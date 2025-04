Do túmulo ao momento simbólico. O que sabemos sobre o funeral do Papa Francisco?

Operação de segurança sem precedentes

As Forças Armadas italianas vão reforçar a segurança com um sistema anti-drone, caças e um contratorpedeiro na costa de Fiumicino, perto do principal aeroporto de Roma.

Vão ser destacados cerca de 4.000 polícias, bem como atiradores e especialistas em deteção de explosivos.

As autoridades italianas vão criar uma zona de exclusão aérea e realizar controlos exaustivos nos aeroportos e estações, numa operação de segurança sem precedentes motivada pela presença de dezenas de líderes mundiais que chegarão a Roma para assistir à cerimónia.