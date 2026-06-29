"Trump quer que Europa passe de ‘tigre de papel’ a um ‘dragão de aço’ que mete medo ao ‘urso russo'"

Qual a sua perceção sobre as garantias de segurança que os Estados Unidos, provavelmente, poderão oferecer para a solução na Ucrânia?

Com base em todas as notícias divulgadas publicamente, a posição americana é a de que a Ucrânia deve admitir concessões na região do Donbass, em Donetsk e Luhansk. Os ucranianos respondem dizendo que aquelas são as suas principais posições defensivas e que, se cederem algumas dessas posições ou criarem uma zona neutra ou algum tipo de zona tampão – seja qual for o mecanismo que venha a ser adotado – isso deixa-os expostos a novos ataques da Rússia a posições fracamente defendidas no coração da Ucrânia.

A resposta americana a isso tem sido a de os tranquilizar, afirmando estarem preparados para colocar algum tipo de garantia de segurança bilateral em cima da mesa. E esperemos que isso seja suficiente para os encorajar a criar a confiança de que necessitam para dar esse tipo de passo.

Mas, até à data, os ucranianos não têm realmente querido aceitar essa troca. Não tenho a certeza de que estejam inteiramente convencidos de que essa garantia de segurança seria eficaz. Não escapa a ninguém o facto de a Ucrânia estar a lutar sozinha. Nem os europeus nem os americanos estão ativamente em guerra com a Rússia e com a Ucrânia.

Talvez eles calculem que um cessar-fogo preparado pelos americanos, iniciado por Trump e associado a uma garantia de segurança americana, com assinatura do Presidente, colocará Trump numa situação de risco, de modo a dissuadir os russos de retomarem as hostilidades.

É possível imaginar os ucranianos a pensar que Vladimir Putin esperou até aos últimos dias da administração Bush para avançar contra a Geórgia. Ele poderá esperar até aos últimos dias da administração Trump para avançar sobre o resto da Ucrânia, quando o Presidente estiver potencialmente enfraquecido politicamente.

Os ucranianos simplesmente não estão preparados para fazer esta troca. Por isso, neste momento, trata-se apenas de uma negociação abstrata.

Recordo que a Polónia e os países bálticos eram importantes na retórica americana sobre a defesa da Europa. E agora já não vemos tanto isso.

A Polónia e os países bálticos têm uma posição muito importante na visão dos EUA. A Alemanha é vista como a potência económica que, cada vez mais, está a transformar-se em potência militar e no pilar da defesa no coração da Europa. A Polónia é vista como um país com forças armadas bastante tenazes e sérias, com elevados gastos com a defesa. Os Estados bálticos gozam de grande prestígio em Washington. No flanco sul da aliança, a Turquia estabeleceu uma boa relação com a administração Trump.

A Roménia tem sido elogiada graças à Base Aérea MK ("Mihail Kogalniceanu") e a parte do apoio logístico prestado à Operação Fúria Épica. A Grécia reforçou a sua posição. O secretário da Energia anunciou uma nova iniciativa ligada a um gasoduto proveniente da Croácia. Por isso, penso que o flanco oriental da aliança está em boa forma. Historicamente tendem a ser pró-americanos, nacionalistas corajosos, que acreditam no ‘hard power’ e na defesa e compreendem a ameaça que a Rússia representa, porque está tão perto das suas fronteiras. Tudo isso agrada, em geral, aos conservadores e aos republicanos que compõem a coligação de Trump.

Na verdade, têm sido os países da Europa Ocidental que têm ficado para trás. Por exemplo, os espanhóis têm frustrado a administração.

Mas, no Congresso, os legisladores estão divididos sobre se a Rússia continua a ser uma ameaça. Isso remete-nos para a mentalidade da "Guerra Fria".

A Rússia continua a ser considerada um grande rival e uma ameaça adversária pela grande maioria dos membros do Congresso e da opinião pública americana. A questão que se coloca é: qual deve ser a postura de defesa dos Estados Unidos à luz da crescente ameaça que enfrentamos da China e da região do Indo-Pacífico, tendo em conta que acabámos de esgotar os nossos recursos em categorias significativas para a guerra contra o Irão e que temos problemas no nosso próprio hemisfério?

Trata-se mais de uma questão de definição de prioridades do que de um desinteresse total pela Rússia ou de uma atitude ingénua em relação aos russos.

Voltando-nos para o vosso próprio continente, na posição contra a Venezuela ou na retórica sobre o Canadá, são mais as palavras do que as ações da administração Trump?

Claramente, não no caso da Venezuela, porque o Presidente chegou mesmo a ordenar uma incursão.

Isso não mudou o regime.

Mudou a liderança e pode ter alterado os cálculos do regime. Deixou componentes-chave do regime no poder, porque a rejeição da experiência de uma intervenção com tropas terrestres ao estilo de George W. Bush foi parte do que impulsionou Donald Trump para a vitória.

Penso que não tenciona enviar tropas para o terreno, a menos que se esteja preparado para o fazer de forma ampla, significativa e sustentada. Tal como Donald Trump colocou a questão, Corina Machado não tem a força, nem as armas. Em vez disso, há Delcy Rodríguez, porque o aparelho de segurança continua em vigor.

Esta é outra área em que muitas vezes ouvimos críticas europeias sobre questões legais. Kaja Kallas veio fazer uma crítica, sobre se esta rusga foi ou não apropriada. Entretanto, se perguntarmos ao povo venezuelano, a esmagadora maioria estava a favor e, pelo menos, vê uma oportunidade para um futuro melhor, mesmo que não seja um momento mágico de transformação.

Agora que Delcy Rodríguez ficou "alerta", está ciente do que o poder americano é capaz de fazer, de que os americanos estão atentos e de que Trump está preparado para correr riscos. Isso pode, ao menos, influenciar os cálculos do regime, mesmo que muitos dos mesmos atores brutais, e de certa forma perniciosos, continuem no poder, tal como estavam antes da incursão.