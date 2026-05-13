Cavaco Silva: "A Europa não deve acobardar-se" perante Donald Trump

É isso que lhe pergunto, recorrendo ao Relatório Draghi que já citou: Não é possível fortalecer a competitividade europeia sem ganhar escala, presumo, sem decisões mais centralizadas e anunciadas a uma só voz, o que nem sempre acontece na União Europeia e no seu tempo também já era assim. A solução poderá passar por um federalismo? Sei que nunca foi um fã do federalismo, mas poderia ser um bom caminho?

Eu acho que é melhor deixar essa ideia do federalismo. Existe um verdadeiro federalismo monetário com um Banco Central Europeu, com uma política monetária única, uma política cambial única, uma política de supervisão e uma moeda única.

Aí, a Europa entrou nos domínios daquilo que se chama “património do Estado”: a moeda, o orçamento, o câmbio, tudo isso. Eu sou um defensor da União Europeia e da União Monetária e, portanto, da Zona do Euro.

O Relatório do Draghi é de 2024. É um relatório muito importante que identificou as razões desta discrepância de crescimento económico e de produtividade da Europa em relação aos Estados Unidos e em relação à China, e propôs soluções. E um dos problemas que menciona é a dimensão das empresas europeias, muito aquém das empresas norte-americanas e as empresas chinesas e, portanto, sem ganhos de escala. Ele menciona mesmo que, nas 50 maiores empresas do mundo há apenas quatro empresas europeias.

Por exemplo, no domínio das telecomunicações há dezenas de empresas na Europa. Eu penso que em Portugal existem algumas quatro. Nos Estados Unidos e na China é um número muito reduzido. Portanto, a escala é muito importante.



Depois, ele sublinha a importância da coordenação das políticas económicas entre os Estados-membros, tem de haver mais coordenação. E, de seguida, elabora no problema da Defesa. A Europa tem de investir mais na Defesa, tem de investir mais na Defesa, reduzir substancialmente a dependência dos Estados Unidos em matéria de defesa e segurança. Não é apenas fazer dentro da União Europeia um pilar da NATO, mas uma força, uma identidade europeia de defesa separada mesmo da NATO, mas em cooperação com a NATO, para poder intervir em situações em que os Estados Unidos não têm interesse. Embora eu considere que [a Europa] não pode desligar facilmente os Estados Unidos, porque leva muito tempo a construir uma força de defesa credível dentro da Europa, e há uma diferença importante, difícil de corrigir, que é a dissuasão nuclear. Os Estados Unidos têm uma força nuclear, tal como a Rússia, e a Europa não tem capacidade de dissuasão nuclear.



De qualquer forma, a Europa está agora voltada, parece que com alguma vontade, principalmente por parte da Comissão e da Sra. Von der Leyen, em responder a estes desafios. Portanto, eu acho que é preciso que avance.

O Relatório Draghi dá um impulso chamando a atenção dos países que é a altura de tentar corrigir os atrasos acumulados ao longo do tempo em matéria de produtividade e em matéria tecnológica. Mas também diz que é preciso apostar muito na inovação e aponta um número assustador do investimento adicional que é necessário fazer na Europa: 800 mil milhões de euros, anualmente. Isso só pode ser conseguido através da emissão de dívida europeia.

A Europa tem de investir mais na Defesa (...), uma força, uma identidade europeia de Defesa separada mesmo da NATO, mas em cooperação com a NATO, para poder intervir em situações em que os Estados Unidos não têm interesse

Já há precedentes, apesar de tudo…



Sabe que tem sido muito difícil convencer os Estados-membros a aceitar a emissão de dívida europeia. Foi conseguido com a covid-19 e foi muito importante. Eu penso que tem de acontecer o mesmo para apoiar os países no reforço das despesas em defesa e segurança.

Eu acho que há, neste momento, uma consciência muito mais forte dentro da União Europeia de que é a altura de avançar nas reformas que são essenciais para garantir mais crescimento económico e mais desenvolvimento tecnológico…é que, sabe, mais produtividade significa mais poder.

A propósito do aumento necessário da competitividade, defendido pelo Relatório de Draghi, alguns líderes europeus já disseram: “vamos avançar de qualquer forma. Quem quiser juntar-se, junta-se, quem não quiser…” admitindo, no fundo, uma expressão que o Sr. Professor utilizou noutros tempos: “Europa a duas velocidades”. Há agora esse risco?



