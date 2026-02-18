Acusações de racismo. O que aconteceu na Luz e o que pode acontecer a Prestianni e ao Benfica?

18 fev, 2026 - 07:57 • André Rodrigues
A derrota em casa do Benfica com o Real Madrid por uma bola a zero passou para segundo plano, quando na sequência dos festejos do golo apontado por Vinicius Júnior, o atacante merengue acusar Prestianni de insultos racistas.
Segundo o brasileiro, o jovem argentino ter-lhe-á chamado 'mono' (macaco). O árbitro do jogo ativou o protocolo antiracismo, mas o caso, pelo menos no campo, passou sem consequências.
Saiba o que se passou e o que pode acontecer após o incidente no Estádio da Luz, neste Explicador da Renascença.
Tudo começa com a celebração do golo do Real Madrid. Vinícius Júnior vai até à bandeirola de canto, junto aos adeptos do Benfica, vê cartão amarelo e isso acaba por gerar enorme discussão dentro do campo.
Na sequência disso, o avançado brasileiro acusou Prestianni de o ter chamado “mono” (macaco). O árbitro sinalizou o protocolo antirracismo, com o gesto dos braços em “X” e parou o encontro durante cerca de 10 minutos.
Não houve qualquer punição ao jogador acusado de insultos racistas e a partida foi retomada.
A polémica continuou depois nas redes sociais, com Vinícius a endurecer o tom, acusando Prestianni de cobardia. Também Mbappé diz ter ouvido o insulto várias vezes. Já o jogador do Benfica negou as ofensas e lamenta as ameaças de que diz ter sido alvo por parte dos jogadores do Real.
Benfica-Real Madrid
Brasileiro do Real Madrid aponta o dedo a Prestian(...)
Se nada disso reverter o comportamento, o árbitro abandona a partida e a equipa responsável pelos racistas é punida com derrota.
A primeira peça são os relatórios do árbitro e dos delegados. Podem ser arrolados testemunhos de jogadores e da equipa de arbitragem, juntamente com imagens, vídeos e áudio.
No entanto, há uma dificuldade recorrente, quando o alegado agressor cobre a boca. Foi o que fez Prestianni. Aí, a prova audiovisual torna‑se menos conclusiva, e a decisão pode depender de depoimentos diretos e da consistência das versões recolhidas pelos inspetores disciplinares.
O quadro sancionatório da UEFA é muito claro: qualquer jogador ou membro de equipa considerado culpado de conduta racista é suspenso por um mínimo de 10 jogos. E a sanção pode ser agravada em função da gravidade.
Inicialmente, uma suspensão aplicada pela UEFA vale apenas para as competições organizadas pelo organismo europeu - Liga dos Campeões, Liga Europa, Liga Conferência, Supertaça e competições de seleções. Pode, no entanto, ser estendida a outras competições, se a condenação for reconhecida e alargada através da FIFA.
Algo que claramente viola as regras da FIFA. O clube espanhol ainda recorreu, mas a FIFA rejeitou o recurso. Portanto, o atleta ficou impedido de atuar em todas as competições.
Quando há comportamentos racistas nas bancadas, o clube pode ser punido com encerramento parcial do estádio, ou jogo à porta à fechada e multa, em caso de reincidência. Estas sanções aplicam‑se às competições europeias e podem acumular com outras medidas, como por exemplo, planos de sensibilização.
Ao mesmo tempo, a FIFA endureceu o Código Disciplinar, permitindo multas elevadas, jogos sem público, dedução de pontos, expulsão de torneios e até descidas de divisão, reforçando a política de tolerância zero.
Liga dos Campeões
Encontro da primeira mão do play-off da Liga dos C(...)