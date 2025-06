Começa a época de exames no Secundário. Quem faz quantas provas e a quê?

Os exames do ensino secundário arrancam na terça-feira. Que alunos vão ser chamados a prestar provas, quantos exames terão de fazer e qual é o peso dos exames na nota final? A Renascença preparou um explicador para esclarecer as dúvidas de estudantes e encarregados de educação.

Quem tem de fazer exames nacionais do Ensino Secundário?

Todos os alunos do 11.º ano e do 12.º ano.

Que exames é que cada aluno tem de fazer?

Depende. Uma coisa é certa: todos têm de fazer o exame de Português, no fim do 12.º ano. Além desse exame, os alunos terão sempre de fazer mais dois à sua escolha e consoante o caminho que pretenderem seguir.

Podem, por exemplo, fazer dois exames no fim do 11.º ano ou fazer um no fim do 11.º ano e outro no fim no 12.º ano (além do de Português). A decisão é tomada pelo aluno no decorrer do 11.º ano.

Os exames nacionais contam para a nota final dessa disciplina?

Sim, contam 25%.

Se terminarem o ano letivo com nota interna negativa, podem ir a exame?

Não. Se o ano estiver a correr mal e o aluno estiver a prever que vai ter negativa na disciplina a que terá de fazer exame, a alternativa é mudar o estatuto com que se apresenta a exame: em vez de ir como aluno interno, inscreve-se como aluno autoproposto.

A diferença é que como aluno interno o exame conta 25% para a nota final e se for como autoproposto a nota do exame será a nota final da disciplina.

As notas dos exames nacionais contam para entrar no Ensino Superior?

Sim. Consoante o curso que o aluno escolher, contam as notas de pelo menos dois exames nacionais, sendo que um deles pode ser um exame feito no fim do 11.º ano. As notas dos exames nacionais também contam, na medida em que influenciam as avaliações finais das disciplinas e todas as disciplinas contam para a média de conclusão do Ensino Secundário.

Atenção que, com as regras que entraram em vigor o ano passado, as disciplinas trienais (disciplinas que se prolongam pelos três anos do Secundário) têm maior peso do que uma disciplina que seja bienal ou anual.

O que vale mais para efeitos de acesso ao Ensino Superior? As notas dos exames ou a média do Secundário?

A partir de agora a fórmula de cálculo para entrar nas universidades e politécnicos em Portugal divide-se da seguinte forma:

média do ensino secundário - vale, no mínimo, 40%;

classificações dos exames nacionais exigidos como provas de ingresso - valem, no mínimo, 45%;

pré-requisitos - caso existam, valem, no máximo, 15%.

Os alunos precisam inscrever-se para os exames?

Sim. As inscrições para os exames realizam-se na Plataforma de Inscrição Eletrónica em Provas e Exames (PIEPE). A inscrição para a primeira fase decorreu entre de 6 a 19 de março. A inscrição para fazer exames na segunda fase decorre entre 15 a 16 de julho.

Os exames são digitais ou em papel?

No Ensino Secundário, todos os exames nacionais são feitos em papel.

Os alunos com necessidades educativas especiais têm direito a exames nacionais adaptados?

Sim. As adaptações possíveis são várias, consoante as necessidades dos alunos.

Os alunos de Língua Portuguesa não materna têm exames diferentes nas demais disciplinas (por exemplo, Matemática ou Filosofia)?

Não. Os alunos de Língua Portuguesa não materna fazem, por exemplo, o mesmo exame de Filosofia do que um aluno que tenha o Português como língua materna. Estão é autorizados a consultar, por exemplo, dicionários.