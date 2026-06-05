Vítor Gaspar pede "ainda mais ambição". Prosperidade da próxima geração "exige reformas estruturais"

Acaba de receber o Prémio Carreira 2026 da Católica Lisbon School of Business and Economics. Gostava de saber que significado é que este prémio tem para si e, já agora, uma curiosidade: qual é o momento mais marcante até agora da sua carreira? Foi quando esteve no Governo como ministro das Finanças numa altura difícil, ou a sua passagem na última década pelo FMI, como diretor do Departamento de Finanças Públicas?

A atribuição do Prémio Carreira pela Lisbon School of Business and Economics é, para mim, um momento muito importante. É um momento emocional porque é o reconhecimento de uma carreira, é um reconhecimento que chega através de um processo em que a nomeação é feita por antigos alunos — os meus colegas, os meus pares, os meus amigos — e depois, dentro dessas nomeações, o mérito das várias nomeações é avaliado por um júri de personagens distintas e de reconhecido mérito. Portanto, é um momento muito importante.

A oportunidade, para mim, é também particularmente feliz porque acontece praticamente quando eu me reformo. Estou reformado pelo Fundo Monetário Internacional desde o dia 1 de dezembro de 2025. Foi, portanto, anteontem. (risos)

Esta é uma notícia em primeira mão, portanto, que já me dá (risos). E a tal curiosidade? Sente que o ponto alto da sua carreira foi o cargo de diretor no FMI (Fundo Monetário Internacional) ou foi quando teve de enfrentar o momento difícil da Troika, olhos nos olhos com os portugueses?

Eu, se tivesse de escolher o momento mais marcante da minha carreira, teria de escolher entre dois momentos, mas nenhum estaria na sua lista. O primeiro, que me parece que foi muito importante, foi quando tive o privilégio, como representante pessoal de três sucessivos ministros das Finanças portugueses, de ter representado o país nas negociações da União Económica e Monetária, que vieram mais tarde a serem conhecidas como o Tratado de Maastricht.

O segundo momento foi a criação do primeiro Departamento de Estudos Económicos, no Banco Central Europeu. Considero isso muito significativo, porque pense: o Banco Central Europeu é, certamente, um dos maiores bancos centrais, um dos mais relevantes bancos centrais do mundo, uma das autoridades de política macroeconómica mais relevantes no mundo. Quantas vezes é que, numa carreira profissional, se tem a oportunidade de lançar a função de investigação numa instituição com a relevância do Banco Central Europeu?

Enquanto diretor do FMI, no Departamento de Finanças Públicas, apresentou 23 edições do “Fiscal Monitor”, com muitas mensagens importantes também para Portugal. Foram seguidas aquelas que considera terem sido as mais determinantes?

Não sei qual é a sua paciência, mas interrompa-me quando lhe parecer bem (risos).

Uma mensagem que nós apresentamos, com enorme impacto em Portugal e, julgo eu, em quase todos os países em torno do mundo, foi na altura da pandemia.

Lembrar-se-à que em março de 2020 é declarada pandemia de Covid-19 e, nesse mês de março, os mercados tiveram um comportamento verdadeiramente assustador. Os ativos estavam a ser vendidos com um desespero muito invulgar, e nós tínhamos as reuniões da primavera em abril. E, nesse quadro, foi considerada a questão de saber se a política orçamental tem, ou não tem, um papel a desempenhar e qual. E nós arranjámos uma mensagem curta e com impacto que foi: “Gastem o que for preciso para conter a pandemia, mas tenham a certeza de que guardam os recibos”.

Parece-me uma mensagem bem conseguida, porque não põe a ênfase na estabilização macroeconómica… põe ênfase na emergência de saúde, reconhece a prioridade absoluta da contenção da pandemia, mas enfatiza a necessidade de eficácia e a necessidade da prestação de contas e de transparência na gestão da coisa pública. Portanto, se eu escolhesse uma mensagem e um episódio, seria este.

