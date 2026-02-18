Acusações de racismo. O que aconteceu na Luz e o que pode acontecer a Prestianni e ao Benfica?

A derrota em casa do Benfica com o Real Madrid por uma bola a zero passou para segundo plano, quando na sequência dos festejos do golo apontado por Vinicius Júnior, o atacante merengue acusar Prestianni de insultos racistas.

Segundo o brasileiro, o jovem argentino ter-lhe-á chamado 'mono' (macaco). O árbitro do jogo ativou o protocolo antiracismo, mas o caso, pelo menos no campo, passou sem consequências.

Saiba o que se passou e o que pode acontecer após o incidente no Estádio da Luz, neste Explicador da Renascença.

Está em todo o lado a notícia do incidente que marcou o jogo de ontem à noite entre Benfica e Real Madrid: os alegados insultos de Prestianni - jogador do Benfica - a Vinícius Júnior do Real Madrid, logo após o golo. O que levou à interrupção da partida. Afinal, o que é que se passou?

Tudo começa com a celebração do golo do Real Madrid. Vinícius Júnior vai até à bandeirola de canto, junto aos adeptos do Benfica, vê cartão amarelo e isso acaba por gerar enorme discussão dentro do campo.

Na sequência disso, o avançado brasileiro acusou Prestianni de o ter chamado “mono” (macaco). O árbitro sinalizou o protocolo antirracismo, com o gesto dos braços em “X” e parou o encontro durante cerca de 10 minutos.

Não houve qualquer punição ao jogador acusado de insultos racistas e a partida foi retomada.

A polémica continuou depois nas redes sociais, com Vinícius a endurecer o tom, acusando Prestianni de cobardia. Também Mbappé diz ter ouvido o insulto várias vezes. Já o jogador do Benfica negou as ofensas e lamenta as ameaças de que diz ter sido alvo por parte dos jogadores do Real.

O que diz o protocolo antirracismo em competições internacionais?

Primeiro, cabe ao árbitro interromper e é emitido um anúncio público pedindo o fim do comportamento racista; se esse comportamento persistir, a partida é temporariamente suspensa.