“O funcionamento da União Europeia também vai a votos nas eleições húngaras”

Siegfried Muresan, eurodeputado romeno do Partido Popular Europeu é co-relator do Parlamento Europeu para as negociações sobre o próximo quadro financeiro plurianual de sete anos, entre 2028 e 2034, responsabilidade partilhada com Carla Tavares, eurodeputada eleita pelo PS.

Em conversa com a Renascença, à margem de uma recente visita de trabalho a Portugal, Muresan reconheceu a importância das eleições deste domingo na Hungria para a Europa e para o apoio à Ucrânia.

Discute-se neste momento um possível atraso no calendário negocial do quadro financeiro plurianual. O Chanceler alemão Merz fala mesmo na possibilidade de adiamento para o próximo ano. Considera isso cada vez mais plausível?

Um atraso seria um erro. O próximo quadro financeiro plurianual da União Europeia deverá entrar em vigor a 1 de Janeiro de 2028. Continuará a financiar as áreas prioritárias tradicionais, como a Política Agrícola Comum ou a política de Coesão, mas terá também novas prioridades em matéria de segurança e defesa. Queremos que estas áreas, negligenciadas no passado - como a defesa - recebam apoio já no início de 2028.

Não podemos tolerar atrasos nesta área e, para que os beneficiários tenham acesso ao financiamento a 1 de janeiro de 2028 sem demora, é essencial que adotemos o orçamento para os próximos sete anos a nível europeu em breve, para que, posteriormente, as autoridades nacionais e regionais possam preparar os programas e a absorção dos recursos.

A eurodeputada Carla Tavares e eu apresentaremos, nas próximas semanas, a posição do Parlamento para as negociações com o Conselho e a Comissão. O nosso objectivo é que esta posição seja adoptada pelo plenário do Parlamento Europeu no final de Abril, para que o Parlamento tenha um mandato negocial.

Apelo veementemente ao Conselho e aos Estados-Membros que não atrasem as suas discussões. Devem adotar uma postura negocial também nos próximos meses, para que possamos reunir, negociar e concluir o mais rapidamente possível.

A expectativa do Parlamento é que as negociações estejam concluídas antes do final de 2026. Isto porque 2027 será um ano de eleições em muitos dos maiores Estados-Membros da União, provavelmente França, Itália, Espanha e Polónia. Será difícil aprovar um projeto com impacto para sete anos durante as campanhas eleitorais. Pensamos que o final de 2027 é demasiado tarde.

Comenta-se também o impacto destas eleições húngaras.

Infelizmente, este governo húngaro tem sido, durante muitos anos, um mero fantoche da Rússia e tem sabotado a União Europeia, de forma consciente e deliberada.

Mais do que isso, enfraqueceu também a Hungria. A Hungria tem mais de 20 mil milhões de euros em fundos da UE congelados porque este governo húngaro agiu contra as regras, contra os valores europeus, contra o Estado de Direito . Basicamente, empobreceu a Hungria e agiu contra os interesses do povo húngaro.

Portanto, o povo húngaro decidirá quem deseja que lidere o seu país e depois veremos como lidaremos com isso a nível europeu. Mas posso afirmar, com toda a clareza que quem quiser receber fundos europeus tem de respeitar os valores europeus. Precisamos de uma condicionalidade muito clara em matéria de Estado de Direito para o futuro.

A inclusão de uma cláusula sobre o Estado de Direito é essencial para o Parlamento Europeu?

Será muito importante. É fortemente defendida por todos os grupos pró-europeus no Parlamento Europeu. Queremos que uma cláusula sobre o Estado de Direito se aplique a todo o orçamento da União, para que quem receba fundos europeus tenha de respeitar os valores europeus.

Todos os governos devem estar conscientes disto e devem saber antecipadamente qual será o preço a pagar, quantos fundos serão suspensos se agirem contra o Estado de direito e contra os valores europeus.

Esperamos que, após estas eleições húngaras, haja um impulso para avançar com as negociações sobre o orçamento da UE, e acreditamos que isto também é do interesse do povo húngaro. Se Viktor Orbán bloquear toda a Europa, o povo húngaro também sairá a perder.