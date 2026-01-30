"Acordo UE-Índia não teria acontecido jamais sem a guerra tarifária de Trump"

Na área dos serviços e, em especial, nas tecnologias, as questões ficarão para resolver num acordo posterior?

Fica adiado para o futuro. Isto é um acordo superficial - o termo inglês é ‘shallow trade agreement’ - reduzido a alguns bens. Para a Índia obviamente dá enorme acesso ao mercado europeu, para a Europa dá enorme acesso ao mercado indiano, no total de 1400 milhões de consumidores. Mas não é um acordo robusto ou profundo a nível, por exemplo, das tecnologias, da mobilidade, dos serviços - que é algo que a Índia muitas vezes quer. Ambas as partes deixaram esses níveis de fora e assumem esta primeira etapa em conjunto, que poderá levar a próximas, se houver confiança de ambas as partes.

Para a Europa, uma parceria mais tecnológica parece ser importante. É menos urgente para a Índia?

Sim. Para a Índia tem algum interesse - talvez menos - mas há cedências igualmente significativas de ambas as partes. Uma grande parte da explicação para estas cedências resulta de um imenso pragmatismo de ambas as equipas negociadoras, mas também de uma imensa visão política de ambas as lideranças que sabem que neste momento não é fácil ter apoio popular, político, para estes acordos comerciais.

Vimos isso com o acordo do Mercosul no caso da União Europeia recentemente, que foi parcialmente travado pela França e que ainda se encontra em discussão. Do lado indiano, igualmente há enormes pressões dos setores agrícolas, do setor farmacêutico, do setor das tecnologias, que não são favoráveis a estes acordos comerciais e especialmente à concorrência de bens europeus. Ambas as partes procuraram um acordo aceitável para ambas as partes, o que é normal - é assim que se negoceia. Para muitos, isto não é o acordo ideal, mas é o necessário neste momento para ambas as economias e que poderá seguir para melhores ou para águas mais profundas no futuro.

Em termos geopolíticos, é uma forma de a União Europeia abrir um horizonte de outro entendimento com a China, fazendo escala num acordo com um enorme país como a Índia?

A primeira ilação geopolítica é que este acordo União Europeia-Índia não teria acontecido jamais sem a guerra tarifária do presidente Trump, sem o ataque russo à Ucrânia, sem a pressão e coerção económica chinesa nos últimos anos.

Tanto a União Europeia como a Índia procuram aqui um aprofundamento económico nesse contexto geopolítico, em que se sentem pressionados ou abandonados por aliados ou pressionados por competidores como a China.

A segunda ilação geopolítica é que o acordo, da perspetiva europeia, é um movimento geopolítico de diversificação para além da China. Está alinhada com uma política da União Europeia para o Indo-Pacífico, para uma Ásia mais descentralizada, que não dependa da China. Há um interesse da União Europeia numa Índia mais desenvolvida e mais forte na Ásia, economicamente mais capaz para ter um mundo mais multipolar, em que não haja dependência da China em tecnologias críticas, como vimos no último ano.

A diversificação também passa por parceiros não-China na Ásia. Temos, por exemplo, o recente acordo da União Europeia com o Vietname e o interesse na Ásia do Sudeste e nos países membros da ASEAN em particular.

Que impacto tem este acordo na saúde das relações entre Índia e Estados Unidos?

As relações estão doentes, estão mal. O Presidente Trump não tem valorizado a Índia como os seus antecessores, desde o Presidente Bush até o Presidente Biden. Pela primeira vez em 25 anos temos uma crise nas relações bilaterais Estados Unidos-Índia, tal como temos uma crise em muitas outras relações bilaterais fortes, incluindo entre aliados transatlânticos, como vemos entre a União Europeia e os Estados Unidos.

É uma relação que está a passar por dificuldades, especialmente pela carga tarifária do Presidente Trump sobre a Índia, que tem sido uma das mais altas e que assenta numa interpretação do Presidente Trump - que é parcialmente correta, mas obviamente exagerada como muitas vezes - de que a Índia é um mercado extremamente protecionista, fechado e que não se tem aberto às importações e aos investimentos estrangeiros, tal como a China o fez nos últimos 25, 30 anos.

É uma crise que tem levado a uma sucessão de adiamentos de um acordo comercial Estados Unidos-Índia, que já esteve três ou quatro vezes, em papel, na mesa do Presidente Trump e sempre surgiram dificuldades que adiaram esse acordo. Veremos se os próximos meses trazem um acordo temporário comercial entre Estados Unidos e Índia. Por enquanto as relações encontram-se mal e daí mesmo a urgência da Índia de bater noutras portas e procurar novos parceiros.

Por outro lado, é importante perceber que este acordo União Europeia-Índia vai ter opositores e vai encontrar forças que vão tentar bloquear este acordo e a sua implementação.

