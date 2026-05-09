“Um acordo nasce, cresce e morre. Implementa-se, avalia-se e ajusta-se, se necessário”

Pode dar-nos exemplos de como os produtos portugueses vão beneficiar deste acordo?

Nós temos mais de 30 Identificações Geográficas Protegidas, de produtos portugueses que podem ser exportados.

Quando vão ao Brasil, uma garrafa de vinho português, que aqui custa 5 euros no supermercado, lá custa no mínimo 25 a 30 euros. É um preço proibitivo porque as taxas alfandegárias impedem a exportação de vinho.

Posso dar o exemplo do azeite ou do queijo, juntando três bons exemplos de como podemos ampliar o ‘mercado da saudade’ e que ficarão muito mais acessíveis aos consumidores do outro lado do Atlântico. E vice-versa também, no que importamos, tendo como exemplo a soja ou ou milho para as farinhas para alimentação animal, que ficarão mais baratas também para a produção na Europa.

É uma relação em que vamos ganhar dos dois lados do Atlântico. Como tudo na vida, é um acordo que nasce, cresce, alimenta-se, altera-se e morre. Não há nenhum problema se tivermos de fazer ajustes, que até são bem-vindos. Depois de termos o acordo implementado durante uns meses, ao final do ano avalia-se e ajusta-se o que for necessário.

Isso é um espírito de abertura democrática. Não avançar com o acordo é altamente penalizante, face à conjuntura geopolítica e geoeconómica que atualmente sofremos.

A diversificação de mercados é altamente desejável. No Brasil, que representa cerca de 80% do Mercosul, cultivam-se os mesmos valores que se cultivam em Portugal ou no resto da Europa. Estamos a falar de comunidades onde há uma partilha e uma cultura muito parecida com a que existe na Europa. Coisa diferente é, por exemplo, quando falamos da China ou da Índia, com a qual temos também estabelecido acordos de parceria. As culturas de vida destes países são completamente diferentes das nossas.

O acordo Mercosul tem as questões ambientais, laborais, de direitos humanos, enfim, é o melhor acordo de sempre.

Ao falarmos de Mercosul, falamos de gente que tem origens em Portugal, mas também noutros países da Europa e, por isso, estamos a falar com gente nossa e com as quais tem sido também um gosto conviver. Tenho visto grande disponibilidade do outro lado do Atlântico para se avançar ao cabo de 25 anos.

Na última visita que fiz à Argentina, o líder da maior central sindical, disse-me que eu não conseguia dar melhor exemplo de um bom acordo nos últimos 20 anos do que o acordo do Mercosul.

Gostaríamos de ter pontos mais aprofundados ligados ao mercado de trabalho, mas este é o melhor acordo que alguma vez assinamos. É o mais completo, não é um acordo exclusivamente de comércio. Tem as questões ambientais, laborais, de direitos humanos, enfim, é o melhor acordo de sempre.

No entanto, persistem obstáculos mais do lado europeu do que sul-americano.

A Europa é que titubeou. Por uma diferença de 10 votos, o Parlamento Europeu decidiu remeter o acordo para o Tribunal de Justiça da União Europeia para validar as cláusulas do acordo, em função da sua conformidade com os tratados de funcionamento da União Europeia.

Nós, europeus, é que estamos, de alguma forma, a falhar. Eles estão mais avançados do que nós. A questão agora que se põe é a garantia de que a fiscalização funciona logo na origem, de forma que os produtos garantam a qualidade imposta pela legislação europeia.

Neste primeiro ano, o grande desafio é fazer com que os detratores do acordo não tenham razões para vir dizer que, afinal, tinham razão, porque os produtos não chegam cá com a qualidade que era suposto.

Em Portugal, não houve a oposição ao acordo que houve em Espanha ou em França. Afinal o que é assim tão mau que ponha os tratores nas ruas da Europa em protesto contra o acordo?

O lobby da agricultura e a subsidiodependência dos agricultores franceses não são de agora. Tem sido uma constante em todas as negociações da União Europeia. Recordo por exemplo o grande alargamento onde entrou um grande produtor que é a Polónia, que hoje também está reticente relativamente ao acordo.

Neste momento, estamos a negociar o quadro financeiro plurianual 2028-2034 e o setor agrícola tem negociado ‘quase a tocar’ na chantagem em função do acordo União Europeia-Mercosul, pedindo cada vez mais apoios para a área do setor primário. Tem sido uma oportunidade para virem reivindicar apoios numa altura onde se negocia o próximo quadro financeiro plurianual e, conjuntamente, estamos a entrar em vigor também com o Acordo União Europeia-Mercosul.

É uma prática comum que não é de agora. Essas associações e confederações de agricultores, particularmente de determinados países, têm tido sempre sucesso durante estes períodos negociais. Do que tenho escutado, o patamar de negociação que atingiram é suficiente para que venham a dar o assentimento sem grandes reservas.