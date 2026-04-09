"Juan Carlos é um equilibrista, mas também um camaleão, que se adapta a tudo"

Uma das partes interessantes do livro diz respeito à relação entre o rei emérito Juan Carlos e o rei atual Felipe. Há descrições de relações muito frias, poucos telefonemas. Que contacto real têm como pai e filho?

Temos de distinguir duas coisas: a relação entre os dois reis e a relação familiar entre pai e filho. Ambos os reis sabem que a sua missão é preservar a coroa e tudo farão para a alcançar. Assim, o pai aceita todas as decisões que o filho toma para preservar a coroa, mesmo que isso implique viver longe. Mas compreende que há razões que são mais fortes ou importantes do que os laços pessoais.

Por outro lado, claro, a relação entre pai e filho é algo fria. Estão longe, não falam muito, porque é mesmo assim. Há uma certa distância física e emocional que magoa muito o pai, que se sente um pouco abandonado.

Esse sentimento de abandono está bem explícito no início do livro. É um abandono entre pai e filho ou de um rei com o seu país?

De um ponto de vista pessoal, é um pai magoado que se sente abandonado pelo filho, mas não guarda qualquer ressentimento em relação a Espanha ou ao povo espanhol. Ele compreende que pode ter desiludido alguns espanhóis, mas não há esse tipo de amargura ou ressentimento. É uma pessoa que aceita o seu destino.

Há uma certa distância física e emocional que magoa muito o pai, que se sente um pouco abandonado

Mas na página 31 o rei emérito manifesta receio de que, ao excluí-lo, a Casa Real fragilize a monarquia. Esta é uma leitura um pouco mais política da separação entre Juan Carlos e a coroa espanhola.

Sim, tem medo. Na realidade, ele é o "pai" da Constituição espanhola — chamada Constituição do rei Juan Carlos — e também, de certa forma, o "pai" da monarquia, que tem 50 anos. Explica no seu livro, que o rei Felipe, seu filho, desvinculou-se da sua base que é o rei Juan Carlos. A base institucional, histórica e política vem do rei Juan Carlos. Este teme que interromper a transmissão possa enfraquecer um pouco a monarquia atualmente.

Por enquanto, posso dizer que o rei Felipe está a sair-se bem num contexto difícil, com um governo complexo. Está a manter-se firme. A monarquia tem-se mantido bastante bem, até agora.

O rei emérito compreende a posição do rei Felipe?

Sim, o rei Juan Carlos apoiará sempre o rei Felipe, sempre. É o seu filho e também um bom rei, que está a fazer o melhor que pode numa situação difícil. Nunca criticará o seu filho, na sua perspetiva como rei. Os reis apoiam-se mutuamente.

Mas o seu desejo máximo é, como no título do livro, a "reconciliação"?

Quando escolhemos este título, a ideia de reconciliação era mais para descrever o seu reinado. O rei Juan Carlos, após a Guerra Civil e 40 anos de ditadura, reconciliou o povo espanhol. Mais tarde, o povo espanhol – ou alguns leitores – interpretaram o título de forma diferente, mas não era essa a intenção inicial.

O rei Juan Carlos apoiará sempre o rei Felipe, sempre

Tem um duplo sentido.

Exatamente. Não tinha visto nos dois sentidos, mas é assim – os livros escrevem-se e depois pertencem aos seus leitores.

A gestão da saída do rei para Abu Dhabi não foi pacífica. Juan Carlos considera que cometeu algum erro nesse domínio?

Não sei, não posso falar pelo rei a este respeito. Pelo que sei, é mais fácil ir embora do que voltar. E foi-se embora a pensar que ficaria fora por alguns meses, mas cinco anos depois, ainda está em Abu Dhabi. Portanto, acho que ele não previu isso.