Penso em quatro forças que já se fizeram ouvir. Primeiro, obviamente, os Estados Unidos. Já tivemos o Secretário do Tesouro Scott Bessent a dizer que este acordo é simplista e idealista, que não vai para a frente e que, procurando isolar os Estados Unidos, vai falhar.

Uma segunda força importante que vai se opor a este acordo é a China. A China vê isto como a diversificação e não vê com bons olhos. Penso que a Rússia também vai procurar desenvolver alguma propaganda contra este acordo. E, por fim, parece-me que uma força também significativa será a nível interno dentro da União Europeia.

Obviamente há vários interesses industriais e comerciais europeus que receiam as importações indianas e procuram, obviamente, mais protecionismo, subsídios e apoios estatais em vez de abertura económica para este enorme mercado indiano, que obviamente é uma ameaça para vários interesses, incluindo agrícolas, no caso da França, no seio da União Europeia.

Este acordo tem alguma ligação com o desfecho que muitos pretendem para este ano na Guerra da Ucrânia?

Não, para além da pressão que a União Europeia sente por parte dos Estados Unidos e da Rússia e que a leva a este interesse em procurar novos parceiros. Não me parece que isto vai ajudar a resolver. Pelo contrário, penso que este acordo transcende a questão russa.

É uma questão complicada. A Índia tem um importante parceiro na Rússia, e essa relação é uma fonte de irritação entre a União Europeia e a Índia. Tem havido conversações e entendimentos entre ambas as partes para perceber o que se pode fazer para além desta questão russa, que afeta a segurança europeia. Falamos de questões de defesa e das exportações de defesa para a Índia. Penso que o acordo económico é uma resposta que a União Europeia e a Índia dão, para além da questão russa. Ambas as partes aqui conseguem imaginar um futuro económico de entendimento e de aproximação e de integração económica entre dois enormes mercados, dos maiores do mundo, para além da questão da segurança, imediata ou não, da Ucrânia.

Um exemplo disso é que para além do acordo assinado na terça-feira, vimos vários outros entendimentos assinados, de agenda para futuras convergências para além do comércio, incluindo no plano da defesa e da segurança. Temos pela primeira vez um acordo para a cooperação na defesa e na segurança entre a União Europeia e a Índia, que marca uma nova etapa na relação e que procura elevar a relação para investimentos mútuos na indústria de defesa, para a partilha de tecnologias para o desenvolvimento de plataformas de defesa, para troca de informações sobre desenvolvimentos regionais a nível de segurança no Médio Oriente ou sobre a China.

É um entendimento de segurança regional, com mecanismos para a União Europeia e a Índia partilharem e cooperarem a esse nível. Para além disso também há entendimentos na questão da energia, da tecnologia, ciberespaço, espaço, inteligência artificial. Temos aqui vários novos capítulos no campo da segurança e da defesa, em que a União Europeia e a Índia olham para uma estratégia e uma parceria mais íntimas e mais robustas para além da economia.

O facto de António Costa ter passaporte indiano na diáspora, como mostrou em Nova Deli, representa apenas algo simbólico ou mediático ou faz também a diferença na altura de fechar um acordo destes?

Faz, faz a diferença. Fez a maior diferença enquanto Primeiro-Ministro, quando António Costa veio cá e teve uma relação muito boa com o Primeiro-Ministro Modi. Foi aliás, uma das relações mais fortes que a Índia teve na União Europeia, com visitas mais frequentes.

Esse capital político que António Costa conseguiu ganhar nessa altura, agora tem beneficiado a relação União Europeia e a Índia. Não é um fator muito importante, mas ajuda aqui na Índia e que se viu quando ele mostrou o seu passaporte de cidadão indiano da diáspora - que é uma cidadania parcial que é dada a membros da diáspora indiana - quando anunciou o acordo e falou esta semana em Nova Deli. É um campo simbólico importante, que tem sido explorado e acima de tudo ajudou muito na articulação entre a Comissão Europeia e o Conselho.

Essa articulação foi extremamente importante neste acordo. É uma articulação que se fez bem, que se viu na linguagem corporal entre Ursula von der Leyen, António Costa e primeiro-ministro Modi em Nova Deli. Há aqui um entendimento trilateral que é importantíssimo para a União Europeia entre países-membros da União Europeia - em particular a Alemanha e a França - a Comissão e a sua tremenda capacidade burocrática dos negociadores da Direção Geral do Comércio que andaram a trabalhar neste e noutros acordos de que já falamos; e, obviamente, a Índia, com o seu próprio governo e sua equipa de negociadores.

Nesse sentido António Costa teve um papel de pivô importante e conseguiu ter uma ligação direta ao Primeiro-Ministro Modi, tal como Ursula von der Leyen, para trabalhar essa ponte que se foi fazendo aos últimos meses e que resultou neste acordo que há pouco mais de um ano ninguém esperava concretizar.