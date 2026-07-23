Jaime Nogueira Pinto: "Falta pensamento e preparação política à direita radical"

Agora estou a perguntar pela direita radical.

Sim, está bem, mas é extensivo à maior parte da classe política portuguesa. Sabe muito pouco de História. Alguns sabem alguma coisa de economia, mas é a única coisa de que sabem. E há uns juristas. Mas as coisas que são importantes, alguns conhecimentos de filosofia política, de história política...

Vê-se uma coisa muito curiosa nesses partidos - e em quase todos, mas nos da direita radical talvez se veja mais: fazem oposição nas coisas atuais, mas quando vão para o passado, seguem a linha geral dominante, porque não conhecem a alternativa. Isso é um problema sério.

A direita radical vive mal com o passado?

Não, mas como não sabe a alternativa, conhece apenas a versão que a esquerda lhe dá, que é a ‘oficial’, dos instrumentos da cultura praticamente todos.

A direita radical ainda não é capaz de ganhar o debate cultural?

Agora começa a entrar um bocadinho, através sobretudo de pessoas independentes. Mas também não precisa.

Tem estado a argumentar que não é necessário.

Mas eu tenho pena que não seja necessário. Custa-me ver uma coisa de ‘básicos contra básicos’.

Ventura também é tão básico como os outros?

Ventura é inteligente. Havia um presidente americano, Clinton, que era um homem muito culto, com uma preparação literária muito boa. Ele disfarçava isso, porque achava que não era recomendável para os eleitores.

Sei essa história por uma amiga, a escritora Nélida Piñon, que me contou que García Márquez e outra pessoa foram jantar com Clinton à Casa Branca. Tinham ouvido dizer que ele era um grande conhecedor da literatura americana e resolveram interrogá-lo sobre Faulkner, que eles conheciam bem. E Clinton conhecia muito bem Faulkner. E os eleitores americanos nunca deram muito por isso, porque ele de certo modo, por tática política, achava que isso o tornaria esquisito.

No início da nossa conversa, associou a unidade e a identidade europeias sobretudo a uma cultura cristã. Mas não há espaço para ‘o outro’? O valor cristão não é o valor do acolhimento?

Sim.

“Não maltratarás nem oprimirás os estrangeiros”, lê-se no Livro do Êxodo.

Os textos evangélicos, como o Dante, o Shakespeare e o Camões, têm lá coisas para tudo. Servem para tudo.

Não crê nesses livros todos? Não crê na Bíblia?

Creio nesses livros todos. E encontro também que Cristo também diz: ‘Não vim trazer a paz, mas a espada’.

Já houve Papas que apresentaram interpretações dessa frase.

Sim, mas os grandes autores e os textos procuram exprimir a própria contradição humana.

Mas a mensagem cristã não é de acolhimento do estrangeiro?

É, mas também defende a identidade. Também tem a defesa da nação. Também está lá isso tudo.

A defesa da nação está na Bíblia?

Está lá, na nação de Israel..

Está a dessa nação.

Era a que havia.

Bom, havia outras também.

Sim, está bem. Mas foi a única que prevaleceu.

A discussão territorial é outra questão.

Não há dúvida que aqueles povos todos que existiam ali na Palestina desapareceram quando eles chegaram.

Também pela espada.

Sim. Depois foram vencidos pela espada.

Aliás, a espada continua presente nessa zona do mundo. Mas há uma mensagem de paz nos valores cristãos.

É um valor cristão, mas por exemplo, o “Sermão da Montanha” é de uma radicalidade que, se extrairmos o lado da transcendência, é um discurso perfeitamente comunista, igualitário. Mas, lá está, os pais fundadores do cristianismo, sobretudo Santo Agostinho e depois São Tomás, quando foram perguntados ‘isto é para todos?’ responderam ‘não, isto é só para a elite’

Mas a Igreja não defende que seja para uma elite.

Mas está no Sermão da Montanha, está no São Tomás e no Santo Agostinho. Os valores cristãos são metas para que devemos tender. Somos imperfeitos.

Mas fechar a porta porventura não é a melhor maneira de viver com essa imperfeição.

Sim, mas não penso que haja essa radicalidade de escancarar a porta ou fechar a porta.

Também há meio termo nisso.

A permeabilidade dos Estados e das nações também tem de se medir. A questão fundamental foi a decadência da ideia de família nos próprios europeus que foram restringindo as famílias no número de filhos.

Os imigrantes estão a contribuir para compensar isso.

De certo modo os imigrantes tapam isso. Mas isso trouxe um outro problema sentido agora por muita gente, da perda da identidade. Se de repente tiver metade da população ou um décimo ou 15% de uma população de um país que não tem nada a ver com este país, em termos de valores históricos, isso altera com certeza essa identidade.

Nesse sentido, então vai fechar as fronteiras de facto?

Não, fechar não, mas fazer a triagem.

Mas a que triagem se refere? Se as pessoas respeitarem os costumes da terra e viverem a sua religião em contexto de liberdade religiosa, qual é o problema?

Concordo. Aliás, tenho um livro chamado ‘O Islão e o Ocidente’ e não acho nada que haja uma contradição.

Não há um exagero em Portugal neste discurso anti-estrangeiro?

O exagero nasceu também de outro exagero. Houve uma euforia nos últimos três ou quatro anos. Como se está a ver nestas estatísticas novas, a maior parte dessas coisas aconteceram nos últimos anos

Nos últimos quatro anos, houve uma grande subida do número de imigrantes. Mas por exemplo subiu muito o número de brasileiros. Qual é o problema dos brasileiros?

Os brasileiros e os angolanos estão perfeitamente integrados.

Então não há um problema em Portugal?

Não, há um problema com os que há um problema.

Não é uma minoria na minoria?

Com os integrados não há problema. Os brasileiros até melhoraram bastante o atendimento em muitos estabelecimentos de restauração. São bem-educados, simpáticos e amáveis.

O problema são os asiáticos, é isso?

É um bocadinho...

Mas qual é o problema dos asiáticos?

Não falam a nossa língua.

Mas podem aprender.

Sim, mas não aprendem.

Não aprendem se não houver condições para as pessoas aprenderem.

Não é nada a mesma coisa.

Temos patrões que atualmente dão aulas de português aos seus trabalhadores nepaleses. Não acha isso bem?

Acho bem, acho ótimo.

Em que é que isso colide com os valores europeus?

Os valores europeus são uma certa identidade que tem de se manter. Uma certa identidade das pessoas e dos valores históricos. Ao nepalês que chega aqui, o que é que lhe diz o D. Afonso Henriques ou o D. João I ou o D. Nuno Álvares? Não diz nada.

E os portugueses em França?

Os portugueses em França identificaram-se e muitos ficaram por lá. E outros voltaram.

E nos Estados Unidos?

Nos Estados Unidos houve uma diferença. Tinham espaço. ‘Go West’, não era? Era o que eles todos faziam todos. É completamente diferente.





Este conteúdo é feito no âmbito da parceria Renascença/Euranet Plus – Rede Europeia de Rádios. Veja todos os conteúdos Renascença/Euranet Plus.

