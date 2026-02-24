Transformar crianças ucranianas em cidadãos russos é um "crime diário" de Moscovo

24 fev, 2026 - 22:29 • José Pedro Frazão
A conselheira do Presidente da Ucrânia para os Direitos das Crianças acusa a Rússia de militarizar deliberadamente as crianças ucranianas capturadas nos territórios ocupados do Donbass.
Em entrevista à Renascença, Daria Herasymchuk diz que Moscovo está a tentar destruir a Ucrânia através da deportação de crianças para a Federação Russa.
Os ucranianos estimam que 20 mil crianças tenham sido deportadas ou deslocadas para a Rússia, com base em dados pessoais e confirmação de indícios de deportação de crianças, inscritos no projeto “Bring Back Kids UA”.
“Os russos têm apenas um objetivo para destruir o futuro da Ucrânia, que é destruir as crianças ucranianas na Ucrânia ou então usá-las, e doutriná-las, isto é, apagar completamente a sua pertença à nação ucraniana. O passo seguinte é militarizá-las", afirma a conselheira de Zelensky.
De acordo com Daria Herasymchuk, "todos os rapazes de 18 anos recebem convocatórias para o Exército russo e regressarão ao território do seu próprio país como parte do Exército do país agressor".
"Este é um plano claro. Todas as ações da Federação Russa são claramente planeadas. Não são caóticas. Eles sabem claramente o que estão a fazer”, afirma Daria Herasymchuk numa entrevista concedida em Lisboa, à margem de uma Conferência Internacional sobre o tema que decorre esta terça-feira, em Carcavelos.
Os ucranianos citam ainda dados abertos da Federação Russa para admitir que 744 mil crianças possam ter sido transferidas para a Federação Russa. Mas não existe nenhum país terceiro ou agência internacional que possa garantir fiabilidade destes ou outros números.
“Estamos certamente a falar de centenas de milhares de crianças ucranianas raptadas”, estima Herasymchuck em declarações à Renascença. 685 crianças foram mortas e 2.373 ficaram feridas desde 2022, de acordo com o Procurador-Geral da Ucrânia. 2.294 crianças estão desaparecidas, de acordo com a polícia nacional da Ucrânia, que dá conta do aparecimento de 50.704 menores ao longo da guerra. 23 crianças foram abusadas sexualmente, de acordo com o Procurador-Geral da Ucrânia, sendo que a vítima mais nova de um crime sexual cometido pelos militares russos tinha apenas quatro anos de idade.
Quatro anos de guerra na Ucrânia
Muitas crianças e jovens ucranianos foram crescend(...)
Kiev alega perigo de deportação para 2,6 milhões de crianças ucranianas que permanecem nos territórios ocupados desde 2014. “Todos os dias vemos um crime em grande escala que eles planearam meticulosamente - é o crime de raptar crianças ucranianas e transformá-las em novos cidadãos da Federação Russa”. Quase 2.000 crianças foram devolvidas à Ucrânia desde 2022, de acordo com o projeto Bring Back Kids, lançado pelo Presidente da Ucrânia.
A conselheira de Zelensky diz que apenas o mecanismo ucraniano de resgate de crianças tem resultados efetivos, apesar de um número reduzido de regressos. “O sistema de proteção da segurança infantil no mundo existe apenas no papel. Temos um amontoado de bons documentos internacionais, como o Direito Internacional Humanitário, a Convenção de Genebra, a Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança e muitos outros, ratificados por diferentes países, que prevêem que cada país que os assine reconheça que agirá de acordo com as regras. Mas não funcionou quando a Federação Russa disse que, simplesmente, não seguirá as regras geralmente aceites”, sustenta Daria Herasymchuk à Renascença.
É daí que surge o programa Bring Back Kids UA, “que, tal como um guarda-chuva, foi concebido para unir todos os países e todos os parceiros possíveis, para que pudéssemos trabalhar juntos num só sentido na questão do regresso das crianças”. Mais de 42 membros fazem parte desta coligação, na qual alguns países assumiram a responsabilidade de mediação no regresso das crianças ucranianas da Federação Russa. Daria Herasymchuk diz que há lugar para todos os países no projecto. “As crianças não são sobre política, são sobre valores comuns. E o regresso das crianças ucranianas não é apenas um problema ou questão da Ucrânia, mas para toda a comunidade mundial, porque hoje é uma criança ucraniana, e amanhã será uma criança de qualquer outro país do mundo”, argumenta a conselheira presidencial ucraniana.
Herasymchuk insiste que o projeto lançado por Zelensky é o único mecanismo de resgate de crianças que funciona. “Lentamente, mas funciona” em duas frentes possíveis. Quando é possível saber onde estão as crianças, “é mais fácil devolver” os menores detidos pela Rússia ainda que a Ucrânia alegue que Moscovo “está a fazer absolutamente tudo para impedir a reunificação de uma criança com a sua família biológica, fortalecendo vários sistemas de interrogatórios e documentos que exigem aos parentes biológicos”.
A primeira opção implica a ida dos parentes biológicos aos locais para que possam tentar ir buscar os seus filhos pessoalmente. A outra estratégia passa por organizar “operações de resgate, quando uma equipa especial tenta resgatar um certo grupo, geralmente pequeno de crianças, de cinco a 10 crianças”.
Seja como for, Kiev nunca deixa de acusar Moscovo de tentar impedir de devolver as crianças. “Os russos compreendem que estas crianças são testemunhas, viram tudo o que aconteceu com os seus próprios olhos e podem dizê-lo em voz alta. E os russos não querem deixar as testemunhas irem embora”, remata a conselheira presidencial ucraniana para os Direitos das Crianças.