Nobel da Paz: “A nossa vitória será demorada. Mas nunca legitimaremos a ocupação ilegal da Ucrânia”

A Renascença reencontrou Oleksandra Matviichuk em Estrasburgo, um ano depois de uma primeira entrevista no seu escritório em Kiev. A Nobel da Paz recebeu a Ordem Europeia do Mérito e comentou a possível nomeação de um enviado especial da União Europeia para negociar a paz na Ucrânia Para esta ativista ucraniana de direitos humanos, a vitória sobre a Rússia vai levar o seu tempo e tem de começar pelo fim dos combates para pôr fim a esta guerra e alcançar uma paz sustentável. A advogada reconhece que a Ucrânia não dispõe de capacidade militar para libertar o Donbass ocupado, mas não é possível “abandonar o nosso povo à tortura e à morte sob ocupação russa”. A vitória significa regressar à dimensão dos valores europeus. Para isso é preciso “tornar o preço da guerra para Putin mais elevado do que o preço da paz”. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui Há um ano em Kiev, perguntei-lhe sobre as perspetivas de paz e negociações. Falava-se de terras raras e minerais e a resposta que me deu foi: «As pessoas não estão a ser tidas em conta nisto.» Um ano depois, podemos fazer praticamente a mesma pergunta, mas de uma forma mais trágica. Sim, porque agora vemos o resultado desta abordagem. Segundo a ONU, o número de mortos e feridos entre a população civil ucraniana aumentou 31% em comparação com o ano anterior. E agora a situação é ainda pior, porque temos os últimos dados da ONU, que indicam que, e cito, nos primeiros quatro meses deste ano, as baixas civis foram 21% superiores às do mesmo período de 2025. Portanto, a tendência é de aumento. E não é algo que se espere de uma negociação de paz, certo? É um sinal claro de que algo não está a caminhar na direção certa. E da última vez que nos encontrámos, eu expliquei o que estava errado. Perdemos a dimensão humana. Quando os negociadores americanos adotam apenas uma abordagem transacional e não reparam nas pessoas, isso conduz-nos a esses resultados. Na Europa elogiam a coragem dos ucranianos, mas existem essas perdas humanas. Tudo parece insuportável desde o primeiro dia de guerra. Onde está o limite? Esta é uma tática russa. Eles usam-nos para cometer crimes e aplicar métodos de guerrilha. Infligem deliberadamente imensa dor e sofrimento aos civis ucranianos, com o objetivo de quebrar a resistência das pessoas e ocupar o país, como se quisessem colocar-nos numa situação em que não temos sequer forças para respirar. Não sei porquê, mas eles não vão ter sucesso com estas táticas. Provavelmente porque nós, ucranianos, valorizamos a liberdade. Se fizer qualquer inquérito sobre valores, as pessoas na Ucrânia colocam sempre a liberdade no primeiro lugar da hierarquia de valores. A Europa está a tornar-se cada vez mais popular na Ucrânia ou as pessoas sentem-se abandonadas pela Europa? Definimos a nossa vitória de uma forma muito ambiciosa. Para as pessoas na Ucrânia, a vitória também significa alcançar o nosso objetivo histórico, ainda antes da guerra: regressar à dimensão dos valores europeus. Recordo que, há 12 anos, ocorreu a Revolução da Dignidade, que começou quando governos autoritários, corruptos e pró-russos interromperam repentinamente o processo de integração e milhões de pessoas saíram às ruas. Manifestaram-se pacificamente, apenas pela oportunidade de construir um país onde os direitos de todos fossem protegidos: o governo deve responder perante o povo, o poder judicial é independente e a polícia não pode agredir estudantes que se manifestam pacificamente. Pagámos um preço elevado por esta oportunidade, porque os governos autoritários pró-russos iniciaram uma perseguição em grande escala. Sei do que estou a falar, porque coordenei essas iniciativas na Euromaidan. Naquela altura, todos os dias, centenas e centenas de pessoas eram agredidas, detidas, torturadas, acusadas de processos criminais forjados que passavam pelos nossos cuidados. E quando se perguntava às pessoas na rua as razões pelas quais lutavam nesses protestos pacíficos, elas respondiam com uma linguagem associada a valores.