Ele próprio escreveu… Draghi escreveu: “se não for possível avançar a 27, então se avança pela coordenação de políticas num número menor à totalidade daqueles que constituem a União Europeia”.

Mas isso será a tal “Europa a duas velocidades”…

Atualmente isso é possível, nos termos da legislação europeia.

Mas eu recordo-me que o Sr. Professor, nos anos 80 e 90 (do século passado), se bateu muito para que Portugal garantisse um lugar na carruagem da frente. E a verdade é que fazemos parte da Zona Euro desde o início. É vital que agora Portugal também entre na primeira carruagem?



Eu considero que a adesão de Portugal à União Europeia foi muito positiva para o nível de desenvolvimento e de bem-estar da população portuguesa. Os portugueses têm milhares de razões para se congratularem com a adesão de Portugal à União Europeia e à Zona Euro. Imagine só aquilo que seria a situação económica e sanitária em Portugal, no tempo da covid-19, sem o apoio do Banco Central Europeu e o apoio da União Europeia. Mas, como sabe, nós cometemos alguns erros que não podem ser cometidos por um país da Zona Euro.



Já lá iria. Mas está-me a dizer que podemos ter de entrar agora, no capítulo da competitividade, numa segunda carruagem?

Não. Portugal deve atuar no quadro da União Europeia em todas aquelas direções que sejam fundamentais para o aumento do crescimento económico do conjunto, para o desenvolvimento tecnológico e para o aumento do poder a nível geopolítico. Portugal, a sua política não pode ser conduzida independentemente dos novos desafios que a União Europeia enfrenta e que está a tentar resolver. Mas, como disse, surgem às vezes muitas dificuldades no Conselho. Não dentro da Comissão, no Conselho.

Falava há pouco de erros que Portugal cometeu neste caminho, e também já vai longa a participação de Portugal na União Europeia. Ainda somos bons alunos? Eu pergunto isto porque fomos ultrapassados na produtividade, no desempenho económico, creio eu, por todos os países do Leste, que entraram na União Europeia depois de nós. Há solução?



Portugal foi ultrapassado no seu crescimento económico, no seu rendimento "per capita", por vários países que aderiram à União Europeia 20 anos depois do Portugal. E é por isso que eu digo – e é bom que os portugueses estejam conscientes disso – que somos um país relativamente pobre, porque em matéria de rendimento "per capita" em paridade do poder de compra, nós estamos abaixo da média europeia e abaixo de alguns países que entraram na União Europeia 20 anos depois de nós. Duas razões: Primeiro os erros que cometemos, e que implicaram uma troika instalada em Portugal, um programa de assistência económica e financeira no ano 2011, na sequência de erros que cometemos e que um país da Zona Euro não pode cometer.

Em segundo lugar, porque o crescimento económico do país e o crescimento da produtividade neste século XXI, em Portugal, têm sido bastante fracos e outros países têm nos ultrapassado. Recentemente eu escrevi um artigo sobre essa questão: O dinheiro do Estado não cai do céu. O dinheiro do Estado é dinheiro dos impostos pagos pelos contribuintes. E [nesse artigo] eu lembrei, na sequência de muitos outros textos que tenho vindo a publicar, que sem um conjunto de reformas fundamentais que são decisivas para um crescimento económico mais forte, da ordem dos 3% a 4% ao ano, Portugal não conseguirá aproximar-se dos níveis de desenvolvimento económico e social dos países mais ricos. E eu não quero voltar a essa questão, porque escrevi há pouco tempo um ensaio sobre essa matéria, mas sem isso é uma ilusão pensar que Portugal tem os recursos financeiros para satisfazer as reivindicações das pessoas e das empresas, seja na saúde, seja na segurança social, seja no apoio às empresas, seja nos mais variados domínios em que se justifica a intervenção. Não temos recursos financeiros. É preciso mais crescimento económico para que o sistema fiscal possa gerar mais recursos financeiros para poder responder às aspirações das pessoas, das empresas e das instituições. Mas sobre essa matéria...

Não quer dizer, sequer, se há sinais?

Não quero acrescentar mais nada.



Sem um conjunto de reformas fundamentais que são decisivas para um crescimento económico mais forte, (...) Portugal não conseguirá aproximar-se dos níveis de desenvolvimento dos países mais ricos

E em relação ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que vem um pouco a propósito? É uma oportunidade única. Teme que se possa ir por mau caminho?



