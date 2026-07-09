​"Europa Ocidental não está preparada para a realidade das temperaturas extremas"

Do ponto de vista societal, estamos a enfrentar uma realidade para a qual a Europa Ocidental não está preparada. E tínhamos esta informação muito bem retratada há mais de 10 anos. Não conseguimos uma reação política menos reativa e mais ativa do ponto de vista da adaptação e, antes disso, da mitigação em termos globais.

Claro que a Europa fez um caminho muito importante de mitigação e redução de emissões e fez-se alguma coisa do ponto de vista global. Conseguimos ter um aumento das emissões um pouco mais lento, evitámos cenários ainda mais dantescos, mas, ano após ano, temos uma configuração muitíssimo preocupante do ponto de vista dos extremos de calor. Temos de nos adaptar muito mais depressa do que alguns pensariam.

Há muita gente aí a dizer que o El Niño vai ter grandes impactos na Europa e isso até pode acontecer, mas não é suportado ainda pelo conhecimento científico

O fenómeno meteorológico El Niño está ativo no Pacífico com previsão de forte intensidade. É caraterizado por águas no Pacífico mais quentes que o normal, que está na base de fenómenos climáticos extremos. Ventila-se que pode trazer um ligeiro aumento das temperaturas no mundo e, portanto, também na Europa. Que impacto real poderá ter na Europa Ocidental?

O El Niño preocupa-nos bastante. A anomalia das temperaturas do mar naquela zona do Pacífico – a zona 3.4 – apontam-nos para um Super El Niño. Os impactos sobre a Europa ainda estão pouco caracterizados na comunidade científica. As teleconexões não são muito robustas do ponto de vista científico.

Por exemplo, estamos a entrar no El Niño e batemos o recorde da temperatura de junho, como vimos no relatório do Copernicus. Mas no ano passado, estávamos em La Niña [fenómeno inverso, em que as águas do Pacífico tropical estão mais frias que o normal] e também batemos o recorde da temperatura em junho.