“Na segunda metade da década de 20, a dívida pública em rácio do PIB vai continuar a cair, sendo quase certo que cairá abaixo dos 80%”.

O período difícil da Troika já lá vai… já passou bastante mais de uma década, e a “política das contas certas” parece ter feito escola. Como é que olha hoje para o desempenho económico de Portugal?

Eu julgo que a evolução orçamental, a evolução das finanças públicas em Portugal e de uma forma mais geral a evolução dos grandes equilíbrios macroeconómicos foi muito favorável nos últimos 12 anos, os anos que eu passei nos Estados Unidos [no FMI].

Digo isto porque nós conseguimos diminuir os níveis de endividamento público; em 2025 o rácio da dívida pública no PIB (Produto Interno Bruto) caiu abaixo dos 90% e nos próximos anos, na segunda metade da década de 20, a dívida pública em rácio do PIB vai continuar a cair, sendo quase certo que cairá abaixo dos 80%.

Temos aqui um elogio duplo para o Dr. António Costa e também para o Dr. Luís Montenegro?

Para além dos líderes políticos máximos, eu julgo que é mais do que isso. Julgo que o sistema político português internalizou que os grandes equilíbrios financeiros são fundamentais e que é necessário preservar a estabilidade financeira, porque senão os custos serão demasiados.

É muito mais importante prevenir uma crise do que gerir uma crise. E nesse espeto, deixe-me dizer-lhe, não foi só o endividamento público que diminuiu. O endividamento privado das famílias e das empresas não financeiras também caiu de forma significativa, o que torna o equilíbrio financeiro do país muito mais sadio e a estabilidade financeira muito mais robusta.

Isso não quer dizer que a estabilidade financeira não tenha de continuar a ser uma preocupação importante e isso é regularmente enfatizado, quer pelo ministro das Finanças, quer pelo Banco de Portugal.

“A prosperidade da próxima geração depende do que nós formos capazes de ganhar em termos de produtividade e competitividade, começando agora. Isso exige reformas estruturais”

O ex-Presidente da República e antigo primeiro-ministro Cavaco Silva, que foi seu professor, dizia há algumas semanas, numa entrevista à Renascença, que Portugal precisa de atingir um ritmo de crescimento económico na casa dos 3% ou 4% ao ano, para evitar que o país continue na cauda da Europa e que ultrapasse a condição de “economia relativamente pobre”. Imagino que partilha desta opinião, mas qual seria o melhor caminho, o mais rápido para lá chegarmos?

Deixe-me recuar um pouco. Um dos momentos mais marcantes, para mim, nas últimas reuniões anuais do Fundo Monetário Internacional em que participei, foi um painel em que esteve o Presidente de Singapura.

O Presidente de Singapura é um economista; ele foi há alguns anos “chair” do Comité do Fundo Monetário Internacional, que é o órgão mais importante do Fundo Monetário Internacional…

No seu contributo para o painel, ele deu o exemplo da crise das dívidas soberanas da área do euro e usou Portugal – o mesmo país de que estamos a falar – como um exemplo de sucesso. E porquê? Porque, do ponto de vista dele, Portugal geriu a crise de uma forma bem-sucedida. O ajustamento foi relativamente rápido e o ajustamento estrutural da economia portuguesa foi, de tal maneira bem-sucedido, que Portugal já estava a crescer mais depressa, há algum tempo, do que economias de referência na Europa.

Ele considerava isso um caso de sucesso. Falo-lhe de Singapura porque é um caso absolutamente excecional de sucesso no crescimento e desenvolvimento económico. Em 1965, Singapura era um país pobre. A capacidade de Singapura singrar como país independente era colocada em causa e, neste momento, Singapura tem indicadores de rendimento “per capita” e de riqueza ao nível dos melhores que existem no mundo. Portanto, ser beneficiário de um cumprimento por parte do Presidente de Singapura parece-me muito importante.