Castro Mendes: "Deixarmos de ter um Cavalo de Troia dentro da UE é uma belíssima notícia"

Na leitura de Luís Filipe Castro Mendes, não poderia ter existido melhor notícia para a União Europeia do que a derrota de Viktor Orbán. Quer dizer... podia: "seria a melhor notícia a queda do Trump, mas eu acho que deixarmos de ter este peão, este 'Cavalo de Troia' dentro da União Europeia é uma belíssima notícia".

Ainda assim, o antigo embaixador português em Budapeste não tem dúvidas de que a "vitória esmagadora" de Magyar contra Orbán "é uma grande derrota, de Trump e uma grande derrota de Putin".

E o que pode isso valer? Qual poderá ser o verdadeiro significado para a União desta viragem na Hungria? "A Hungria - e Magyar disse isso na sua campanha - vai estar mais aberta e mais virada para a União Europeia", lembra o diplomata em entrevista à Renascença.

Por agora essa é apenas uma expectativa, mas em breve - o mais tardar no Conselho Europeu de junho - todas as dúvidas deverão ser desfeitas, quando os restantes 26 tentarem, novamente, libertar a prometida ajuda de 90 mil milhões de euros à Ucrânia.

Em março, direta ou indiretamente, Orbán foi acusado pelos seus parceiros europeus de voltar atrás na palavra dada e de fazer chantagem. De nada serviu, e os olhos voltaram-se, de imediato, para as legislativas na Hungria, na esperança, tanto em Bruxelas como em Kiev — de que Orbán fosse destronado. Já está. Falta agora o passo seguinte: que Péter Magyar chegue com vontade de desfazer este nó, e muitos outros tem dificultado a construção europeia.

É essa também a convicção do embaixador Castro Mendes: "Julgo que ele (Péter Magyar) terá tendência para abrandar o braço de ferro com Bruxelas, até porque precisa do apoio de Bruxelas. Precisa dos fundos de Bruxelas, porque esse corte contribuiu muito para a má situação económica da Hungria. É certo que a Hungria tem algum contencioso histórico com a Ucrânia, mas o contencioso histórico com a Rússia é muito maior... teve sob a dominação Soviética."

Quem é Pedro Húngaro, Péter Magyar?

Péter Magyar, enfim...ele era militante do Fidesz (União Cívica Húngara), era marido de uma ministra da Justiça que foi demitida por causa de um escândalo relativo à absolvição de um elemento próximo do governo, acusado de pedofilia. A senhora, como ministra da Justiça, foi responsabilizada politicamente. O marido de quem, aliás, já estava separada - Péter Magyar, entrou então numa linha de oposição, de denúncia do governo de Orbán e, sobretudo, de coisas de que tem conhecimento: As redes de poder, as redes de corrupção - não tenhamos medo da palavra - e as redes económicas.

Bom, agora que ele [Péter Magyar] vai ser primeiro-ministro, será realmente prioritário para a sobrevivência política dele, desmantelar as leis que vieram condicionar fortemente a alternância política no país.

Ele tem votos do campo e da cidade, tem um fortíssimo apoio na juventude e, portanto, esta votação, que é uma votação de mais de dois terços - 138 deputados - permite-lhe rever a Constituição e reaproximar-se da União Europeia. Não quer dizer que vá cortar todos os laços com a Rússia, porque ainda há fortes dependências, mas é evidente que esta vitória esmagadora de Magyiar contra Orbán é uma derrota...uma grande derrota, de Trump e uma grande derrota de Putin.

Parece-lhe que Úrsula Von der Leyen — a presidente da Comissão Europeia — deve esperar, de facto, a partir de agora, uma cooperação por parte da Hungria que não existiu com o Orbán?

Sim. A Hungria, e Magyar disse isso na sua campanha, vai estar mais aberta e mais virada para a União Europeia. O que não quer dizer, evidentemente, que faça tudo o que a União Europeia quer. Nós não sabemos ainda, nomeadamente, o que é que vai fazer em relação à Ucrânia.