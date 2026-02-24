Transformar crianças ucranianas em cidadãos russos é um "crime diário" de Moscovo

A conselheira do Presidente da Ucrânia para os Direitos das Crianças acusa a Rússia de militarizar deliberadamente as crianças ucranianas capturadas nos territórios ocupados do Donbass.

Em entrevista à Renascença, Daria Herasymchuk diz que Moscovo está a tentar destruir a Ucrânia através da deportação de crianças para a Federação Russa.

Os ucranianos estimam que 20 mil crianças tenham sido deportadas ou deslocadas para a Rússia, com base em dados pessoais e confirmação de indícios de deportação de crianças, inscritos no projeto “Bring Back Kids UA”.

“Os russos têm apenas um objetivo para destruir o futuro da Ucrânia, que é destruir as crianças ucranianas na Ucrânia ou então usá-las, e doutriná-las, isto é, apagar completamente a sua pertença à nação ucraniana. O passo seguinte é militarizá-las", afirma a conselheira de Zelensky.

De acordo com Daria Herasymchuk, "todos os rapazes de 18 anos recebem convocatórias para o Exército russo e regressarão ao território do seu próprio país como parte do Exército do país agressor".

"Este é um plano claro. Todas as ações da Federação Russa são claramente planeadas. Não são caóticas. Eles sabem claramente o que estão a fazer”, afirma Daria Herasymchuk numa entrevista concedida em Lisboa, à margem de uma Conferência Internacional sobre o tema que decorre esta terça-feira, em Carcavelos.

Quantas crianças foram levadas pela Rússia?

Os ucranianos citam ainda dados abertos da Federação Russa para admitir que 744 mil crianças possam ter sido transferidas para a Federação Russa. Mas não existe nenhum país terceiro ou agência internacional que possa garantir fiabilidade destes ou outros números.

“Estamos certamente a falar de centenas de milhares de crianças ucranianas raptadas”, estima Herasymchuck em declarações à Renascença. 685 crianças foram mortas e 2.373 ficaram feridas desde 2022, de acordo com o Procurador-Geral da Ucrânia. 2.294 crianças estão desaparecidas, de acordo com a polícia nacional da Ucrânia, que dá conta do aparecimento de 50.704 menores ao longo da guerra. 23 crianças foram abusadas sexualmente, de acordo com o Procurador-Geral da Ucrânia, sendo que a vítima mais nova de um crime sexual cometido pelos militares russos tinha apenas quatro anos de idade.