É uma matéria que está neste momento a ser implementada pelo Governo, espero que as coisas corram bem. Portugal tem beneficiado muito da política de coesão económica e social.

Sabe, no conjunto da União Europeia, os benefícios atingem a totalidade, o conjunto, mas não se distribuem igualmente, e justamente, por todos os países. Há diferença entre os países nas formas de gerir as economias, nas infraestruturas básicas, no substrato de uma Alemanha versus Portugal… e tudo isso. E, portanto, é preciso uma política de coesão económica e social, que a Sra. Thatcher não gostava nada. E Portugal foi um defensor, juntamente com a Espanha, da política de coesão económica e social. É que, além de interesses comuns e de valores comuns… não se esqueça que a União Europeia ganhou o Prémio Nobel da Paz em 2012.

Portanto, um dos valores é a paz, a democracia, a liberdade, o respeito pelos direitos humanos. E, portanto, Portugal quer defender os seus próprios interesses, mas tem sempre tido a habilidade, felizmente, de se colocar no quadro do interesse comunitário e não numa ótica nacionalista nem egoísta. Isso é fundamental.

Há países, principalmente alguns países do Leste, que colocam em primeiro lugar – e tenho uma dificuldade em compreender, porque foram muito apoiados no início – os seus interesses nacionalistas e egoístas. Portugal tem sido inteligente nessa matéria e continua. Já recebemos muitos fundos ao longo do tempo, e a adesão à União Europeia foi fundamental para as múltiplas reformas estruturais que Portugal teve de fazer para conseguir integrar-se.

Jacques Delors disse, no bom sentido, “Portugal foi um bom aluno”. O que é que ele queria significar? É que, ao tempo da adesão, dizia-se “Portugal vai ser outra Grécia”. E Portugal surpreendeu a União Europeia. Portugal ganhou rapidamente credibilidade. Foi um parceiro construtivo, um parceiro sério, fiável e nunca esquecendo o interesse comunitário.

E ele [Jacques Delors] tem uma frase que eu nunca esquecerei. O Delors, uma vez, escreveu o seguinte: Portugal comportou-se da União Europeia como se tivesse sido um membro fundador da União.

Gostava que me falasse sobre o alargamento da União Europeia. Pergunto-lhe se vê com bons olhos a possível adesão da Ucrânia à União Europeia, se faz sentido? E, por outro lado, o Reino Unido. Os ventos do Brexit já lá vão há bastante tempo. Há sinais, aliás, em sentido contrário. Seria positivo um regresso do Reino Unido à família europeia?

Eu acho que foi um erro grave da parte do Reino Unido, do primeiro-ministro de então, fazer o referendo que fez, em que o voto da geração mais velha se sobrepôs ao voto dos mais jovens. E esses mais jovens, que queriam que o Reino Unido continuasse na União Europeia, estão agora a atingir uma idade mais avançada, a reconhecer o erro que foi cometido e a dizer que o melhor era regressar.

Não é fácil, mas saída da Grã-Bretanha – que foi fácil, ou mais fácil, porque não fazia parte da Zona do Euro – foi uma lição para outros países. Lembra-se de quando foi a crise da Grécia, muito grave? O Sr. Tsipras, de um partido da extrema-esquerda, fez um referendo, que ganhou, mas depois ele não saiu da Zona Euro. E quando lhe perguntaram: “Então o Sr. primeiro-ministro ganhou o referendo contra a União Europeia e não sai”? Sabe qual foi a resposta dele numa entrevista que deu um jornal britânico? “Sair da zona Euro? E qual é a galáxia para onde eu vou viver?”

E quanto à Ucrânia?

Repare, neste momento está em causa o alargamento da União Europeia aos Balcãs Ocidentais. E a Ucrânia, não deve ser excluída da possibilidade de alargamento. Mas os novos membros têm de cumprir os chamados critérios que foram aprovados quando eu ainda era primeiro-ministro, os critérios de Copenhaga. Eles próprios têm de demonstrar que estão preparados para integrar a União Europeia. Há alguns [países] que estão neste momento avançados, dos Balcãs Ocidentais. E a Ucrânia deve ser colocada nas mesmas condições. Tem de cumprir os critérios de Copenhaga e tem de demonstrar que está em condições de integrar a União Europeia.