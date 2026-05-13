“Defesa do clima e da coesão social não pode acontecer à custa da indústria e competitividade”

Mas isso não está a acontecer até da forma tão rápida como o próprio Draghi pedia, exigindo mais celeridade na resposta. Os relatórios Letta e Draghi estão feitos. Falta apenas a decisão política para chegar a algum lugar?

Concordo. O próprio Mario Draghi o disse publicamente. Houve muitas vozes que afirmaram que, passados dois anos, gostariam de uma perceção mais clara da resposta.

Não podemos esconder que houve uma mudança na orientação da política económica europeia para a competitividade. Provavelmente, há dez anos não falávamos de competitividade como agora. Mas também é verdade que os desafios são muito percetíveis.

Temos desafios nas indústrias clássicas – automóvel, farmacêutica, química – que têm sido os pilares históricos da Europa durante décadas e que estão agora sujeitos a uma concorrência muito forte, da China e de outros países.

Precisamos de mais liderança política e de mais sentido de urgência. O timing é importante. Uma resposta tardia não será satisfatória. No debate do Foro La Toja que tivemos em Lisboa, uma das questões que discutimos foi a necessidade de um calendário.

As ideias e os projetos são importantes, mas o tempo é um fator político claro. Precisamos de um roteiro com alguns marcos claros para investidores, empreendedores, para todos os que querem investir na Europa.

E quem é que tem de traçar esse roteiro?

São os líderes políticos do Conselho Europeu e a própria Comissão Europeia, que já teve gestos importantes, como por exemplo os chamados pacotes Omnibus [de simplificação de regras e redução de burocracia]. A comissária europeia Maria Luís Alburquerque está claramente a direcionar-nos para uma união dos capitais.

Temos o euro há quase 30 anos. No entanto, todos sabemos que não temos a integração financeira que esperávamos em 1998, quando faltava a moeda única. Ainda não há integração dos mercados bolsistas, dos mercados pós-negociação. Os mercados de capitais mantêm-se maioritariamente nacionais. Falta um ativo europeu comum de segurança.

A União Europeia começou a emitir [obrigações] para os mercados por ocasião do Brexit e dos programas "Next Generation", mas, ainda assim, se compararmos os ativos europeus comuns no mercado da dívida com as obrigações ou instrumentos na América do Norte, Japão ou noutra economia, é uma fração minúscula. Ainda não fizemos algo que, na minha opinião, tem de ser a resposta à crise atual.

A Europa está comprometida com outros objetivos como o clima, a coesão social ou a segurança do consumidor (...), mas não podem ser alcançados à custa da indústria e da competitividade.

No seu relatório, Draghi sublinha o facto de as grandes empresas tecnológicas não serem europeias. Tivemos um "momento Nokia" na Europa, mas não temos um gigante europeu. Qual deveria ser a estratégia deste ponto de vista? É um dos pontos mais complicados e complexos da estratégia de Draghi?

Há 26 anos, aqui em Lisboa, foi acordado aquilo que outrora se chamou a Estratégia de Lisboa. Participei, em certa medida, nessa altura, no acordo do Conselho Europeu de Lisboa em março de 2000. Há 26 anos foi lançado um projeto muito ambicioso para aquele momento: fazer da Europa a área mais competitiva do mundo.

Naquela altura, não existia só a Nokia. Toda a indústria dos telemóveis – então GSM – era europeia. A Europa era a potência líder em telefones móveis. Tínhamos as melhores redes, os padrões do mercado, operadores como Ericsson ou Alcatel e lembro-me dos debates desse momento em que se dizia que a Europa estava na posição de se dar [ao mundo]

26 anos depois, encontramo-nos na situação que Draghi descreveu. Neste momento, todo o mundo tecnológico, com exceções muito notáveis, basicamente não está na Europa. Acredito que a solução tem de vir de várias áreas.

A primeira é a questão da escala. O empreendedor europeu não é pior do que o americano. Os jovens europeus que têm ideias menos criativas do que os jovens noutras partes do mundo, mas precisam de um mercado com maior escala.

Se só operarem apenas no mercado português, no mercado ibérico ou num mercado de dois ou três Estados-Membros, não podem ter as mesmas alternativas de um empresário com uma ideia inovadora nos Estados Unidos ou na China, onde o mercado de entrada já é gigantesco.

A segunda questão é a capacidade de adaptação. A Europa – e isto é um fenómeno comprovado – está sujeita a demasiadas regras. Talvez tenhamos dado prioridade a outros objetivos em detrimento da competitividade.

A Europa está comprometida com outros objetivos como o clima, a coesão social ou a segurança do consumidor. Todos estes objetivos são absolutamente centrais para a opinião pública europeia, mas não podem ser alcançados à custa da indústria e da competitividade.

Para além da rapidez da resposta dos reguladores, a criação de um verdadeiro mercado interno de 500 milhões de consumidores parece garantir essa escala.

Por fim, o financiamento ainda é, em muitas questões – e apesar de existir uma moeda comum há 30 anos – uma questão nacional. Os jovens empreendedores frequentemente recorrem ao financiamento local no seu mercado doméstico. Se quiserem cotar-se em mercados organizados, fazem-no em diferentes plataformas. Diz-se que temos até 300 plataformas na Europa, enquanto nos Estados Unidos ou na China praticamente existem um mercado interno. Isto torna o financiamento também fragmentado, mais caro e mais difícil, especialmente para empreendedores que querem aumentar a sua produção.

A guerra na Ucrânia trouxe-nos a questão da energia, mas parece que vai demorar um pouco mais a ser resolvida. Esta é uma crise ou um momento que pode demorar mais do que pensamos de forma a resolver a equação energética na Europa? Qual é a verdadeira magnitude do desafio da energia?

A Europa respondeu rapidamente à crise da invasão russa da Ucrânia, isso não pode ser negado. Não podemos esconder o facto de que houve uma mudança muito importante nos fornecimentos europeus, afastando-se da dependência excessiva do petróleo e gás russos. No entanto, tem razão ao dizer que a crise atual e o que poderá vir a partir de agora mostram-nos que temos de ir mais longe.

O compromisso da Europa com as renováveis é verdadeiro. Acredito que, em muitos países, é também um compromisso com a autonomia estratégica, na medida em que são fontes locais.