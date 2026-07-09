Análise ao relatório Copernicus
"Europa Ocidental não está preparada para a realidade das temperaturas extremas"
09 jul, 2026 - 23:18 • José Pedro Frazão
O investigador Pedro Matos Soares, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, denuncia uma reação política meramente reativa a cenários conhecidos de ondas de calor na Europa. Em entrevista à Renascença, explica o que esperar na Europa do Super El Niño a formar-se no Pacífico.
Pedro Matos Soares é investigador principal no Instituto Dom Luiz, especialista em alterações climáticas e foi o coordenador científico do último Roteiro Nacional de Adaptação 2100.
Em entrevista à Renascença, este professor na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa comenta os últimos resultados avançados pelo Serviço Copernicus para as Alterações Climáticas, que apontam para o mês de junho mais quente de sempre na Europa Ocidental.
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O que destaca nas conclusões deste relatório do sistema Copernicus?
Quando olhamos para os registos históricos, vemos que o mês de junho de 2025 também tinha sido o mês mais quente de sempre na Europa Ocidental. Estamos num processo de aquecimento muito intenso e que nos está a trazer meses muito mais quentes neste início do verão.
Assistimos à combinação do aquecimento que nos vai trazendo estações e meses mais quentes com uma questão muito preocupante: estas médias mensais ou sazonais trazem um traço cada vez mais forte de extremos climáticos como as ondas de calor.
Há aqui uma ligação inequívoca entre a ocorrência destes extremos e a severidade, neste caso, das ondas de calor. Isto é muito preocupante, porque está alinhado com as projeções que fizemos na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e em consórcios internacionais que projetam um clima muito diferente para meados do século XXI.
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Estamos a tocar nos limiares falados no Acordo de Paris. Estamos a caminhar claramente para o aumento de 1.5 graus na temperatura média global nesta década. Temos um clima já muito diferente e com uma incidência de extremos de calor muitíssimo diferente e com impactos notórios, expressivos e mensuráveis sobre a sociedade.
Por isso falamos – às vezes até de forma excessivamente rápida – de centenas ou milhares de pessoas que morreram em resultado destas ondas de calor. Neste momento, a contabilização do excesso de mortalidade devido à onda de calor de junho – que forçou este novo recorde expresso no relatório do Copernicus – já é de 3.500 mortes em excesso devido a essa onda de calor.
Infelizmente, este número ainda vai ser revisto em alta, porque houve cerca de 2.000 mortes em França e, com a progressão desta onda de calor para a Europa de leste, vamos ter números mais expressivos de excesso de mortalidade. Houve um aumento muitíssimo importante de hospitalizações, com grandes problemas na resposta dos serviços nacionais de saúde nacionais.
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Do ponto de vista societal, estamos a enfrentar uma realidade para a qual a Europa Ocidental não está preparada. E tínhamos esta informação muito bem retratada há mais de 10 anos. Não conseguimos uma reação política menos reativa e mais ativa do ponto de vista da adaptação e, antes disso, da mitigação em termos globais.
Claro que a Europa fez um caminho muito importante de mitigação e redução de emissões e fez-se alguma coisa do ponto de vista global. Conseguimos ter um aumento das emissões um pouco mais lento, evitámos cenários ainda mais dantescos, mas, ano após ano, temos uma configuração muitíssimo preocupante do ponto de vista dos extremos de calor. Temos de nos adaptar muito mais depressa do que alguns pensariam.
Há muita gente aí a dizer que o El Niño vai ter grandes impactos na Europa e isso até pode acontecer, mas não é suportado ainda pelo conhecimento científico
O fenómeno meteorológico El Niño está ativo no Pacífico com previsão de forte intensidade. É caraterizado por águas no Pacífico mais quentes que o normal, que está na base de fenómenos climáticos extremos. Ventila-se que pode trazer um ligeiro aumento das temperaturas no mundo e, portanto, também na Europa. Que impacto real poderá ter na Europa Ocidental?
O El Niño preocupa-nos bastante. A anomalia das temperaturas do mar naquela zona do Pacífico – a zona 3.4 – apontam-nos para um Super El Niño. Os impactos sobre a Europa ainda estão pouco caracterizados na comunidade científica. As teleconexões não são muito robustas do ponto de vista científico.
Por exemplo, estamos a entrar no El Niño e batemos o recorde da temperatura de junho, como vimos no relatório do Copernicus. Mas no ano passado, estávamos em La Niña [fenómeno inverso, em que as águas do Pacífico tropical estão mais frias que o normal] e também batemos o recorde da temperatura em junho.
É preciso termos algum cuidado. Há muita gente aí a dizer que o El Niño vai ter grandes impactos na Europa e isso até pode acontecer, mas não é suportado ainda pelo conhecimento científico. Nas outras áreas do mundo, existe claramente uma associação com a frequência de extremos e a sua severidade que são cientificamente robustas.
Por exemplo, no caso do Brasil, associadas ao El Niño, normalmente temos secas muito intensas na bacia do Amazonas e precipitações extremas no sul do Brasil. Nos Estados Unidos, também existe uma ligação muito forte em zonas de extremos de temperatura muito fortes devido ao El Niño e zonas de seca. Na África Austral, normalmente associada a fenómenos de El Niño, temos secas severas na zona do Sudeste Asiático, normalmente temos também secas e temos frequência de extremos de temperatura muito intensos
E é abusivo ligar o El Niño à mudança no clima?
Todos estes impactos são robustos cientificamente. O é preocupante é que estamos num processo de aquecimento devido às nossas emissões de gases. Não temos só um El Niño histórico. Ele faz parte do sistema climático.
Estamos a ter situações severas de El Niño em cima de um aquecimento global antropogénico. São dois ingredientes preocupantes, porque estamos a provocar aqui retroações no sistema climático que podem ter impactos até que nós não conhecemos.
Este conteúdo é feito no âmbito da parceria Renascença/Euranet Plus – Rede Europeia de Rádios. Veja todos os conteúdos Renascença/Euranet Plus.
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