Isso quer dizer que as investigações judiciais aos escândalos de corrupção na Ucrânia não são feitas para que os europeus vejam como a lidam com alguns aspetos do processo de adesão à União Europeia? Toda a transição democrática e o processo de reforma são, antes de mais, necessários para o povo da Ucrânia. E os ucranianos reconhecem isso mesmo. Foi feito um inquérito e fiquei muito surpreendido com a resposta das pessoas. A pergunta era: «Acha que temos de aderir à Europa com ou sem reformas?» E a grande maioria da população da Ucrânia disse que primeiro há que fazer o nosso trabalho de casa e só depois aderir à União Europeia. Mas também é importante compreender que estamos a fazer estas reformas num período de guerra em larga escala. É muito difícil. E é por isso que precisamos de apoio. E o trabalho de casa no que diz respeito ao sistema judicial está a ser feito? Como se mede o progresso nesse domínio? Temos muito a fazer. Somos uma nação em transição. Há apenas 12 anos, tivemos a oportunidade de iniciar reformas democráticas após o colapso do regime autoritário, na sequência da ‘Revolução da Dignidade’. A minha organização elaborou um mapa de integração europeia em matéria de direitos humanos. É uma ferramenta online onde analisamos o estado dos direitos humanos e das instituições, em conjunto com uma coligação de especialistas. E quando se acede ao site, é possível vermos uma análise dos problemas, perceber as lacunas entre os critérios da UE e o que a Ucrânia tem de fazer a este respeito para as colmatar. Fala-se muito sobre a necessidade de pôr fim à guerra. E o preço que se paga por pôr fim à guerra de forma inadequada? Terão de deixar de lado a justiça, todos os processos por crimes de guerra, para pôr fim à guerra? Algumas pessoas pensam que a justiça pode contradizer a paz. É uma abordagem totalmente errada. Estas pessoas encaram este fenómeno numa perspetiva de curto prazo. Quando o analisamos numa perspetiva de longo prazo, torna-se óbvio que a justiça é uma condição prévia para uma paz sustentável na nossa região do mundo, onde a Rússia, há décadas, utiliza a guerra como instrumento para alcançar os seus interesses geopolíticos. E, há décadas, recorre a crimes de guerra como métodos para vencer a guerra. Isso quer dizer que as acusações de crimes de guerra representam uma linha vermelha a não atravessar? Temos de quebrar o ciclo de impunidade de que a Rússia tem usufruído há décadas, cometendo crimes horríveis na Chechénia, na Moldávia, na Geórgia, no Mali, na Líbia, na Síria e noutros países do mundo. Os russos nunca foram punidos. Acreditam que podem fazer o que bem entendem. Por isso, temos de fazer valer a justiça. E isso é importante não só para as pessoas na Ucrânia e para as que já sofreram com os crimes de guerra russos na Síria ou na Chechénia. É importante para impedir um próximo ataque russo a outra nação. Temos vindo a ouvir desde fevereiro de 2022 que é preciso travar Putin na Ucrânia, travar o seu avanço, é aceitar que ele pare em Donetsk, em Melitopol, ou seja já não no território russo? Deter Putin na Ucrânia significa, de alguma forma, ceder estes territórios? Nunca legitimaremos esta ocupação ilegal. Há uma enorme diferença entre reconhecer que, neste momento, não dispomos de capacidade militar para libertar as pessoas que lá se encontram e, por outro lado, legitimar esta ocupação ilegal. Não podemos fazê-lo e não apenas do ponto de vista do direito internacional ou da Constituição ucraniana. Não podemos fazê-lo, porque não se trata apenas de uma questão de territórios. Acima de tudo, trata-se de uma questão que diz respeito às pessoas. É o nosso povo que lá está, milhões de pessoas. São os nossos pais, os nossos vizinhos, os nossos colegas, os nossos amigos. É o nosso povo. Não podemos abandoná-los à tortura e à morte sob ocupação russa. E mesmo numa situação em que não podemos protegê-los, nem travar este terror russo que estão a infligir aos civis sob ocupação, temos ainda assim de nos esforçar ao máximo para pressionar a Rússia a garantir, pelo menos, alguma segurança a estas pessoas, alguns padrões mínimos de direitos humanos. Mas como é possível respeitar essa linha vermelha do direito internacional e, ao mesmo tempo, alcançar algum tipo de paz? Penso que a nossa vitória será demorada. Temos de alcançar objetivos intermédios. E um desses objetivos é pôr fim aos combates. É por isso que o Presidente Zelensky propôs várias vezes um cessar-fogo. Infelizmente, o Presidente russo Vladimir Putin rejeitou-o sempre. A questão principal não é como assinar o acordo formal. Gostaria de lembrar que a Rússia e a Ucrânia assinaram dois acordos de paz e que a Rússia violou ambos. Por isso, para nós, a questão é como pôr fim a esta guerra e alcançar uma paz sustentável, e não apenas supor que a Rússia se retire, se reorganize e retome uma guerra em grande escala, tal como observámos após 2014, quando a Rússia aproveitou os oito anos do chamado acordo de paz para treinar o exército, produzir munições de artilharia, preparar a economia para a próxima ronda de sanções, recrutar à força homens nos territórios ocupados para o exército russo e atacar a Ucrânia. Portanto, não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é a paz sustentável. Os ucranianos carregam o fardo da perda de vidas — militares, civis, homens e também mulheres. Como é que a sociedade civil ucraniana lida com todo este stress da guerra? Tenho orgulho no nosso povo. Deixe-me explicar com um exemplo concreto. Este foi o primeiro inverno de uma guerra em larga escala. Foi muito difícil. A Rússia destruiu a rede de energia, a infraestrutura de que os civis precisam para sobreviver. Em janeiro e fevereiro, a temperatura desce até aos 25 graus Celsius negativos. Estávamos literalmente a congelar nos apartamentos. Milhões de pessoas na Ucrânia não têm acesso a aquecimento, água nem eletricidade. Lembro-me de quando os russos atacaram pela primeira vez a rede de energia: um vídeo tornou-se viral na Internet, de uma professora comum de Kiev. Ela vestia um casaco de inverno vermelho e um gorro quente, e estava sentada na ponta dos pés, junto a um poste metálico, onde tinha colocado o computador, mesmo à porta de uma loja onde um gerador estava a funcionar e onde tinha acesso à Internet. E ali mesmo, no frio glacial, sentada na ponta dos pés junto ao computador, estava a dar uma aula aos seus alunos. Quando vi isto, disse para mim mesma: «Meu Deus, os russos vieram tirar-nos tudo: a nossa terra, a nossa liberdade, a nossa identidade, a educação futura dos nossos filhos.» E uma simples professora de Kiev, decidiu não lhes dar nada, através de algo tão simples como dar uma aula aos seus alunos, o que se tornou num ato de resistência. Por isso, sinto-me orgulhosa do povo da Ucrânia. Nunca desejaria a ninguém passar por uma guerra. É horrível. E nem sequer se consegue imaginar como é difícil, todos os dias, testemunhar perdas enormes. Mas estes tempos dramáticos proporcionam ao povo da Ucrânia a possibilidade de expressar o que há de melhor em nós. E, neste momento, estamos profundamente conscientes do que significa ser humano.