Vai levar o carro à inspeção? Saiba o que muda com a nova regra dos recalls

25 fev, 2026 - 18:04 • Olímpia Mairos

Nova regra faz reprovar automaticamente veículos com recalls por resolver — e há milhares em circulação.

Vai à inspeção? Saiba o que muda com a nova regra dos recalls

A partir de 1 de março, os veículos com ações de recall por realizar passam a reprovar automaticamente na inspeção periódica obrigatória. A medida pode afetar milhares de condutores em Portugal. Eis o que precisa mesmo de saber.

O que muda exatamente na inspeção?

Até agora, um recall pendente podia não ter impacto direto no resultado da inspeção. Com a nova regra, qualquer veículo com um recall registado e não resolvido, comunicado às autoridades, reprova automaticamente. Ou seja, mesmo que o carro esteja aparentemente em boas condições, não passa na inspeção se a reparação obrigatória não tiver sido feita.

O que é, afinal, um recall?

Um recall — também chamado ação de chamada — é um procedimento lançado pelo fabricante quando é identificado um defeito de fabrico num modelo ou componente. Esse defeito pode colocar em risco a segurança dos ocupantes, de outros utilizadores da estrada ou o meio ambiente.

Que tipo de problemas podem dar origem a um recall?

Os problemas são variados e podem envolver travões, direção, suspensão, airbags, cintos de segurança, sistemas elétricos, baterias ou software do veículo. Alguns defeitos só se manifestam em determinadas condições, o que aumenta o risco de acidentes.

Todos os recalls levam à reprovação?

Sim, sempre que a anomalia seja considerada grave ou muito grave e a reparação não tenha sido efetuada. Estas falhas são classificadas como Tipo 2 (grave) ou Tipo 3 (muito grave) e justificam a reprovação imediata.

Quem decide se a falha é grave ou muito grave?

A avaliação é feita pelo fabricante, que comunica a gravidade do defeito às autoridades, nomeadamente ao Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT). Essa informação passa a estar associada ao veículo.

O carro pode chumbar mesmo que “ande bem”?

Pode. A inspeção passa a ter em conta o risco potencial, não apenas o estado visível do veículo. Um airbag defeituoso, por exemplo, pode nunca ter falhado — mas, se estiver sinalizado em recall, o carro reprova.

Quantos veículos estão abrangidos em Portugal?

Segundo a Associação Automóvel de Portugal (ACAP), existem atualmente cerca de 87 mil veículos em circulação com recalls por resolver. Muitos pertencem a condutores que desconhecem totalmente a situação.

Como posso saber se o meu carro tem um recall pendente?

Pode consultar a plataforma RECALL, criada pela ACAP em parceria com o IMT. O processo é simples e gratuito: basta introduzir a matrícula ou o número VIN (número de identificação do veículo).

A reparação tem custos para o proprietário?

As reparações de recall são sempre gratuitas, independentemente da idade do veículo ou do número de proprietários anteriores. São realizadas num concessionário oficial da marca.

Porque é que há condutores que nunca foram avisados?

Embora os fabricantes enviem notificações, normalmente por carta registada, estas podem não chegar ao destinatário em casos de mudança de morada, compra de veículos usados ou dados desatualizados.

O carro pode circular com um recall por resolver?

Pode circular, mas não é aconselhável. Além do risco para a segurança, o veículo pode reprovar na inspeção e ficar impedido de circular legalmente.

O que devo fazer antes de ir à inspeção?

Verificar se existe algum recall pendente e, se existir, marcar a reparação o mais cedo possível. A intervenção costuma ser rápida e evita a reprovação na inspeção.

