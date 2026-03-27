"A escalada externa produziu uma consolidação interna no Irão"

O regime iraniano aguentou melhor os bombardeamentos do que se esperava?

Absolutamente. Poderíamos falar em duas décadas de assumida consciência por parte da liderança iraniana para esta preparação cuja grande parte foi feita com desconhecimento tanto de Israel como dos Estados Unidos.

As eventuais futuras investidas por parte dos Estados Unidos, que já ameaçou com intervenção no terreno - e ao que parece, com contingentes militares enviados desde os Estados Unidos - não deveriam ser uma surpresa.

Outro acontecimento que não fazia parte da leitura dos Estados Unidos foi o estrangulamento seletivo que está a acontecer no Estreito de Ormuz, que naturalmente virou do avesso a economia internacional, e ainda mais estará para acontecer.

O estreito de Ormuz revela-se verdadeiramente sob controlo do Irão. É mesmo assim?

É a minha avaliação. O poderio militar do Irão é francamente inferior ao de Israel e dos Estados Unidos.Muito armamento foi debilitado, mas a utilização de armas mais estratégicas, incluindo mísseis que eram do desconhecimento do Ocidente, está a promover ataques seletivos, pondo em causa até a qualidade da defesa antiaérea israelita, com a ‘Cúpula de Ferro’ à cabeça.

Sabemos que nunca foi declarada como eficaz a 100%, mas a estratégia do Irão também passou por desgastar a capacidade de reação da ‘Cúpula de Ferro’. O Irão disparou mísseis de grande potência que causaram dano, romperam a ‘Cúpula de Ferro’ e destruíram objetivos militares israelitas. As populações de Telavive e de Jerusalém também sofreram com as consequências destruidoras desses mísseis, em bairros residenciais e a atormentar a população israelita.

Quando surgiram ameaças de Donald Trump sobre Ormuz, houve uma corrida à colocação de minas que destroem os barcos que por ali circulam com bastante facilidade. O barulho proporcionado pela deslocação dessas embarcações, acaba por detonar as minas aquáticas perfeitamente destruidoras e que põem fora de combate qualquer embarcação que queira atravessar o estreito de Ormuz.

O estreito vai continuar a ser uma arma de grande alcance, de grande significado. As ameaças de retaliação de Trump não têm surtido efeito.