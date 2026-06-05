Viviane Reding: "Quinze anos depois da Troika, o sucesso económico de Portugal é enorme"

Nos debates europeus, por vezes, há algum pessimismo sobre a forma como a Europa está a avançar. Passamos demasiado tempo a pensar na Europa como algo que não vale a pena?

É preciso renovar o espírito todos os dias. Se começarmos a descansar sobre o que já foi feito, não conseguimos fazer coisas novas. A ação política não é algo em que nos possamos acomodar. Temos de lutar e empenhar-nos. É exatamente o que aconteceu com o cinema europeu. Descobri-o num determinado momento e precisei de fazer algo para resolver o problema. Caso contrário, teria morrido, sem dúvida. Hoje, 25 anos depois, quem se dedica ao cinema europeu tem de inventar algo novo, adaptado aos tempos atuais.

Dou-lhe o exemplo do Erasmus, que existia e não precisava de reforma. Era maravilhoso, mas podia ter uma extensão, e foi isso que eu fiz. Não se deve reinventar o mundo, mas torná-lo num lugar melhor.

Onde encontra a origem de algum pessimismo que por vezes encontramos quando falamos da Europa hoje em dia?

Não participo nessas discussões porque não tenho tempo para isso. Temos tanto para fazer, e, com o pessimismo, só se consegue desfazer as coisas. Por isso, o pessimismo é um luxo que não posso ter. Preciso de otimismo para ter sucesso.

Só dessa forma, é possível ultrapassar os obstáculos que por vezes se encontram no processo europeu de tomada de decisões, porque, por vezes, é um processo lento.

Se começarmos a descansar sobre o que já foi feito, não conseguimos fazer coisas novas. A ação política não é algo em que nos possamos acomodar

Tenho a certeza de que, nas suas funções, terá por vezes desabafado: "Temos de avançar mais depressa, temos de avançar mais depressa". Como lidou com isto?

Sim, por vezes, gostaria de ter sido uma ditadora: teria uma boa ideia e ia simplesmente pô-la em prática agora, ponto final. Mas vivemos numa democracia, e há muitas discussões a decorrer.

Temos uma ideia, depois há pessoas que debatem essa ideia e, por fim, temos de convencer as pessoas a ajudar-nos. Na Europa, não basta ter uma ideia enquanto comissário europeu. Temos de persuadir também o Parlamento Europeu e os governos e, juntos, temos de tomar uma decisão. Por isso, é um processo de tomada de decisão muito árduo e demorado. Poderia ser mais rápido? Sim, poderia mesmo, mas não nos esqueçamos: a democracia avança lentamente.

A democracia continua a ser um dos grandes temas na Europa, com a ascensão do populismo. Qual é o maior desafio político da Europa atual?

Estou muito feliz pelo facto de que o grande problema que tivemos com Orbán na Hungria – que durou décadas – ter finalmente chegado ao fim. Foi o povo da Hungria que decidiu que acabou. Não veio de cima para baixo, veio de baixo para cima. Simplesmente votaram num político mais razoável, que consegue resolver os problemas e não criar mais alguns.

Por isso, vê-se que há esperança, mesmo quando se pensa que o sistema já não permite avançar. Algo em que tenho dúvidas é sobre os movimentos de direita em ascensão, que não têm quaisquer soluções, limitando-se a dizer que tudo o que estamos a fazer é mau e que eles farão melhor.

Em regiões ou cidades onde estes movimentos de direita chegaram ao poder, o seu discurso esgotou-se muito rapidamente. Quando são confrontados com a realidade e têm de resolver problemas, o discurso não basta.

Em regiões ou cidades onde estes movimentos de direita chegaram ao poder, o seu discurso esgotou-se muito rapidamente

Mas acha que isso pode pôr em risco a ideia de Europa ou apenas é um problema para cada Estado-membro que está a lidar com a ascensão destas forças?

Nem todos os Estados-membros têm um problema com a direita. Há alguns países que têm um problema real. É preciso analisar cada Estado-membro, porque as situações são diferentes na política nacional, de onde vem este problema. Talvez devêssemos analisar por que razão esta extrema-direita teve sucesso e, depois, fazer com que isso não possa continuar.

No Luxemburgo, por exemplo, a extrema-direita tentou várias vezes emergir. Não conseguiu, de todo. Temos vários partidos políticos, da direita à esquerda, passando pelo centro, mas a extrema-direita não foi aceite pelo povo.

Os problemas de que falavam não existiam no Luxemburgo. Somos um país de imigração. Como sabe, temos uma enorme imigração portuguesa. Mas somos um país que integra os seus migrantes. Isso significa que as crianças vão à escola, os pais são aceites no bairro, existem associações, e eles sentem-se bem-vindos e estão integrados na sociedade. Se integrarmos os migrantes na sociedade, então não temos problemas.