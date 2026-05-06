"Países do sul da Europa devem ponderar a elaboração de uma estratégia de segurança regional"

Portugal é um ponto de entrada para o GNL americano. Se a energia é assim tão importante nesta equação, poderá o GNL tornar-se a base de uma relação transatlântica renovada? Y

Isso é complicado, aliás tal como toda a relação. A mudança dos europeus do GNL russo para americano durante a administração Biden foi vista como uma salvação para a Europa, em circunstâncias extremamente difíceis.

Recordo que a maior parte do gás russo foi transportada para a Europa, quase toda por oleodutos, e existe toda uma infraestrutura de gasodutos na Europa. Substituir isso por GNL e criar as estruturas portuárias e de transporte para esse efeito não foi nada fácil, especialmente para a Alemanha, que basicamente teve de as construir do zero.

Neste momento, o problema da relação transatlântica é muito maior do que apenas este aspeto da importação de energia. Permita-me lembrar que, no verão de 2025, quando a UE e a administração Trump negociavam um acordo comercial EUA-UE no resort de golfe escocês de Turnberry, os europeus compreenderam que teriam de aceitar as tarifas da administração dos EUA devido às suas óbvias vulnerabilidades de segurança e à importância existencial extrema de poder comprar armas americanas e passá-las para a Ucrânia, armas em que ainda não estamos em posição de as produzir nós próprios, embora pense que estamos a chegar lá.

Parte do acordo a que chegámos não foi apenas a linha base de 15% para tarifas, mas também um entendimento para comprar GNL americano numa quantidade igual ao consumo total de energia do continente. É justo dizer que isso foi, em grande parte, uma promessa pouco sincera, não só porque compramos energia de outras fontes, mas também porque o número derivou de um inquérito informal à indústria consumidora de energia. Por outras palavras, era praticamente um palpite fundamentado, nada mais do que isso.

Gostaria de enfatizar que, dado o agravamento do ambiente geral de segurança para a Europa, houve um apoio chinês à agressão russa, que não passa apenas através de bombardeamentos e combates na linha da frente na Ucrânia todos os dias, mas também através de sabotagem quase diária e propaganda por toda a Europa - a chamada guerra híbrida.

E houve tentativas bastante abertas da administração Trump de fazer avanços predatórios para conquistar território europeu como a Gronelândia. Ou coagir a Europa de outras formas, ou ameaçar sair da NATO se a administração Trump não obtiver XYZ.

É muito claro que isto gera um enorme impulso na direção da energia renovável de origem europeia. Essa tendência está agora fortemente reforçada. O problema é que isso traz as suas próprias questões.

Politicamente, a estratégia europeia para os Estados Unidos pode ser bem estabelecida no tempo. A Europa está à espera das eleições intercalares de novembro e de saber se existe possibilidade de uma mudança estratégica nos Estados Unidos. Essa é uma estratégia viável ou arriscada? E há espaço para ter laços transatlânticos para além de tentar contornar a administração?

Essa é uma pergunta muito complicada. A resposta tem de ser dada em vários níveis. Em primeiro lugar, mesmo neste momento que é tão difícil como sempre foi para a relação transatlântica e para os europeus, com uma administração verdadeiramente disruptiva e muitas vezes genuinamente hostil, existem relações de trabalho entre agências que realizam trabalho técnico.

Existem relações de trabalho entre agências de informações, etc. A Ucrânia continua a receber informações dos EUA no campo de batalha, e isso é extremamente importante para eles. Dito isto, penso que seria bastante imprudente que, apesar dos sinais de potenciais surpresas democratas em muitos círculos eleitorais nas eleições intercalares, os europeus pensassem que ao mudar um interruptor, e depois estamos todos noutro filme.

Há uma simples razão isso sobrestima o papel do Congresso. Nos últimos 14 meses, o Congresso praticamente desistiu da elaboração de leis. E também não se opôs, na sua maioria, a uma administração presidencial que tem estado extraordinariamente focada em tomar decisões unicamente com base no poder executivo, negando ao Congresso o poder de co-decisão, mesmo quando isso é constitucionalmente mandatado. E o Congresso, na maioria das vezes, não resistiu a isso.

Foi o Supremo Tribunal que acabou por decidir no caso das tarifas amplas "trumpianas", baseadas na invocação de poderes de emergência. O Supremo Tribunal há alguns meses considerou tudo isso inconstitucional.

Este Congresso é uma sombra do que já foi. E até uma maioria democrata no Congresso teria de lidar com uma administração que sabia que o próprio presidente está em final de mandato, porque, segundo a Constituição americana, ele não pode candidatar-se a um terceiro mandato. Por isso, ele está muito focado em fazer as coisas acontecerem.

Penso que seria também ingénuo assumir que a visão dos democratas, por exemplo sobre livre comércio ou segurança, diferiria em todos os pontos essenciais desta administração. Há também muitos protecionistas comerciais e industriais no centro-esquerda na América.

Depois, quase todos os democratas não só querem como exigem que os europeus assumam mais a sua própria defesa, e, na minha opinião, isso é absolutamente razoável.

Finalmente, não nos esqueçamos que os democratas continuam a lutar com duas questões. Eles são, tal como o Partido Republicano em ambas as câmaras do Congresso, uma gerontocracia. E essa mudança geracional ainda não ocorreu totalmente. Ainda estão a trabalhar numa renovação geracional.

Em segundo lugar, sabem que, ao não terem coragem para apresentar outro candidato nas últimas eleições presidenciais que não Biden, permitiram a situação em que a América se encontra atualmente. Ou seja, estão a ser responsabilizados e de facto têm parte da culpa pela situação atual.

Por isso, não aconselharia os europeus a esperar uma América mais introvertida, mesmo com uma vitória democrática nas eleições intercalares de novembro.