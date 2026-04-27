"Não tenho a certeza se os corredores europeus de hidrogénio darão certo"

O vosso relatório cita um estudo que concluiu que, até 2040, 60% da rede europeia de gasodutos de hidrogénio poderia ser constituída por linhas de gás natural reconvertidas. E estima-se um investimento de 240 mil milhões de euros em redes de hidrogénio até 2040.

É uma questão complexa. Eu não fiz esse estudo, apenas o citei. Mas um dos desafios da utilização de gasodutos para hidrogénio é que o hidrogénio é uma molécula minúscula, muito difícil de manusear, e danifica a metalurgia de muitos gasodutos.

Portanto, a razão pela qual os gasodutos necessitam de operar a uma pressão mais baixa, por exemplo, quando transportam hidrogénio – ou mesmo quando não o conseguem transportar – depende da metalurgia destas tubagens, pois o hidrogénio é uma molécula traiçoeira.

Gostaria de ver estudos adicionais e compreender melhor a composição de cada gasoduto e como se comportará no transporte de hidrogénio. Mas é útil ter pelo menos a opinião de um estudo sobre o futuro desta área. Mas não creio que este estudo seja necessariamente a palavra final.

No projeto de “Autoestradas da Energia”, apresentado por Ursula von der Leyen no ano passado, há oito áreas prioritárias, incluindo a construção de um corredor de hidrogénio no Sul, ligando o Mar do Norte ao Mediterrâneo. E um outro corredor de hidrogénio no Sudoeste, de Portugal à Alemanha.

Acho que a parte do hidrogénio é mais aspiracional. Os projetos que Von Der Leyen colocou sob essa designação estão lá porque são projetos a longo prazo. Não são propriamente projetos de resultados rápidos, são muito mais focados na resolução de problemas estruturais a longo prazo, alguns deles em áreas como os Balcãs, que estão na periferia da UE. Há muito trabalho, tanto em termos de políticas como de infraestruturas, que precisa de ser feito para os integrar ainda mais.

Ou para os países bálticos, que só recentemente se ligaram completamente à rede europeia – e estão a ser ainda melhor ligados, garantindo a sua segurança energética, tendo em conta a sua posição histórica.

Assim sendo, não esperaria muitos resultados rápidos apenas alguns meses após o anúncio destas políticas pela presidente von der Leyen, simplesmente porque são concebidas como aspirações a longo prazo, visando a resolução de problemas estruturais.

Mas não há nada que possa ser concretizado a curto prazo?

Depende de projeto para projeto. Se observarmos os Estados Bálticos, por exemplo, todos são a favor de uma maior integração com a União Europeia. Trata-se apenas de concretizar projetos e encontrar financiamento. Não falta vontade política para que estas coisas aconteçam. Já nos Balcãs, por exemplo, existem alguns problemas com as políticas, porque esses países estão parcialmente na UE e parcialmente fora dela.

Existem diferenças entre os projetos, variando se há coisas que precisam de ser feitas, se a vontade política está claramente presente e se a base política está estabelecida. Além disso, alguns deles também enfrentam questões políticas. Eu usaria os Balcãs como um bom exemplo disso.

O vosso estudo exclui a abordagem à Ucrânia, quando há várias pressões para a entrada na União Europeia nos próximos cinco anos. Porquê?

Isso não foi incluído, porque baseámos o documento sobre a integração no projeto anunciado pela presidente Von der Leyen, simplesmente porque era uma boa forma de abordar o tema e fornecer alguns exemplos indicativos.

Penso que há muitas interrogações sobre o futuro do sector energético ucraniano. Na verdade, passei algum tempo na semana passada a conversar com um analista ucraniano sobre a situação atual do fornecimento de eletricidade e gás na Ucrânia. Está em constante instabilidade, num cenário de bombardeamento contínuo. É uma batalha constante para manter o fornecimento e para substituir o que está avariado.

A minha intuição diz-me que, como o sistema energético ucraniano se encontra atualmente em modo de sobrevivência, é difícil elaborar planos a longo prazo em que o documento se concentrava e que eram as prioridades da presidente von der Leyen.

É claro que a União Europeia, e especialmente alguns dos países vizinhos, têm estado muito focados em manter o sistema energético da Ucrânia em funcionamento. E também o facto de a Ucrânia se ter sincronizado a rede elétrica da UE logo após o início da guerra, demonstra definitivamente um certo empenho da UE em ajudar.

Mas penso que a integração a longo prazo com a rede da UE pode ser um passo muito à frente. Neste momento, o sistema energético da Ucrânia está numa espécie de modo de sobrevivência.

O estudo lembra que a UE fixou uma meta para todos os Estados-membros para que tenham capacidade de transmissão transfronteiriça suficiente para importar ou exportar 10% da sua procura de eletricidade até 2020, valor que sobe para 15% até 2030. Mas também assinalam que há seis países da Europa continental que ainda não cumpriram a meta de 2020 — França, Grécia, Itália, Países Baixos, Polónia e Espanha. São estes que estão a bloquear verdadeiramente a integração energética europeia?

É verdade que, por várias razões que variam de país para país, certas nações não se sentiram impelidas a construir os projetos, seja porque acham que os seus vizinhos poderiam beneficiar mais do que elas, ou porque isso varia de lugar para lugar. Mas é verdade que estes países ficaram para trás na construção de capacidade de interligação e os motivos também variam de lugar para lugar.

Escrevem que a questão do armazenamento de eletricidade que, de acordo com o relatório, está subrepresentada nos planos de integração e investimento da UE. Porquê?

