidade de duplo uso nos seus produtos. Mas entendemos que, se quiserem ter mais oportunidades e possibilidades para o seu produto na sua empresa, precisam de pensar nisso.

As nossas empresas estão a começar a pensar em tecnologias de duplo uso e a propor aos nossos parceiros europeus os seus produtos nesse domínio. Mas isso não é tão comum na Ucrânia. Estamos focados na guerra.

Na Ucrânia, muitas pessoas doam drones para brigadas de combate. Como lidam com um sistema profissional de fabricação de drones? Há problemas em ligar esses dois mundos?

Um dos nossos pontos fortes, no setor privado, é a forte ligação entre as nossas forças armadas e os nossos fabricantes, que criam as suas próprias pequenas equipas técnicas que, trabalhando na linha de frente, recolhem toda a experiência e conhecimento das forças armadas e imediatamente aplicam esse conhecimento nos seus produtos mais recentes. Isso demonstra a ligação entre as forças armadas e os fabricantes profissionais.

Mas se falarmos sobre as doações e nosso ecossistema de voluntários, ainda está a funcionar bem. Pela primeira vez na nossa história que um dos nossos maiores centros de voluntariado recebe verbas públicas de outro país para compras diretas.

E os doadores compram drones ucranianos?

Exatamente. Sabemos que não é o melhor dos melhores, mas o nosso produto é atualizado todos os dias. É como se todos os dias surgisse um produto novo. Sabemos tudo sobre a nossa guerra e que o nosso produto tem eficácia comprovada.

Qual é realmente a maior necessidade da Ucrânia em termos de produtos militares?

Em primeiro lugar, precisamos de sistemas de defesa aérea, algo que não podemos produzir internamente. Estamos a trabalhando nisso e tentando estabelecer nosso próprio sistema de defesa aérea. Mas isso levará tempo. Tempo, dinheiro e esforço. É um dos armamentos mais difíceis, tecnicamente falando.

A seguir vêm os mísseis, especialmente os mísseis balísticos, que não temos na nossa própria produção. A etapa seguinte envolve explosivos e químicos para a fabricação de projéteis e explosivos para bombardeamentos. É um fabrico realmente perigoso. A maior parte desses equipamentos é importada do exterior.

Além disso, precisamos de mais sistemas de radar. Produzimos os nossos próprios, temos três empresas que atuam nesse setor, mas ainda assim temos uma grande necessidade.

A Ucrânia está a caminho de desenvolver sistemas de defesa aérea próprios, com produtos militares ucranianos?

Acho que sim, mas não tão rápido. Vai levar tempo e muito dinheiro. Temos de fazer parte do ecossistema de defesa europeu. Precisamos de trabalhar com os nossos parceiros. Produzir tudo na Ucrânia não é boa prática. É hora de cooperar com os nossos parceiros na Europa. Se compararmos as vossas tecnologias avançadas e cultura de fabrico com a nossa experiência e conhecimento, podemos criar um tipo de armamento capaz de nos defender. E que será testado em combate. Será eficaz e, mais importante, será economicamente viável.

É impossível usar mísseis de defesa aérea, que custam entre 2 e 5,5 milhões de dólares por unidade, para abater drones, que custam 120 mil dólares. Foi por isso que criámos nossos próprios intercetores de drones. Somos muito bons nisso. Aprimorámos essa tecnologia constantemente. Um bom drone intercetor custa perto de 10 a 12 mil dólares.

É possível, em termos de indústria militar, lidar com a ideia de não ter acesso direto aos padrões da NATO?

Nós somos um campo de testes. Não conheço nenhum tipo de armamento que nunca tenhamos testado na Ucrânia. Acho que testámos tudo, desde granadas a mísseis.

Exceto armas nucleares.

Sim. E esperamos que isso nunca mais aconteça neste mundo. Não falemos disso. Mas para nós, ucranianos, uma das maiores possibilidades para defendermos o nosso país é fazer parte da NATO e da União Europeia. Acho que, sem essa união, não conseguiremos sozinhos defender o nosso país. As forças armadas ucranianas, os seus produtos e os do setor privado podem ajudar a Europa a defender-se.

A Ucrânia está em guerra, mas também tem a possibilidade de exportar.

