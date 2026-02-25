Vai levar o carro à inspeção? Saiba o que muda com a nova regra dos recalls

A partir de 1 de março, os veículos com ações de recall por realizar passam a reprovar automaticamente na inspeção periódica obrigatória. A medida pode afetar milhares de condutores em Portugal. Eis o que precisa mesmo de saber.

O que muda exatamente na inspeção?

Até agora, um recall pendente podia não ter impacto direto no resultado da inspeção. Com a nova regra, qualquer veículo com um recall registado e não resolvido, comunicado às autoridades, reprova automaticamente. Ou seja, mesmo que o carro esteja aparentemente em boas condições, não passa na inspeção se a reparação obrigatória não tiver sido feita.

O que é, afinal, um recall?

Um recall — também chamado ação de chamada — é um procedimento lançado pelo fabricante quando é identificado um defeito de fabrico num modelo ou componente. Esse defeito pode colocar em risco a segurança dos ocupantes, de outros utilizadores da estrada ou o meio ambiente.

Que tipo de problemas podem dar origem a um recall?

Os problemas são variados e podem envolver travões, direção, suspensão, airbags, cintos de segurança, sistemas elétricos, baterias ou software do veículo. Alguns defeitos só se manifestam em determinadas condições, o que aumenta o risco de acidentes.

Todos os recalls levam à reprovação?

Sim, sempre que a anomalia seja considerada grave ou muito grave e a reparação não tenha sido efetuada. Estas falhas são classificadas como Tipo 2 (grave) ou Tipo 3 (muito grave) e justificam a reprovação imediata.

Quem decide se a falha é grave ou muito grave?

A avaliação é feita pelo fabricante, que comunica a gravidade do defeito às autoridades, nomeadamente ao Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT). Essa informação passa a estar associada ao veículo.

O carro pode chumbar mesmo que “ande bem”?

Pode. A inspeção passa a ter em conta o risco potencial, não apenas o estado visível do veículo. Um airbag defeituoso, por exemplo, pode nunca ter falhado — mas, se estiver sinalizado em recall, o carro reprova.