Confesso que fiquei um pouco surpreendido por não ter visto o armazenamento incluído nos planos de integração. Talvez isto se deva ao facto de o armazenamento ter sido considerado numa diretiva diferente ou num conjunto distinto de planos - a UE tem muitas diretivas e planos, como pude constatar nas minhas pesquisas.

Talvez o foco esteja noutro lugar. Mas acho mesmo que é importante. Se o que se pretende é que as energias renováveis forneçam eletricidade com a maior frequência possível, o armazenamento é mais uma forma de o fazer.

Em vez de exportar o excesso de eletricidade renovável, pode armazená-la e utilizá-la mais tarde. Vejo o armazenamento e a interligação como duas formas diferentes de atingir este objetivo económico. Pretende-se que as energias renováveis definam o preço de equilíbrio do mercado tanto quanto possível, porque isso torna a eletricidade mais barata, especialmente num mundo onde o gás natural é muito caro na Europa. E o armazenamento é mais uma forma de o fazer.

Isto facilita a integração. Ajuda a suavizar o fornecimento, em geral. E, portanto, o armazenamento é sempre uma boa ideia, desde que seja acessível.

Mas requer resolver alguns dilemas, pois apresenta algumas resistências locais sobre a exploração de materiais críticos.

O armazenamento é uma coisa boa. Provavelmente vale a pena discutir algumas questões como as baterias, o que nos leva ao lítio. As baterias são ótimas para armazenamento intradiário, ou seja, para armazenar a energia solar produzida durante o dia para suprir o pico de consumo à noite, quando chegamos a casa, vemos televisão e fazemos outras coisas.

Mas não são tão boas para armazenamento a longo prazo, ou para armazenamento sazonal, por exemplo. É difícil, é muito caro ter tantas baterias para um armazenamento sazonal.

Outro ponto que gostaria de salientar é que não se trata apenas da presença de reservas de lítio, que são excelentes. A maior parte do processamento de novos materiais energéticos está concentrada na China. E também é verdade que a China é líder mundial na produção de baterias, se considerarmos o armazenamento de energia.

Portanto, nos Estados Unidos e também na Europa, estamos a pensar muito em como podemos trazer de volta para os nossos países - para perto de nós ou para países parceiros - mais destas indústrias, para que possamos produzir mais destes produtos.

A China partiu um pouco ‘na frente’ neste aspeto, mas, principalmente se estivermos a falar de uma região com bons recursos para diversas coisas, isso não significa que não possamos fazer este tipo de fabrico e extração de materiais em locais que não sejam a China ou que não tenham ligações a Pequim. Mas, neste momento, a China está realmente na liderança nestas tecnologias.

Regressando ao relatório, ele passa "de raspão" na questão do apagão de há um ano na Península Ibérica. Qual é a lição que retira deste evento?

Vou dizer-lhe o que percebi dos engenheiros de sistemas de energia, porque eu sou engenheira, mas não eletrotécnica. Pelo que percebi, as energias renováveis não foram a causa imediata do apagão. A causa imediata do apagão foi o facto de os equipamentos em torno destas fontes de energia não serem tão modernos, ou capazes como deveriam ser, para ajudar a estabilizar a rede.

Portanto, não é que a estabilização da rede fosse impossível. Acontece que, em Espanha, muitas instalações de energia renovável não eram obrigadas a ter, nem possuíam, os inversores mais modernos que poderiam ter ajudado a manter a rede estável.

Portanto, é uma simplificação excessiva dizer que o apagão foi causado pelo excesso de energia renovável, o que terá levado à instabilidade da rede. Será mais correto dizer que estas fontes de energia renovável não foram construídas e não possuíam os equipamentos necessários para proporcionar a estabilidade de rede que deveriam.

Isso, na verdade, é ótimo, porque é um problema que tem solução. Se instalar equipamentos mais modernos à volta destas fontes de energia renovável, capazes de ajudar a manter a rede estável, não terá este tipo de problemas. É isto que os engenheiros de sistemas de energia me dizem.

Certamente gostaria que isto não tivesse acontecido, mas pelo menos é um problema que sabemos como resolver. E isto resolve-se com equipamentos mais modernos para estas fontes de energia renováveis, à medida que transferem a sua eletricidade para a rede.

A Península Ibérica tem boa penetração de renováveis. No vosso relatório recordam que energias renováveis são a fonte de energia mais económica, atendendo a que têm custos marginais extremamente baixos. Podemos assistir a uma diminuição do preço da eletricidade? E a que se referem com o alerta sobre os custos sociais e económicos desta transição?

Quando pensamos em tentar reduzir os custos da eletricidade em toda a União Europeia, este é certamente um objetivo nobre que torna as economias em geral mais competitivas. Mas, neste tipo de esquema, a eletricidade não é mais barata para todos a todo o momento.

Por exemplo, se tiver preços de eletricidade muito baixos em locais com muita energia renovável durante o dia e se, por exemplo, distribuir esses preços por uma área maior, pode haver algumas pessoas em situação um pouco pior, porque essa energia ficou concentrada numa área geográfica específica.

Portanto, quando pensamos em quem vai pagar isto, há benefícios que são amplamente distribuídos, mas precisamos de pensar em como distribuir tanto os custos dos projetos como os benefícios desses projetos de uma forma justa e que não prejudique as pessoas cujos preços da eletricidade podem subir e que não podem suportar isso.

Há sempre o desafio de fazer investimentos que dão retorno no futuro, mas que precisam de ser pagos agora. E se nem todos estiverem sempre em melhor situação, é preciso pensar em como lidar com aquelas pessoas cujos preços podem subir em determinados momentos e que podem não conseguir suportar isso.

Este conteúdo é feito no âmbito da parceria Renascença/Euranet Plus – Rede Europeia de Rádios. Veja todos os conteúdos Renascença/Euranet Plus.