Neste momento, produzimos três vezes mais do que compramos na Ucrânia. Vocês produzem três vezes mais do que precisam. Em 2025 podemos produzir cerca de 35 mil milhões, mas a verba destinada à aquisição foi de apenas 12 mil milhões. Ou seja, poderíamos produzir três vezes mais, mas não temos recursos suficientes e não há possibilidades de financiamento adequadas. É por isso que estamos a tentar trabalhar com os nossos parceiros por meio do chamado ‘modelo dinamarquês’.

Se não tivermos esse dinheiro, se não tivermos um futuro previsível e contratos, teremos de cortar as nossas instalações de produção e fabricação, e reduzir a nossa capacidade produtiva. É por isso que precisamos trabalhar com os nossos parceiros na Europa.

O nosso presidente anunciou que estamos abertos a exportações, mas o nosso foco principal, enquanto especialistas, é a coprodução militar. Queremos duplicar as nossas principais instalações, tecnologias e inovações em solo europeu para mantê-las seguras e protegidas. E é assim que podemos criar uma estratégia vantajosa para todos. Vocês terão as nossas tecnologias e nós teremos a segurança das nossas instalações, que é uma questão de segurança nacional.

Mas como podem ajudar a Europa?

Veja o que aconteceu no Mar Báltico, na Polónia, na Dinamarca. Há muitos drones, muita provocação. Esta é a guerra híbrida russa neste momento. A parte oriental da Europa está em guerra. Toda essa provocação nas ferrovias, as explosões nas plataformas e nos depósitos de mercadorias – são os russos que estão realmente ativos na parte central e oriental da Europa.

Nós temos todo o conhecimento de como prevenir e defender a Europa contra isso. Temos um enorme ecossistema de prevenção e deteção de drones, bem como soluções para desativá-los. E é realmente económico. Sabemos como construir esse ecossistema de inovações e tecnologias e estamos prontos para compartilhá-lo.

Estamos prontos para trabalhar com a União Europeia, e a União Europeia abriu essa porta com o mecanismo SAFE. É o primeiro passo da Europa na nossa direção. Todas as nossas indústrias de defesa também estão prontas. Neste momento, está no domínio da vontade política.

Finalmente, Portugal é um país com um vasto mar para proteger. A Ucrânia tem protegido o seu próprio território em lugares como o Mar Negro. Que tipo de lições e produtos podem partilhar com os portugueses em termos de proteção de infraestruturas críticas e marítimas?

Em primeiro lugar, vocês são bastante avançados em tecnologias para patrulhar a área marítima, com alguns novos tipos de sensores. Nós, ucranianos, somos muito bons a defender infraestruturas estratégicas e críticas. Os nossos drones marítimos derrotaram a frota russa no Mar Negro. Então, somos bons nessas áreas e vocês são bons em sensores e patrulha.

Se combinarmos esses conhecimentos, podemos defender o vosso litoral e vocês podem ajudar-nos a construir esses sistemas de prevenção ou deteção no Mar Negro. E sei que os nossos maiores fabricantes de drones marítimos têm representantes aqui em Portugal. Eles estão a trabalhar em estreita colaboração com as vossas empresas. E acho que estes são apenas os primeiros passos e veremos os resultados em breve.

Na guerra moderna, como a que estão a travar, é possível defender toda a frente marítima principalmente com drones, mais do que com navios, por exemplo?

Com 100% de eficácia. Se observar a nossa guerra naval, verá isso. Nunca usámos navios nessa guerra, mas sim drones. Criamos a chamada Frota dos Mosquitos. Destruímos a frota russa. Estamos a controlar o litoral. Instalámos diversos outros tipos de armamento nos nossos drones marítimos. Usamos drones FPV, que ficam dentro dos drones marítimos aguardando o alvo. Instalamos sistemas de defesa aérea na parte superior dos drones. E é assim que estamos a abater muitas aeronaves perto da região da Crimeia.

Estamos sempre a tentar encontrar um novo tipo de solução, para podermos destruir a infraestrutura na Crimeia e no Mar Negro e defender os nossos túneis. Neste momento, os nossos drones marítimos conseguem cobrir mais de mil quilómetros.

Trabalhar com submarinos nesse domínio é mais difícil?

Está difícil. Temos algumas empresas que trabalham nesse domínio. Acho que precisamos de tempo, dinheiro e esforço.