"O programa Erasmus+ tem sido um instrumento de grande confiança no futuro da Ucrânia"

Que diferença fará numa juventude muito afetada pela situação de guerra no país?

É evidente que o Erasmus+ é muitas vezes confundido apenas com um programa de apoio à mobilidade de estudantes. O Erasmus+ é muito mais do que isso. É um programa muito mais abrangente e um instrumento muito importante de formação de técnicos de juventude, de apoio à capacidade de intervenção das entidades públicas no domínio das políticas de juventude, mas também - e é nessa matéria que estamos a ajudar muito na recuperação da Ucrânia - no apoio às organizações de juventude.

Sabemos que é muito importante a existência de uma sociedade civil forte, com capacidade de iniciativa, não apenas no presente, mas para o futuro democrático de uma Ucrânia livre e independente. Para isso é preciso que as organizações sobrevivam também a este cenário de crise severa que a Ucrânia atravessa.

Temos utilizado o programa especificamente de apoio e financiamento às organizações de juventude, de formação aos seus técnicos, de apoio às políticas públicas na Ucrânia nessa matéria, mas também no investimento na ligação de jovens ucranianos que neste momento estão em outros países europeus, na sua ligação quer ao sistema de ensino ucraniano, quer à sua própria comunidade.

Nós temos ucranianos que vivem em países europeus a desenvolverem projetos da própria comunidade ucraniana e de apoio também aos próprios na Ucrânia. Hoje o Erasmus+, é um instrumento muito mais complexo, muito mais capaz de dar respostas diferentes às políticas públicas e sobretudo às organizações de juventude.

A juventude ucraniana vive um cenário de grande disrupção nas suas vidas

Esta distinção dirige-se à agência portuguesa. É o trabalho de coordenação europeia que é aqui galardoado?

Sou membro da coordenação europeia de todas as agências e, por razões que resultaram da própria dinâmica da agência portuguesa, assumimos o papel de representação de todos os países europeus nesta relação de cooperação com a Ucrânia.

Temos apoiado todos os países europeus a desenvolver projetos nesta matéria e temos desenvolvido muitos projetos-piloto que depois têm apoiado a capacidade dos vários países a desenvolverem projetos de cooperação com a Ucrânia.

Ainda há pouco tempo desenvolvemos aqui em Portugal, há dois meses, um projeto 'Resilience in Action', em que recebemos jovens ucranianos em situação de especial vulnerabilidade, porque viveram experiências traumatizantes relacionadas com a guerra.

É um projeto-piloto para desenvolver metodologias de trabalho de apoio psicossocial a esses jovens, para eles poderem recuperar de alguma maneira a alegria e a confiança na sua própria vida e no seu próprio futuro.

Esse projeto agora vai apoiar dezenas de outros projetos noutros países europeus, apoiando milhares de jovens ucranianos que infelizmente estão nessa circunstância. Portugal tem assumido esse papel de coordenação, de ligação direta à Ucrânia - tenho sido eu, em concreto, que me tenho deslocado à Ucrânia para estabelecer estas relações também de confiança com esses parceiros - para que saibamos todos que o Erasmus+ não é apenas uma promessa de futuro para a Ucrânia.

É muito importante para os jovens, e para a Ucrânia, encontrar respostas de cooperação, que lhes deem soluções agora mesmo, nas circunstâncias presentes, de grande dificuldade e exigência, e não apenas promessas para o futuro.

Apenas com o orçamento europeu destinado a Portugal no programa Erasmus+, apoiámos já 80 projetos envolvendo cerca de 50 organizações ucranianas em todos estes domínios: intercâmbios de jovens, formação de técnicos de juventude, projetos de apoio às políticas públicas só em Portugal.

Isso tem acontecido em todos os países-programa, com a nossa coordenação e o nosso apoio, e com certeza também com a Comissão Europeia a validar essa dinâmica e a estabelecer também os projetos de cooperação com a Ucrânia como uma prioridade do programa Erasmus+.

A prioridade da cooperação europeia está nos assuntos porventura mais óbvios neste momento crítico, como o apoio militar e financeiro. Mas o Erasmus+ é também um instrumento muito significativo de cooperação com a Ucrânia e de respostas reais aos problemas dos jovens, no apoio psicossocial, no apoio às suas organizações, às políticas públicas ucranianas - que estão muito focadas, por razões compreensíveis, no esforço militar e na guerra que estão a travar -mas que têm encontrado no Erasmus+ um instrumento para dar respostas aos jovens ucranianos também nesta circunstância.