Do túmulo ao momento simbólico. O que sabemos sobre o funeral do Papa Francisco?

Estas pessoas vão estar na escadaria que conduz à Basílica de Santa Maria Maior, segundo as informações divulgadas pelo Vaticano.

Segundo revelou esta quinta-feira a Santa Sé, o corpo do Papa vai ser acolhido por um grupo de pobres , um momento simbólico, tendo em conta a ligação de Francisco aos mais necessitados.

O funeral do Papa Francisco realiza-se no sábado de manhã e já vão sendo conhecidos alguns pormenores das cerimónias fúnebres, numa altura em que milhares de pessoas estão a caminho de Roma para uma última despedida a Jorge Maria Bergoglio, o Papa argentino que esteve duas vezes em Portugal e marcou a história da Igreja Católica.

O túmulo fica localizado perto do Altar de São Francisco e o ato de sepultura, no sábado, vai ser privado.

O mármore da Ligúria é uma homenagem aos avós de Francisco, que eram naturais daquela região do noroeste de Itália.

Também já são conhecidos mais pormenores sobre o túmulo do Papa Francisco .

Francisco pediu também que o túmulo não tenha qualquer adorno especial, e que as despesas associadas à sua preparação sejam pagas com um donativo previamente destinado para esse fim.

No seu testamento divulgado após a morte, Francisco afirma que sempre confiou a sua vida e ministério à Virgem Maria, razão pela qual deseja que o seu “último percurso terreno” termine neste “antiquíssimo santuário mariano”.

A sepultura poderá ser visitada logo a partir da manhã de domingo, um dia depois da realização do funeral.

O Presidente da República decretou três dias de luto nacional, nos dias 24, 25 e 26 de abril, na sequência de uma proposta do Governo.

Portugal vai estar representado pelas três mais altas figuras do Estado : o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa; o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco; e o primeiro-ministro, Luís Montenegro. A delegação portuguesa vai contar, também, com o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel.

Entre elas contam-se cerca de meia centena de chefes de Estado e 10 monarcas, que vão estar no funeral. Estão confirmados os presidentes norte-americano Donald Trump, o francês Emmanuel Macron, o ucraniano Volodymyr Zelensky, o Rei Felipe de Espanha, o secretário-geral da ONU, António Guterres, e representantes da União Europeia, entre outros.

Operação de segurança sem precedentes

As Forças Armadas italianas vão reforçar a segurança com um sistema anti-drone, caças e um contratorpedeiro na costa de Fiumicino, perto do principal aeroporto de Roma.

Vão ser destacados cerca de 4.000 polícias, bem como atiradores e especialistas em deteção de explosivos.

As autoridades italianas vão criar uma zona de exclusão aérea e realizar controlos exaustivos nos aeroportos e estações, numa operação de segurança sem precedentes motivada pela presença de dezenas de líderes mundiais que chegarão a Roma para assistir à cerimónia.